この分析では、AIモデルを活用して OneFootball Credits の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の OFC 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

OFC_USDTは4時間足チャート上で0.009737の水準に位置し、価格は中心軸である0.00978を下回っています。短期移動平均線群は買いシグナルを示しており、長期的な中枢レンジは依然として横ばいの動きを維持しています。価格はS1と中心軸の間の過渡的なゾーンにあり、構造的には重要な分岐点を突破していません。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、短期的な勢いが下方へ拡散していることを示しています。RSIは中立域に位置しており、現時点では買いと売りの力が拮抗しています。速い移動平均線と遅い移動平均線が層状に分かれ、移動平均線による買いシグナルと振動系指標の弱さが乖離を生じさせています。ボラティリティは低水準を維持しており、市場には一方的な方向性を促す強いエネルギーが欠けています。 上値の直近の参考ポイントは中心軸の0.00978で、現在価格から0.4%の距離にあります。第一抵抗ラインR1は0.00999で、現在価格から2.6%の距離に位置します。下値の直近のサポートラインS1は0.00957で、現在価格から1.7%の距離にあります。第二サポートラインS2は0.00936で、現在価格から3.9%の距離にあります。近場の価格帯は密集しており、遠方のスペースは限られています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。