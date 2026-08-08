Mantle (MNT) 本日のテクニカル分析
Mantle 分析ページでは、AIによって生成された MNT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Mantle の分析内容について詳しくご覧ください。
Mantle (MNT) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.429
|--
|+8.03%
|+0.18%
|-37.88%
Mantle テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Mantle の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
中立
売却 9
中立 7
購入 10
|移動平均:
|中立
|売却 6
|中立 1
|購入 7
|テクニカル指標:
|中立
|売却 3
|中立 6
|購入 3
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.4286
0.4285
R2
0.4285
0.4285
R1
0.4285
0.4285
PP
0.4284
0.4284
S1
0.4284
0.4284
S2
0.4283
0.4284
S3
0.4283
0.4283
Mantle 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.28M
$3.50 M
$3.78 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.21 M
3日間のアクティブ売却額
$0.23 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.02M
7日間のアクティブ購入額
$0.41 M
7日間のアクティブ売却額
$0.43 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Mantle 資本フロー
純流入MNTUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.12 M
|0.43
|2026-08-07
|$0.36 M
|0.42
|2026-08-06
|$0.26 M
|0.41
|2026-08-05
|-$0.10 M
|0.40
|2026-08-04
|-$0.04 M
|0.40
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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