OOB 本日の価格

OOB (OOB) の本日のライブ価格は ¥ 0.007817 で、直近24時間で 1.20% 変動しました。現在の OOB から JPY への変換レートは、¥ 0.007817 につき OOB です。

OOB は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3930 位、循環供給量は 0.00 OOB です。直近24時間の OOB は、¥ 0.007591 (安値) から ¥ 0.0092 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 112.29918001735214706、史上最安値は ¥ 1.43652258836392987 です。

短期的なパフォーマンスでは、OOB は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -3.50% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 545.67 に達しました。

OOB (OOB) 市場情報

ランキング No.3930 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 545.67¥ 545.67 ¥ 545.67 完全希薄化後時価総額 ¥ 7.82M¥ 7.82M ¥ 7.82M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン SOL

OOB の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 545.67 です。OOB の循環供給量は 0.00、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 7.82M です。