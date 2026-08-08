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Mantle (MNT) 本日のテクニカル分析

Mantle (MNT) 本日のテクニカル分析

Mantle 分析ページでは、AIによって生成された MNT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Mantle の分析内容について詳しくご覧ください。

Mantle (MNT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.429--+8.03%+0.18%-37.88%
Mantle 価格について詳しく知る

Mantle テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Mantle の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 9
中立 7
購入 10
移動平均:中立売却 6中立 1購入 7
テクニカル指標:中立売却 3中立 6購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.4286
0.4285
R2
0.4285
0.4285
R1
0.4285
0.4285
PP
0.4284
0.4284
S1
0.4284
0.4284
S2
0.4283
0.4284
S3
0.4283
0.4283

Mantle 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.28M
$3.50 M
$3.78 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.21 M
3日間のアクティブ売却額
$0.23 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.41 M
7日間のアクティブ売却額
$0.43 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Mantle 資本フロー

純流入MNTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.12 M0.43
2026-08-07$0.36 M0.42
2026-08-06$0.26 M0.41
2026-08-05-$0.10 M0.40
2026-08-04-$0.04 M0.40

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Mantle についてさらに詳しく知る

MEXCの Mantle (MNT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Mantle ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MNT/USDT
$0.4291
$0.4291$0.4291
+3.24%
269.26K (USDT)
MNT/USDC
$0.4289
$0.4289$0.4289
+3.27%
126.61K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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USD
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