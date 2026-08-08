NuNet 本日の価格

NuNet (NTX) の本日のライブ価格は ¥ 0.002065 で、直近24時間で 3.50% 変動しました。現在の NTX から JPY への変換レートは、¥ 0.002065 につき NTX です。

NuNet は現在、時価総額 ¥ 1.04M で #1791 位、循環供給量は 504.08M NTX です。直近24時間の NTX は、¥ 0.001995 (安値) から ¥ 0.002072 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 37.6517764001046、史上最安値は ¥ 0.28859688184003856 です。

短期的なパフォーマンスでは、NTX は直近1時間で +0.48%、直近7日間で +4.39% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 26.41K に達しました。

NuNet (NTX) 市場情報

ランキング No.1791 時価総額 ¥ 1.04M¥ 1.04M ¥ 1.04M 取引高 (24H) ¥ 26.41K¥ 26.41K ¥ 26.41K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.07M¥ 2.07M ¥ 2.07M 循環供給量 504.08M 504.08M 504.08M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 50.40% パブリックブロックチェーン ETH

NuNet の現在の時価総額は ¥ 1.04M、24時間取引高は ¥ 26.41K です。NTX の循環供給量は 504.08M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.07M です。