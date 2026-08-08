MWX AI 本日の価格

MWX AI (MWXT) の本日のライブ価格は ¥ 0.05609 で、直近24時間で 0.12% 変動しました。現在の MWXT から JPY への変換レートは、¥ 0.05609 につき MWXT です。

MWX AI は現在、時価総額 ¥ 9.41M で #965 位、循環供給量は 167.85M MWXT です。直近24時間の MWXT は、¥ 0.05589 (安値) から ¥ 0.05619 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 47.7207033671991469、史上最安値は ¥ 6.85945723184683887 です。

短期的なパフォーマンスでは、MWXT は直近1時間で +0.07%、直近7日間で -0.94% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 99.63K に達しました。

MWX AI (MWXT) 市場情報

ランキング No.965 時価総額 ¥ 9.41M¥ 9.41M ¥ 9.41M 取引高 (24H) ¥ 99.63K¥ 99.63K ¥ 99.63K 完全希薄化後時価総額 ¥ 56.09M¥ 56.09M ¥ 56.09M 循環供給量 167.85M 167.85M 167.85M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 16.78% パブリックブロックチェーン BASE

MWX AI の現在の時価総額は ¥ 9.41M、24時間取引高は ¥ 99.63K です。MWXT の循環供給量は 167.85M、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 56.09M です。