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2026-08-08 22:51:01 (UTC+8) NEO 本日の価格
NEO (NEO) の本日のライブ価格は
¥ 1.849 で、直近24時間で 0.76% 変動しました。現在の NEO から JPY への変換レートは、 ¥ 1.849 につき NEO です。
NEO は現在、時価総額
¥ 130.43M で #147 位、循環供給量は 70.54M NEO です。直近24時間の NEO は、 ¥ 1.821 (安値) から ¥ 1.855 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 30,905.92050170898516、史上最安値は ¥ 11.34902752935886422 です。
短期的なパフォーマンスでは、NEO は直近1時間で
+0.05%、直近7日間で +0.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.87K に達しました。 NEO (NEO) 市場情報 時価総額 ¥ 130.43M ¥ 130.43M ¥ 130.43M 完全希薄化後時価総額 ¥ 184.90M ¥ 184.90M ¥ 184.90M 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000
NEO の現在の時価総額は
¥ 130.43M、24時間取引高は ¥ 57.87K です。NEO の循環供給量は 70.54M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 184.90M です。 購入 NEO NEO 価格履歴 JPY 過去最高値 ¥ 30,905.92050170898516 ¥ 30,905.92050170898516 ¥ 30,905.92050170898516 最安値 ¥ 11.34902752935886422 ¥ 11.34902752935886422 ¥ 11.34902752935886422 NEO (NEO) 価格履歴 JPY
NEO の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +2.18959 +0.76% 30日 ¥ -0.102 -5.23% 60日 ¥ -0.281 -13.20% 90日 ¥ -1.3 -41.29% NEO 本日の価格変動
本日 NEO は、
¥ +2.18959 (+0.76%) の変動を記録しました。 NEO 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.102 (-5.23%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 NEO 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、NEO は、
¥ -0.281 (-13.20%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 NEO 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -1.3 (-41.29%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
NEO (NEO) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
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現在の NEO 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 7 買い 0 中立 0 売り ≥ 80% 買い すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。 BOLL (20,2) 下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン 下限バンドとミドルバンドの間 比較的弱いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
NEO_USDTは4時間足チャート上で1.831に位置し、中枢軸である1.832のすぐ下側にあります。価格はS1（1.819）とR1（1.847）で形成される狭いレンジ内に留まっています。ハブ構造からは買いと売りのバランスが保たれていることが示されており、価格は中枢軸を明確に突破するには至っていません。
現在の構造は収束傾向を示しており、明確な方向性の変化が見られません。
移動平均線群（MAおよびEMA）はすべて買い並びとなっており、短期的なサポートを提供しています。一方、MACDはデッドクロスを形成しており、上昇モメンタムの弱まりを示しています。RSIは中立域にあり、KDJやStochRSIも極端な乖離は見られていません。また、速い指標と遅い指標の間で層状のシグナルが生じており、トレンドフォローアイテムとオシレーターアイテムの信号が乖離しています。
ボラティリティは低水準を維持しており、市場はモメンタムの真空状態にあります。
近隣の抵抗レベルは1.847（R1）で、現行価格から0.016ポイント離れています。一方、近隣の支持レベルは1.819（S1）で、現行価格から0.012ポイント離れています。さらに遠方の参考レベルとしては、1.860（R2）と1.804（S2）が挙げられます。もし価格が1.819を下回れば、S2レベルまでテストされる可能性があります。上値方面では1.847が直近の流動性テストポイントとなります。
重要な価格帯間の距離は非常に狭く、ブレイクアウトの動きを確認するためには出来高の動向に注目する必要があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
NEO の価格に影響を与える要因は何ですか？
NEOの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：
1. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体の動向と投資家の信頼度 2. 採用率 - NEOのスマートコントラクトプラットフォームの利用状況およびdApp開発の進展 3. 規制環境 - 特にNEOの本拠地である中国における規制動向 4. 技術的進展 - プラットフォームのアップグレードやNEO 3.0の改良内容 5. 競合状況 - Ethereumやその他のスマートコントラクトプラットフォームとのパフォーマンス比較 6. 取引量 - 主要な取引所での流動性 7. パートナーシップの発表 - 戦略的な提携や企業による採用状況 8. GASトークンの動向 - NEOはGASを生成するため、保有者のインセンティブに影響を及ぼす 人はなぜ今日 NEO の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から今日のNEOの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、売買のタイミングの把握、投資パフォーマンスの追跡、そして市場動向の最新情報の把握が含まれます。NEOの価格変動性は、投資家にとってリアルタイムの情報が極めて重要であることを示しています。
NEO の価格予測 NEO (NEO) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の NEO の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 NEO (NEO) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、NEO の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
NEO が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？NEO の 2026–2027 年の価格予測は
NEO 価格予測
ページでご確認いただけます。
NEO について
NEO（NEO）は、スケーラブルな分散アプリケーション（dApps）ネットワークを構築することを目指したブロックチェーンプラットフォームおよび暗号通貨です。NEOブロックチェーンの基本資産は、ネットワーク上のアプリケーションによって生成されるトランザクション手数料の支払いに使用できるGASトークンを生成する、分割不可能なNEOトークンです。NEOは、C#、Java、Python、Goなどの一般的に使用されるプログラミング言語をサポートしており、neoVMと呼ばれるカスタマイズ版のDockerを通じてコードを安全な実行環境にコンパイルします。NEOの合意形成メカニズムは、1秒あたり最大10,000トランザクションをサポートするとされる委任バイザンチンフォールトトレランス（dBFT）です。このプラットフォームは、スマートコントラクトの使用方法が似ていることから、しばしば「中国のEthereum」と呼ばれています。
日本 で NEO を購入して投資する方法
NEO を使用する準備はできていますか？MEXCでは、NEO の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
NEO の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、NEO (NEO) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、NEO が即座にあなたのウォレットに入金されます。
NEO でできること
NEO を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで NEO (NEO) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
NEO ( NEO ) とは何か
Neoは、コミュニティ主導のオープンソースプラットフォームです。開発者は、ブロックチェーンテクノロジーとデジタルIDを使用して、スマートコントラクトを通じて資産管理をデジタル化および自動化できます。 Neoは、分散ネットワークを介して次世代のインターネットインフラストラクチャを構築し、スマートエコノミーの壮大なビジョンを実現するためのブロックチェーンテクノロジーの大規模な実装の基盤を築くことに取り組んでいます。 2016年の発売以来、Neoメインネットは3年以上安定して稼働しています。 2020年にリリースされる予定のNeo3は、スループット、安定性、セキュリティを向上させ、最適化されたスマートコントラクトシステムと機能豊富なインフラストラクチャセットを提供して、開発者に力を与え、エンタープライズレベルのブロックチェーンの革新を加速します。
ホワイトペーパー
Neoは、世界中に分散した開発者によって支えられるコミュニティ主導型プロジェクトとして位置付けられています。複数の著名なコミュニティグループがその進展に貢献しています：COZ（グローバル）はNeon Walletや開発フレームワークなどのツールを制作し、NeoResearch（ブラジル）はコア開発およびテストツールに焦点を当て、NSPCC（ロシア）はNeoFSを含む重要なインフラストラクチャを構築し、AxLabs（スイス）はデベロッパー向けツールおよびグラント制度を開発し、NGD（Neo Global Development）は戦略的イニシアチブを主導しエコシステムの成長を支援しています。その他の世界各地のグループとともに、これらのチームはNeoの技術向上とエコシステム拡大に向けて協力しています。N3アップグレード以降、コミュニティは大幅に拡大しており、新しいデベロッパーグループが定期的に参加して継続的な開発に貢献しています。
Neoは、改ざん耐性を備えた台帳上で活動を記録するためのブロックチェーンベースのシステムとして機能します。このネットワークは、安定した運用を維持するために協調動作するノードによって運営されており、これらのノードは以下の構造化されたモデルに分類されます：通常ノード、投票によって役割に選出される候補ノード、意思決定を支援する委員会メンバー、およびトランザクションを承認するコンセンサスノード。スマートコントラクトに関しては、NeoはC#、Python、Go、TypeScript、Javaといった複数の主流プログラミング言語をサポートしており、開発者を単一のプログラミング環境に強制することはありません。また、プラットフォームには、分散型ストレージを実現するNeoFSや、オフチェーンデータへのアクセスを可能にするオラクル、人間が読みやすい名前とブロックチェーンアドレスを結びつけるドメインネームサービス（DNS）など、統合されたツールやサービスも含まれています。N3アップグレードにより、Neoは分散型ストレージのネイティブ対応を導入し、相互運用性（interoperability）機能を強化しました。これにより、高度なアプリケーションの構築をよりシンプルにすることを目指しています。
Neoはエコシステム全体で、それぞれ異なる目的を持つ2種類のトークンを使用しています。NEOはガバナンスのための主要トークンであり、ネットワークの運営に関する意思決定に使用されます。NEOの供給量は厳密に1億枚に固定されており、分割不可であるため、単位は必ず整数（1枚単位）で扱われます。GASはトランザクション手数料の支払いおよびアプリケーション実行に使用されるユーティリティトークンで、最小単位は0.00000001 GASまで分割可能であり、非常に小さな手数料にも対応できます。新しいGASは各新規ブロック生成時に生成され、定義された割合で配分されます：NEO保有者へ10％、委員会メンバーおよびコンセンサスノードへ10％、委員会メンバーを支持する投票者へ80％です。GASには上限供給量は設定されていませんが、トランザクション手数料として使用されたGASは焼却（バーン）されるため、流通中のGAS総量を調整する役割を果たします。
Neoのロードマップは、プラットフォームの機能拡張と同時にユーザビリティ向上を重視しています。Neo N3が2021年にリリースされて以降、開発は継続され、スマートコントラクトシステムの強化に注力してアプリケーション構築をより簡便なものとしています。また、オラクルシステムの強化やストレージシステムの効率改善など、組み込みサービスの拡充・洗練も進められています。さらに重要な方向性として、クロスチェーン機能の高度化と、より深いDeFi機能の実装があります。最近の取り組みには、Neo Name Service（NNS）の改善、開発者ツールおよびドキュメンテーションのアップグレード、高いトランザクション処理能力を支えるスケーラビリティ向上、そしてパートナーシップや開発者グラントを通じたエコシステム成長が含まれます。
Neo（ネオ）は、分散型アプリケーション（dApp）の開発をより容易にするために構築されたオープンソースのブロックチェーンプラットフォームです。デジタル資産の作成、管理、自動化のための安全なデジタル基盤として機能します。その特徴の1つは、C#、Python、Javaなど、広く使われているプログラミング言語をサポートしている点で、開発者はまったく新しい言語を学ぶことなくアプリケーションの構築が可能です。また、Neoにはストレージ、現実世界の情報をブロックチェーン上に取り込むオラクル、およびドメインネームサービス（DNS）といった組み込みサービスも提供されています。2021年のNeo N3アップグレード以降、ネットワークはより効率的かつ開発者にとって使いやすいものへと進化しました。
NEO資料
NEO についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： NEO に関するその他の質問
NEO が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 NEO の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の NEO の価格は ¥ 290.293 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
NEO は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、NEO への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の NEO がMEXCで取引されました。
NEO ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の NEO 価格を確認するには、NEO 価格のページにアクセスしてください。
NEO の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,125.81
+0.29%
ETH
1,922.89
+0.26%
GOLD(XAUT)
4,329.14
+0.18%
SOL
76.01
+2.85%
XMR
384.59
+4.06%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、NEO/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、NEO の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
NEO 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については NEO (NEO) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 22:51:01 (UTC+8) NEO (NEO) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
NEO USDT（先物取引）
NEO をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの NEO USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.0044588 ¥0.0044588 ¥0.0044588 +0.35% 4.43K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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