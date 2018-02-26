""オントロジー（ONT）は、完全な分散型台帳やスマートコントラクトシステムのサポートなど、新世代の高性能な基本的なパブリックチェーンを提供します。同時に、オントロジーアーキテクチャはパブリックチェーンネットワークシステムをサポートします。オントロジーブロックチェーンフレームワークは、基本的なパブリックチェーンサービスを提供するだけでなく、さまざまなアプリケーションのパブリックチェーンのカスタマイズをサポートし、さまざまなプロトコルグループを介したチェーンネットワークコラボレーションをサポートします。オントロジーは、ベースレイヤーに加えて、分散IDフレームワーク、分散データ交換プロトコルなどのさまざまな分散アプリケーションで一般的なモジュールを提供し続け、分散信頼コラボレーションコンポーネントをサポートし、アプリケーション要件に応じて新しいモジュールを拡張し続けます。 。ユニバーサルmod。オントロジーはバインドされたデュアルトークンモード（ONTとONG）です。最初のステージのONTトークンはNEP-5トークンです（このステージではONGはリリースされません）。オントロジーの基本的なメインネットワークがオンラインになった後、変換されます。メインネットワークのONTトークンに、同時にONTにバインドされたONGトークンが徐々に解放されます。 ""