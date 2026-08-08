MXN 本日の価格

MXN (MXN) の本日のライブ価格は ¥ 0.05593 で、直近24時間で 0.23% 変動しました。現在の MXN から JPY への変換レートは、¥ 0.05593 につき MXN です。

MXN は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- MXN です。直近24時間の MXN は、¥ 0.05565 (安値) から ¥ 0.05625 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。

短期的なパフォーマンスでは、MXN は直近1時間で +0.07%、直近7日間で +0.99% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 60.17K に達しました。

MXN (MXN) 市場情報

時価総額 ---- -- 取引高 (24H) ¥ 60.17K¥ 60.17K ¥ 60.17K 完全希薄化後時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 循環供給量 ---- -- 総供給量 ---- -- パブリックブロックチェーン NONE

MXN の現在の時価総額は --、24時間取引高は ¥ 60.17K です。MXN の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。