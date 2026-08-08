NSGP Governance 本日の価格

NSGP Governance (NSG) の本日のライブ価格は ¥ 0.008112 で、直近24時間で 0.04% 変動しました。現在の NSG から JPY への変換レートは、¥ 0.008112 につき NSG です。

NSGP Governance は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- NSG です。直近24時間の NSG は、¥ 0.008011 (安値) から ¥ 0.008119 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、NSG は直近1時間で -0.05%、直近7日間で +7.23% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 6.28K に達しました。

NSGP Governance (NSG) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 6.28K¥ 6.28K ¥ 6.28K 完全希薄化後時価総額 ¥ 32.45M¥ 32.45M ¥ 32.45M 循環供給量 ---- -- 総供給量 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 パブリックブロックチェーン BSC

NSGP Governance の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 6.28K です。NSG の循環供給量は --、総供給量は 4000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 32.45M です。