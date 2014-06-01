暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、NEO のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、NEO のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

NEO についての詳細

NEO 価格情報

NEO とは

NEO ホワイトペーパー

NEO 公式ウェブサイト

NEO トケノミクス

NEO 価格予測

NEO 履歴

NEO 購入ガイド

NEO から法定通貨への変換

NEO 現物

NEO USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

NEO (NEO) 本日のテクニカル分析

NEO (NEO) 本日のテクニカル分析

NEO 分析ページでは、AIによって生成された NEO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で NEO の分析内容について詳しくご覧ください。

NEO (NEO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$1.849--+0.87%-5.23%-41.29%
NEO 価格について詳しく知る

NEO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる NEO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 4
中立 4
購入 18
移動平均:強い買い売却 2中立 0購入 12
テクニカル指標:購入売却 2中立 4購入 6
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
1.8493
1.8486
R2
1.8486
1.8482
R1
1.8483
1.848
PP
1.8476
1.8476
S1
1.8473
1.8472
S2
1.8466
1.847
S3
1.8463
1.8466

NEO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.10M
$6.16 M
$6.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.17 M
3日間のアクティブ売却額
$0.17 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.88 M
7日間のアクティブ売却額
$0.87 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

NEO 資本フロー

純流入NEOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.01 M1.85
2026-08-07-$0.06 M1.83
2026-08-06$0.01 M1.85
2026-08-05-$0.05 M1.86
2026-08-04$0.00 M1.88

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

NEO についてさらに詳しく知る

MEXCの NEO (NEO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、NEO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NEO/USDT
$1.849
$1.849$1.849
+0.70%
32.44K (USDT)
NEO/USDC
$1.849
$1.849$1.849
+0.70%
28.58K (USDT)
NEO/BTC
$0.00002838
$0.00002838$0.00002838
+0.28%
4.44K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

NEO から USD の計算機

金額

NEO
NEO
USD
USD

1 NEO = 1.849 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック