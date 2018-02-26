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本日の Ontology Token のライブ価格は 0.03841 JPY です。ONT の時価総額は 38,410,000 JPY です。日本 のリアルタイムの ONT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Ontology Token のライブ価格は 0.03841 JPY です。ONT の時価総額は 38,410,000 JPY です。日本 のリアルタイムの ONT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Ontology Token ロゴ

Ontology Token価格(ONT)

1 ONT から JPY へのライブ価格：

¥6.02723
¥6.02723¥6.02723
+1.07%1D
JPY
Ontology Token (ONT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 23:16:20 (UTC+8)

Ontology Token 本日の価格

Ontology Token (ONT) の本日のライブ価格は ¥ 0.03841 で、直近24時間で 1.07% 変動しました。現在の ONT から JPY への変換レートは、¥ 0.03841 につき ONT です。

Ontology Token は現在、時価総額 ¥ 38.41M#404 位、循環供給量は 1.00B ONT です。直近24時間の ONT は、¥ 0.03773 (安値) から ¥ 0.03889 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1,754.726271629333501、史上最安値は ¥ 6.11322749319315923 です。

短期的なパフォーマンスでは、ONT は直近1時間で +0.13%、直近7日間で +0.99% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 51.59K に達しました。

Ontology Token (ONT) 市場情報

No.404

¥ 38.41M
¥ 38.41M¥ 38.41M

¥ 51.59K
¥ 51.59K¥ 51.59K

¥ 38.41M
¥ 38.41M¥ 38.41M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

2018-02-26 00:00:00

¥ 31.4
¥ 31.4¥ 31.4

ONT

Ontology Token の現在の時価総額は ¥ 38.41M、24時間取引高は ¥ 51.59K です。ONT の循環供給量は 1.00B、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 38.41M です。

Ontology Token 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.03773
¥ 0.03773¥ 0.03773
24H 最安値
¥ 0.03889
¥ 0.03889¥ 0.03889
24H 最高値

¥ 0.03773
¥ 0.03773¥ 0.03773

¥ 0.03889
¥ 0.03889¥ 0.03889

¥ 1,754.726271629333501
¥ 1,754.726271629333501¥ 1,754.726271629333501

¥ 6.11322749319315923
¥ 6.11322749319315923¥ 6.11322749319315923

+0.13%

+1.07%

+0.99%

+0.99%

Ontology Token (ONT) 価格履歴 JPY

Ontology Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0638086+1.07%
30日¥ -0.00719-15.77%
60日¥ -0.00752-16.38%
90日¥ -0.02682-41.12%
Ontology Token 本日の価格変動

本日 ONT は、 ¥ +0.0638086 (+1.07%) の変動を記録しました。

Ontology Token 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00719 (-15.77%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Ontology Token 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ONT は、 ¥ -0.00752 (-16.38%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Ontology Token 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02682 (-41.12%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Ontology Token (ONT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Ontology Token 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Ontology Token の分析

この分析では、AIモデルを活用して Ontology Token の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Ontology Token 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ONT 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 65% | 弱気 35%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI> 80買われ過ぎゾーン短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

ONT_USDTは4時間足のチャートにおいて、中枢となる0.03777を上回る動きを示しており、現値0.03888がR2レジスタンス水準である0.03831を突破しました。価格構造は強気優勢で、短期移動平均線群およびEMA群ともに買いシグナルを発信しており、指標の方向性も一致しています。ハブ体系からは、価格が0.03777～0.03831のレンジ相場から脱し、上昇展開へと移行していることが確認できます。 MACDはゴールデンクロスを形成し、ダイナミックなボリュームインジケーター（マネー・フロー指数）がマイナスからプラスへ転じたことで、買い圧力が一気に集中して放出されています。RSIは中立ゾーンに位置しており、過剰買われによるデバイスは見られません。KDJやStochRSIも同様に上向きに拡散しており、全体的なトレンドは明確に上昇傾向を示しています。さらに、ボリンジャーバンドの幅が拡大し、ボラティリティが顕著に高まっているため、価格は上バンド沿いに推移しています。短中期の各種テクニカル指標が同調して共鳴していることから、現在の上昇モメンタムには持続性が見られ、明らかな疲労感や弱気要因はまだ確認されていません。 近隣の参考レジスタンスレベルとしては、R2に相当する0.03831が挙げられます。この水準はすでに下方の第一サポートとして機能しており、現値との乖離は約1.5%程度です。一方、遠方のサポートラインは中枢となる0.03777に設定され、現値との距離は約2.9%となっており、これがトレンドの防衛ラインとなっています。なお、上方には明確なレジスタンスマークは存在しませんが、心理的節目である整数水準0.04000が重要な抑止要因として作用する可能性があります。また、下方向ではS1水準である0.03751が次位のサポートとなり、現値との乖離は約3.5%程度です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Ontology Token の価格に影響を与える要因は何ですか？

Ontology Token (ONT)の価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場のセンチメントおよび暗号資産市場全体の動向
2. 企業によるOntologyのブロックチェーンプラットフォームの採用
3. 提携発表およびエコシステムの成長
4. 技術的な進展とプロトコルのアップグレード
5. 取引所での取引量と流動性
6. ブロックチェーンプロジェクトに影響を及ぼす規制関連のニュース
7. 他のエンタープライズ向けブロックチェーンソリューションとの競争
8. トークン供給の動向とステーキング報酬
9. DeFiプロトコルやdAppとの統合
10. 経済情勢全般および投資家のリスク許容度

人はなぜ今日 Ontology Token の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のONTの価格を知りたいと考えています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の入手が含まれます。リアルタイムの価格情報は、投資家がボラティリティを評価し、戦略を計画するうえで役立ちます。

Ontology Token の価格予測

Ontology Token (ONT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ONT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Ontology Token (ONT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Ontology Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Ontology Token が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ONT の 2026–2027 年の価格予測は Ontology Token 価格予測 ページでご確認いただけます。

Ontology Token について

Ontology (ONT)は、高性能な公開ブロックチェーンプロジェクトであり、分散型信頼協力プラットフォームです。完全な分散型台帳とスマートコントラクトシステムを提供し、ブロックチェーンの速度、スケーラビリティ、安定性を向上させることを目指しています。Ontologyのフレームワークは公開ブロックチェーンシステムをサポートし、さまざまなアプリケーションに対して異なる公開ブロックチェーンをカスタマイズすることが可能です。二重トークン（ONTとONG）モデルを使用し、ONTはコンセンサスでのステーキングに使用されるコインであり、一方、ONGはオンチェーンサービスに使用されるユーティリティトークンです。Ontologyの主な目的は、ブロックチェーンとビジネスセクター間の障壁を取り除き、さまざまなニーズを持つビジネスがブロックチェーン技術を利用するのを支援することです。

日本 で Ontology Token を購入して投資する方法

Ontology Token を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ONT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Ontology Token の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Ontology Token (ONT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Ontology Token が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Ontology Token (ONT) の購入ガイド

Ontology Token でできること

Ontology Token を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Ontology Token (ONT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Ontology Token ( ONT ) とは何か

""オントロジー（ONT）は、完全な分散型台帳やスマートコントラクトシステムのサポートなど、新世代の高性能な基本的なパブリックチェーンを提供します。同時に、オントロジーアーキテクチャはパブリックチェーンネットワークシステムをサポートします。オントロジーブロックチェーンフレームワークは、基本的なパブリックチェーンサービスを提供するだけでなく、さまざまなアプリケーションのパブリックチェーンのカスタマイズをサポートし、さまざまなプロトコルグループを介したチェーンネットワークコラボレーションをサポートします。オントロジーは、ベースレイヤーに加えて、分散IDフレームワーク、分散データ交換プロトコルなどのさまざまな分散アプリケーションで一般的なモジュールを提供し続け、分散信頼コラボレーションコンポーネントをサポートし、アプリケーション要件に応じて新しいモジュールを拡張し続けます。 。ユニバーサルmod。オントロジーはバインドされたデュアルトークンモード（ONTとONG）です。最初のステージのONTトークンはNEP-5トークンです（このステージではONGはリリースされません）。オントロジーの基本的なメインネットワークがオンラインになった後、変換されます。メインネットワークのONTトークンに、同時にONTにバインドされたONGトークンが徐々に解放されます。 ""

Ontology Token資料

Ontology Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Ontology Tokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemMade in China

よくある質問： Ontology Token に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:16:20 (UTC+8)

Ontology Token (ONT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Ontology Token についてさらに詳しく知る

ONT USDT（先物取引）

ONT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ONT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Ontology Token (ONT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Ontology Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ONT/USDT
¥6.02723
¥6.02723¥6.02723
+1.02%
1.35M (USDT)

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¥40.82000
¥40.82000¥40.82000

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¥203.0952
¥203.0952¥203.0952

-38.34%

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JMDT

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¥154.6921¥154.6921

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¥1.147827¥1.147827

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¥10.718861¥10.718861

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¥421.32363¥421.32363

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Solstice Finance

SLX

¥13.97143
¥13.97143¥13.97143

+13.84%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

ONT から JPY の計算機

金額

ONT
ONT
JPY
JPY

1 ONT = 6.03037 JPY