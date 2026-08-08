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Numeraire (NMR) 本日のテクニカル分析

Numeraire (NMR) 本日のテクニカル分析

Numeraire 分析ページでは、AIによって生成された NMR の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Numeraire の分析内容について詳しくご覧ください。

Numeraire (NMR) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$8.498---1.56%-15.97%-6.75%
Numeraire 価格について詳しく知る

Numeraire テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Numeraire の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 11
中立 4
購入 11
移動平均:中立売却 6中立 0購入 8
テクニカル指標:売却売却 5中立 4購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
8.4879
8.4859
R2
8.4859
8.4837
R1
8.4819
8.4822
PP
8.4799
8.4799
S1
8.4759
8.4777
S2
8.4739
8.4762
S3
8.4699
8.4739

Numeraire 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.40M
$9.30 M
$8.89 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.03 M
3日間のアクティブ売却額
$0.03 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.09 M
7日間のアクティブ売却額
$0.08 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Numeraire 資本フロー

純流入NMRUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M8.48
2026-08-07-$0.07 M8.50
2026-08-06-$0.02 M8.66
2026-08-05$0.04 M8.65
2026-08-04$0.00 M8.69

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Numeraire (NMR) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Numeraire ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NMR/USDT
$8.498
$8.498$8.498
+0.01%
6.81K (USDT)
NMR/USDC
$8.484
$8.484$8.484
-0.09%
6.19K (USDT)
NMR/ETH
$0.004407
$0.004407$0.004407
-0.51%
617.60 (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

NMR から USD の計算機

金額

NMR
NMR
USD
USD

1 NMR = 8.498 USD

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