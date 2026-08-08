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OP (OP) 本日のテクニカル分析

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OP 分析ページでは、AIによって生成された OP の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OP の分析内容について詳しくご覧ください。

OP (OP) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.08881--+4.10%-13.96%-45.49%
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OP テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる OP の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 13
中立 7
購入 6
移動平均:強い売り売却 12中立 2購入 0
テクニカル指標:強い買い売却 1中立 5購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.089
0.0889
R2
0.0889
0.0888
R1
0.0888
0.0888
PP
0.0887
0.0887
S1
0.0886
0.0886
S2
0.0885
0.0886
S3
0.0884
0.0885

OP 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.14M
$15.71 M
$15.57 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$2.42 M
3日間のアクティブ売却額
$2.43 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.26M
7日間のアクティブ購入額
$9.31 M
7日間のアクティブ売却額
$9.57 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

OP 資本フロー

純流入OPUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.18 M0.09
2026-08-07-$0.09 M0.09
2026-08-06$0.01 M0.09
2026-08-05-$0.05 M0.09
2026-08-04-$0.16 M0.09

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
OP/USDT
$0.08881
$0.08881$0.08881
+2.43%
429.82K (USDT)
OP/USDC
$0.08882
$0.08882$0.08882
+2.36%
301.73K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

OP
OP
USD
USD

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