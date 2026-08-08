Mantle (MNT) 本日のテクニカル分析 Mantle 分析ページでは、AIによって生成された MNT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Mantle の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Mantle (MNT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.429 -- +8.03% +0.18% -37.88%

Mantle テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Mantle の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 9 中立 7 購入 10 移動平均 : 中立 売却 6 中立 1 購入 7 テクニカル指標 : 中立 売却 3 中立 6 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.4286 0.4285 R2 0.4285 0.4285 R1 0.4285 0.4285 PP 0.4284 0.4284 S1 0.4284 0.4284 S2 0.4283 0.4284 S3 0.4283 0.4283

Mantle 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.28M $3.50 M $3.78 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.02M 3日間のアクティブ購入額 $0.21 M 3日間のアクティブ売却額 $0.23 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.02M 7日間のアクティブ購入額 $0.41 M 7日間のアクティブ売却額 $0.43 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Mantle 資本フロー 純流入 MNTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.12 M 0.43 2026-08-07 $0.36 M 0.42 2026-08-06 $0.26 M 0.41 2026-08-05 -$0.10 M 0.40 2026-08-04 -$0.04 M 0.40 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Mantle (MNT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Mantle ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 MNT / USDT $0.4291 $0.4291 $0.4291 +3.24% 269.26K (USDT) 取 引 MNT / USDC $0.4289 $0.4289 $0.4289 +3.27% 126.61K (USDT) 取 引