OKB価格(OKB)
OKB (OKB) の本日のライブ価格は ¥ 94.151 で、直近24時間で 5.88% 変動しました。現在の OKB から JPY への変換レートは、¥ 94.151 につき OKB です。
OKB は現在、時価総額 ¥ 1.98B で #44 位、循環供給量は 21.00M OKB です。直近24時間の OKB は、¥ 88.316 (安値) から ¥ 94.699 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 40,353.5169123572553、史上最安値は ¥ 196.73903534674 です。
短期的なパフォーマンスでは、OKB は直近1時間で +0.79%、直近7日間で +8.88% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 217.35K に達しました。
No.44
100.00%
0.07%
NONE
OKB の現在の時価総額は ¥ 1.98B、24時間取引高は ¥ 217.35K です。OKB の循環供給量は 21.00M、総供給量は 21000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.98B です。
+0.79%
+5.88%
+8.88%
+8.88%
OKB の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +820.87827
|+5.88%
|30日
|¥ +14.694
|+18.49%
|60日
|¥ +23.553
|+33.36%
|90日
|¥ +5.509
|+6.21%
本日 OKB は、 ¥ +820.87827 (+5.88%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ +14.694 (+18.49%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、OKB は、 ¥ +23.553 (+33.36%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +5.509 (+6.21%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して OKB の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の OKB 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|デッドクロス
|K < D
|短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|< 20
|売られ過ぎゾーン
|短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
OKB_USDTは4時間足チャートにおいて、85.88の中枢上方で推移しており、現値86.031はS1とR1が形成する狭いレンジの中心部に位置しています。価格は中枢ポイント付近でタイトに振れ動いており、買い手と売り手の勢力がこの水準で一時的な均衡を保っているものの、明確なブレイクアウトの兆候は見られません。 移動平均線は短期的に上昇傾向を示しており、短期的な買い圧力が維持されていますが、構造的には明らかなトレンド転換のシグナルはまだ確認されていません。 MACD指標はデッドクロスを記録しており、短期的な上昇モメンタムの低下を示唆しています。また、マックラインの乖離状態から調整圧力が蓄積されていることが窺えます。RSIは中立域にあり、明確な方向性を示すには至っていません。KDJおよびStochRSIも極端な買われ過ぎや売られ過ぎの領域には達していません。 ボリンジャーバンドは収縮し、ボラティリティが著しく低下しているため、市場は低ボラティリティでの調整局面に入っています。モメンタムの分布も集中型ではなく、分散した形で推移しています。 上値の抵抗となるR1レジスタンスは86.1799で、現値との差は2％未満と小さく、直近のテスト目標となっています。さらに遠方のR2レジスタンスである86.42へ到達するには、より大きな出来高の伴う動きが必要です。一方、下値の支持としてはS1の85.6399が第一段階のサポートとなり、S2の85.3399が重要な守りのラインとなります。現在の価格はS1とR1の間で挟まれており、上下の余地は非常に限られており、取引レンジは大幅に圧縮されています。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、OKB の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
OKBは、OK Blockchain Foundationが発行するグローバルユーティリティトークンです。これは、将来的なデジタル資産プロジェクトをOKExユーザーやプロの投資家とつなげ、ブロックチェーン技術とデジタル資産業界の発展を促進するOKExエコシステムを創出することを目指して設計されています。OKBはEthereumネットワーク上に構築され、ERC-20スタンダードに準拠しています。OKExプラットフォームでのユーティリティトークンとして使用され、ユーザーに様々なサービスや特権を提供します。これには、手数料の割引、プラットフォームの意思決定プロセスでの投票権、プレミアム機能へのアクセスなどが含まれます。OKBの総供給量は10億トークンに上限が設定されており、一定の量が定期的にOK Blockchain Foundationによって買い戻され、流通を減らすために焼却されます。
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OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.
OKB についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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