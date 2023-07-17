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Mantle
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MNT
Mantleは急成長中のDAO主導のweb3エコシステムであり、その目標は分散型技術とトークンによるガバナンスの技術の大量導入です。Mantleエコシステムは、Mantle Network、Mantle Governance (DAO)、およびMantle TreasuryなどのMantle製品を含んでいます。Mantleトークン ($MNT) は、このエコシステムの統一された製品およびガバナンスのトークンです。
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MNT
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