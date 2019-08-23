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本日の Ontology Gas のライブ価格は 0.04295 JPY です。ONG の時価総額は 20,294,351.61615 JPY です。日本 のリアルタイムの ONG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Ontology Gas のライブ価格は 0.04295 JPY です。ONG の時価総額は 20,294,351.61615 JPY です。日本 のリアルタイムの ONG から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Ontology Gas価格(ONG)

1 ONG から JPY へのライブ価格：

¥6.74315
¥6.74315¥6.74315
+1.15%1D
JPY
Ontology Gas (ONG) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 23:15:46 (UTC+8)

Ontology Gas 本日の価格

Ontology Gas (ONG) の本日のライブ価格は ¥ 0.04295 で、直近24時間で 1.15% 変動しました。現在の ONG から JPY への変換レートは、¥ 0.04295 につき ONG です。

Ontology Gas は現在、時価総額 ¥ 20.29M#672 位、循環供給量は 472.51M ONG です。直近24時間の ONG は、¥ 0.04214 (安値) から ¥ 0.04336 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 721.02878、史上最安値は ¥ 6.1760882307133 です。

短期的なパフォーマンスでは、ONG は直近1時間で +0.46%、直近7日間で +1.80% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.71K に達しました。

Ontology Gas (ONG) 市場情報

No.672

¥ 20.29M
¥ 20.29M¥ 20.29M

¥ 52.71K
¥ 52.71K¥ 52.71K

¥ 42.95M
¥ 42.95M¥ 42.95M

472.51M
472.51M 472.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

800,000,000
800,000,000 800,000,000

47.25%

2019-08-23

¥ 224.51
¥ 224.51¥ 224.51

ONT

Ontology Gas の現在の時価総額は ¥ 20.29M、24時間取引高は ¥ 52.71K です。ONG の循環供給量は 472.51M、総供給量は 800000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 42.95M です。

Ontology Gas 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.04214
¥ 0.04214¥ 0.04214
24H 最安値
¥ 0.04336
¥ 0.04336¥ 0.04336
24H 最高値

¥ 0.04214
¥ 0.04214¥ 0.04214

¥ 0.04336
¥ 0.04336¥ 0.04336

¥ 721.02878
¥ 721.02878¥ 721.02878

¥ 6.1760882307133
¥ 6.1760882307133¥ 6.1760882307133

+0.46%

+1.15%

+1.80%

+1.80%

Ontology Gas (ONG) 価格履歴 JPY

Ontology Gas の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0766646+1.15%
30日¥ -0.00477-10.00%
60日¥ -0.00382-8.17%
90日¥ -0.03125-42.12%
Ontology Gas 本日の価格変動

本日 ONG は、 ¥ +0.0766646 (+1.15%) の変動を記録しました。

Ontology Gas 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00477 (-10.00%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Ontology Gas 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、ONG は、 ¥ -0.00382 (-8.17%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Ontology Gas 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.03125 (-42.12%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Ontology Gas (ONG) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Ontology Gas 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Ontology Gas の分析

この分析では、AIモデルを活用して Ontology Gas の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Ontology Gas 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の ONG 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

ONG_USDTは4時間足チャート上で0.04206の水準に位置し、S1と中枢である0.04222の間という狭いレンジ内に収まっています。価格はハブ構造の下部ゾーンにあり、短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期EMAも依然として強気な並びを維持しています。指標の整合性から見ると、局所的な反発局面が形成されているものの、中枢による抑制圧力を受け、重要な均衡ラインを突破には至っていません。 MACDではゴールデンクロスが形成され、デッドクロスの状態から一転して両線が同方向に上昇しており、勢いが集中して放出されています。一方、RSIは中立域に位置しており、現時点では買い・売りの勢力バランスが拮抗している状況で、極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値とボリンジャーバンドの収束パターンが一致しており、ボラティリティは縮小傾向にあります。短期的な勢いは空から多へと切り替わっているものの、相場を支える十分な出来高が伴っていないため、単独の明確なトレンド形成には至っていません。 上値の近い抵抗レベルは中枢である0.04222で、現在の価格から0.38%の距離にあります。これを上抜けた場合、次のレジスタンスとなるR1の0.04244まで約0.9%の幅が広がります。一方、下値の近いサポートはS1の0.04190で、こちらも現在の価格から0.38%の距離にあります。この水準を下回った場合には、さらに下のS2の0.04168まで注目する必要があります。現在の価格はS1と中枢の間に挟まれており、上下のスペースが対称的に存在するため、今後の方向性の選択を待つ状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Ontology Gas の価格に影響を与える要因は何ですか？

ONGの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. オントロジー・ネットワークの利用状況 - 取引量が増えると、ガス料金としての需要が高まります。
2. NEOエコシステムの発展 - ONGはNEOトークンを保有することで生成されます。
3. ユーティリティトークンおよびDeFiプロジェクトに対する市場センチメント
4. 仮想通貨市場全体の動向とビットコインとの相関関係
5. 取引所への上場状況と取引量
6. 開発者の活動とネットワークアップグレード
7. ステーキング報酬およびトークノミクスの変更
8. ユーティリティトークンに影響を及ぼす規制に関するニュース

人はなぜ今日 Ontology Gas の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のONGの価格を知りたがっています。

1. トレーディングの意思決定 - 投資家は、効果的に売買したりポジションを保有したりするために、現在の価格を把握する必要があります。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資のパフォーマンスをモニタリングし、利益や損失を計算します。
3. マーケットタイミング - 価格の動きに基づいて、最適なエントリー/エグジットのポイントを見極めます。
4. リスク管理 - ポジションのリスクを評価し、ポジションサイズについて情報に基づいた意思決定を行います。

Ontology Gas の価格予測

Ontology Gas (ONG) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の ONG の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Ontology Gas (ONG) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Ontology Gas の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Ontology Gas が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？ONG の 2026–2027 年の価格予測は Ontology Gas 価格予測 ページでご確認いただけます。

Ontology Gas について

Ontology Gas (ONG)は、高性能なパブリックブロックチェーンプロジェクトであり、分散型信頼協力プラットフォームであるOntologyブロックチェーン内で運用されるデジタル暗号通貨です。ONGは、Ontologyエコシステム内でユーティリティトークンとして使用され、スマートコントラクトの実行やデータの保存などのネットワーク操作を容易にします。これは、Ontologyネットワークの主要なコインであるOntology Coin (ONT)を保有することにより生成されます。Ontologyネットワークは、ブロックチェーンのスケーラビリティに寄与する層状、モジュラー化されたアーキテクチャをサポートするように設計されています。それは、ビジネスが自分たちのニーズに合わせたカスタマイズ可能なブロックチェーンを構築できる多機能プラットフォームを提供することを目指しています。

日本 で Ontology Gas を購入して投資する方法

Ontology Gas を使用する準備はできていますか？MEXCでは、ONG の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Ontology Gas の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Ontology Gas (ONG) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Ontology Gas が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Ontology Gas (ONG) の購入ガイド

Ontology Gas でできること

Ontology Gas を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Ontology Gas (ONG) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Ontology Gas ( ONG ) とは何か

ONG（オントロジーガス）は、オントロジーネットワークの2番目のユーティリティトークンであり、オントロジーネットワークを使用する権利を表します。オントロジーの運用には、さまざまな種類のノードのサポートが必要です。オントロジーは、さまざまな種類のノードの運用料金であるONGを支払うことで、ネットワークの安定性とセキュリティを保証します。

Ontology Gas資料

Ontology Gas についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Ontology Gasウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

よくある質問： Ontology Gas に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 23:15:46 (UTC+8)

Ontology Gas (ONG) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Ontology Gas についてさらに詳しく知る

ONG USDT（先物取引）

ONG をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの ONG USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Ontology Gas (ONG) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Ontology Gas ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ONG/USDT
¥6.74158
¥6.74158¥6.74158
+1.10%
1.24M (USDT)

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¥426.80293
¥426.80293¥426.80293

+35.97%

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SLX

¥13.96829
¥13.96829¥13.96829

+13.81%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

ONG から JPY の計算機

金額

ONG
ONG
JPY
JPY

1 ONG = 6.74315 JPY