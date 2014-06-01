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本日の NEO のライブ価格は 1.849 JPY です。NEO の時価総額は 130,426,298.519 JPY です。日本 のリアルタイムの NEO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の NEO のライブ価格は 1.849 JPY です。NEO の時価総額は 130,426,298.519 JPY です。日本 のリアルタイムの NEO から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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NEO価格(NEO)

1 NEO から JPY へのライブ価格：

¥290.293
¥290.293¥290.293
+0.76%1D
JPY
NEO (NEO) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:51:01 (UTC+8)

NEO 本日の価格

NEO (NEO) の本日のライブ価格は ¥ 1.849 で、直近24時間で 0.76% 変動しました。現在の NEO から JPY への変換レートは、¥ 1.849 につき NEO です。

NEO は現在、時価総額 ¥ 130.43M#147 位、循環供給量は 70.54M NEO です。直近24時間の NEO は、¥ 1.821 (安値) から ¥ 1.855 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 30,905.92050170898516、史上最安値は ¥ 11.34902752935886422 です。

短期的なパフォーマンスでは、NEO は直近1時間で +0.05%、直近7日間で +0.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.87K に達しました。

NEO (NEO) 市場情報

No.147

¥ 130.43M
¥ 130.43M¥ 130.43M

¥ 57.87K
¥ 57.87K¥ 57.87K

¥ 184.90M
¥ 184.90M¥ 184.90M

70.54M
70.54M 70.54M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.01%

2014-06-01 00:00:00

¥ 24.963
¥ 24.963¥ 24.963

NONE

NEO の現在の時価総額は ¥ 130.43M、24時間取引高は ¥ 57.87K です。NEO の循環供給量は 70.54M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 184.90M です。

NEO 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 1.821
¥ 1.821¥ 1.821
24H 最安値
¥ 1.855
¥ 1.855¥ 1.855
24H 最高値

¥ 1.821
¥ 1.821¥ 1.821

¥ 1.855
¥ 1.855¥ 1.855

¥ 30,905.92050170898516
¥ 30,905.92050170898516¥ 30,905.92050170898516

¥ 11.34902752935886422
¥ 11.34902752935886422¥ 11.34902752935886422

+0.05%

+0.76%

+0.87%

+0.87%

NEO (NEO) 価格履歴 JPY

NEO の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +2.18959+0.76%
30日¥ -0.102-5.23%
60日¥ -0.281-13.20%
90日¥ -1.3-41.29%
NEO 本日の価格変動

本日 NEO は、 ¥ +2.18959 (+0.76%) の変動を記録しました。

NEO 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.102 (-5.23%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

NEO 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、NEO は、 ¥ -0.281 (-13.20%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

NEO 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -1.3 (-41.29%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

NEO (NEO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

NEO 価格履歴ページ を今すぐチェック。

NEO の分析

この分析では、AIモデルを活用して NEO の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

NEO 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の NEO 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

NEO_USDTは4時間足チャート上で1.831に位置し、中枢軸である1.832のすぐ下側にあります。価格はS1（1.819）とR1（1.847）で形成される狭いレンジ内に留まっています。ハブ構造からは買いと売りのバランスが保たれていることが示されており、価格は中枢軸を明確に突破するには至っていません。 現在の構造は収束傾向を示しており、明確な方向性の変化が見られません。 移動平均線群（MAおよびEMA）はすべて買い並びとなっており、短期的なサポートを提供しています。一方、MACDはデッドクロスを形成しており、上昇モメンタムの弱まりを示しています。RSIは中立域にあり、KDJやStochRSIも極端な乖離は見られていません。また、速い指標と遅い指標の間で層状のシグナルが生じており、トレンドフォローアイテムとオシレーターアイテムの信号が乖離しています。 ボラティリティは低水準を維持しており、市場はモメンタムの真空状態にあります。 近隣の抵抗レベルは1.847（R1）で、現行価格から0.016ポイント離れています。一方、近隣の支持レベルは1.819（S1）で、現行価格から0.012ポイント離れています。さらに遠方の参考レベルとしては、1.860（R2）と1.804（S2）が挙げられます。もし価格が1.819を下回れば、S2レベルまでテストされる可能性があります。上値方面では1.847が直近の流動性テストポイントとなります。 重要な価格帯間の距離は非常に狭く、ブレイクアウトの動きを確認するためには出来高の動向に注目する必要があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

NEO の価格に影響を与える要因は何ですか？

NEOの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向と投資家の信頼度
2. 採用率 - NEOのスマートコントラクトプラットフォームの利用状況およびdApp開発の進展
3. 規制環境 - 特にNEOの本拠地である中国における規制動向
4. 技術的進展 - プラットフォームのアップグレードやNEO 3.0の改良内容
5. 競合状況 - Ethereumやその他のスマートコントラクトプラットフォームとのパフォーマンス比較
6. 取引量 - 主要な取引所での流動性
7. パートナーシップの発表 - 戦略的な提携や企業による採用状況
8. GASトークンの動向 - NEOはGASを生成するため、保有者のインセンティブに影響を及ぼす

人はなぜ今日 NEO の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から今日のNEOの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の把握が含まれます。NEOの価格変動性は、投資家にとってリアルタイムの情報が極めて重要であることを示しています。

NEO の価格予測

NEO (NEO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NEO の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
NEO (NEO) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、NEO の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
NEO が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NEO の 2026–2027 年の価格予測は NEO 価格予測 ページでご確認いただけます。

NEO について

NEO（NEO）は、スケーラブルな分散アプリケーション（dApps）ネットワークを構築することを目指したブロックチェーンプラットフォームおよび暗号通貨です。NEOブロックチェーンの基本資産は、ネットワーク上のアプリケーションによって生成されるトランザクション手数料の支払いに使用できるGASトークンを生成する、分割不可能なNEOトークンです。NEOは、C#、Java、Python、Goなどの一般的に使用されるプログラミング言語をサポートしており、neoVMと呼ばれるカスタマイズ版のDockerを通じてコードを安全な実行環境にコンパイルします。NEOの合意形成メカニズムは、1秒あたり最大10,000トランザクションをサポートするとされる委任バイザンチンフォールトトレランス（dBFT）です。このプラットフォームは、スマートコントラクトの使用方法が似ていることから、しばしば「中国のEthereum」と呼ばれています。

日本 で NEO を購入して投資する方法

NEO を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NEO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は NEO の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、NEO (NEO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、NEO が即座にあなたのウォレットに入金されます。
NEO (NEO) の購入ガイド

NEO でできること

NEO を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで NEO (NEO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

NEO ( NEO ) とは何か

Neoは、コミュニティ主導のオープンソースプラットフォームです。開発者は、ブロックチェーンテクノロジーとデジタルIDを使用して、スマートコントラクトを通じて資産管理をデジタル化および自動化できます。 Neoは、分散ネットワークを介して次世代のインターネットインフラストラクチャを構築し、スマートエコノミーの壮大なビジョンを実現するためのブロックチェーンテクノロジーの大規模な実装の基盤を築くことに取り組んでいます。 2016年の発売以来、Neoメインネットは3年以上安定して稼働しています。 2020年にリリースされる予定のNeo3は、スループット、安定性、セキュリティを向上させ、最適化されたスマートコントラクトシステムと機能豊富なインフラストラクチャセットを提供して、開発者に力を与え、エンタープライズレベルのブロックチェーンの革新を加速します。

ホワイトペーパー

NEO資料

NEO についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式NEOウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Made in ChinaProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

よくある質問： NEO に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:51:01 (UTC+8)

NEO (NEO) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

NEO についてさらに詳しく知る

NEO USDT（先物取引）

NEO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NEO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの NEO (NEO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、NEO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
NEO/USDT
¥290.136
¥290.136¥290.136
+0.65%
32.53K (USDT)
NEO/USDC
¥290.293
¥290.293¥290.293
+0.70%
28.60K (USDT)
NEO/BTC
¥0.0044588
¥0.0044588¥0.0044588
+0.35%
4.43K (USDT)

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¥38.92030
¥38.92030¥38.92030

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¥199.2958
¥199.2958¥199.2958

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JMDT

¥156.6389
¥156.6389¥156.6389

-27.51%

STONK

STONK

STONK

¥1.210941
¥1.210941¥1.210941

-8.61%

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Squid

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¥14.51151
¥14.51151¥14.51151

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¥2.150586¥2.150586

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¥10.494822
¥10.494822¥10.494822

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¥432.22100
¥432.22100¥432.22100

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BLUAI

¥2.767753
¥2.767753¥2.767753

+39.84%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.05621
¥14.05621¥14.05621

+14.53%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

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