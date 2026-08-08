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OKB (OKB) 本日のテクニカル分析

OKB (OKB) 本日のテクニカル分析

OKB 分析ページでは、AIによって生成された OKB の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で OKB の分析内容について詳しくご覧ください。

OKB (OKB) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$94.151--+8.88%+18.49%+6.21%
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OKB テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる OKB の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 10
中立 4
購入 12
移動平均:購入売却 3中立 0購入 11
テクニカル指標:強い売り売却 7中立 4購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
94.1633
94.1566
R2
94.1566
94.1528
R1
94.1533
94.1504
PP
94.1466
94.1466
S1
94.1433
94.1428
S2
94.1366
94.1404
S3
94.1333
94.1366

OKB 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.05M
$1.74 M
$1.70 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.27 M
3日間のアクティブ売却額
$0.27 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.44 M
7日間のアクティブ売却額
$0.45 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

OKB 資本フロー

純流入OKBUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.66 M93.47
2026-08-07$1.09 M88.92
2026-08-06-$0.31 M85.76
2026-08-05-$1.01 M86.16
2026-08-04$0.32 M86.67

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、OKB ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
OKB/USDT
$94.151
$94.151$94.151
+5.76%
2.36K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

OKB
OKB
USD
USD

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