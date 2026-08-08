Numeraire 本日の価格

Numeraire (NMR) の本日のライブ価格は ¥ 8.498 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の NMR から JPY への変換レートは、¥ 8.498 につき NMR です。

Numeraire は現在、時価総額 ¥ 63.68M で #335 位、循環供給量は 7.49M NMR です。直近24時間の NMR は、¥ 8.427 (安値) から ¥ 8.572 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 26,452.61703491211016、史上最安値は ¥ 302.64262 です。

短期的なパフォーマンスでは、NMR は直近1時間で +0.28%、直近7日間で -1.56% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.64K に達しました。

Numeraire (NMR) 市場情報

ランキング No.335 時価総額 ¥ 63.68M¥ 63.68M ¥ 63.68M 取引高 (24H) ¥ 57.64K¥ 57.64K ¥ 57.64K 完全希薄化後時価総額 ¥ 93.48M¥ 93.48M ¥ 93.48M 循環供給量 7.49M 7.49M 7.49M 最大供給量 11,000,000 11,000,000 11,000,000 総供給量 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 10,634,471.78140593 循環率 68.12% パブリックブロックチェーン ETH

Numeraire の現在の時価総額は ¥ 63.68M、24時間取引高は ¥ 57.64K です。NMR の循環供給量は 7.49M、総供給量は 10634471.78140593 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 93.48M です。