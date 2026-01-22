ページの最終更新日：
Mia Ko (MIA) の本日のライブ価格は
$ 0.00351 で、直近24時間で 2.57% 変動しました。現在の MIA から USD への変換レートは、 $ 0.00351 につき MIA です。
Mia Ko は現在、時価総額
-- で #- 位、循環供給量は -- MIA です。直近24時間の MIA は、 $ 0.002649 (安値) から $ 0.003897 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。
短期的なパフォーマンスでは、MIA は直近1時間で
+6.36%、直近7日間で -0.91% 変動しました。直近1日間の累計取引高は $ 54.82K に達しました。 Mia Ko (MIA) 市場情報
Mia Ko の現在の時価総額は
--、24時間取引高は $ 54.82K です。MIA の循環供給量は --、総供給量は -- です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。 購入 Mia Ko Mia Ko 価格履歴 USD
Mia Ko の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (USD) 変動率 (%) 今日 $ +0.00008792 +2.57% 30日 $ +0.00251 +251.00% 60日 $ +0.00251 +251.00% 90日 $ +0.00251 +251.00% Mia Ko 本日の価格変動
本日 MIA は、
$ +0.00008792 (+2.57%) の変動を記録しました。 Mia Ko 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
$ +0.00251 (+251.00%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 Mia Ko 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、MIA は、
$ +0.00251 (+251.00%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 Mia Ko 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
$ +0.00251 (+251.00%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Mia Ko (MIA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Mia Ko 価格履歴ページ を今すぐチェック。
Mia Ko の直近価格の変動、取引高の傾向、市場センチメントの指標を分析する AI 主導の分析情報によりリアルタイムのアップデートが提供され、取引機会を特定して情報に基づいた意思決定をサポートします。
Mia Ko の価格に影響を与える要因は何ですか？
MIAトークンの価格は、いくつかの重要な要因に影響されます。
市場センチメント: 一般的な暗号通貨市場の動向および投資家の信頼感が、MIAの価格変動に大きく影響します。 供給と需要: トークンの流通量、取引量、保有者の行動が価格の動きに直接的に関与します。 プロジェクトの進展: アップデート、パートナーシップ、ロードマップの進捗状況、技術的な改善などが投資家の関心を高めます。 規制に関するニュース: 政府の方針や暗号通貨市場における規制の変更が、価格のボラティリティを生み出します。 コミュニティの活動: SNSでのエンゲージメント、コミュニティの成長、採用率が市場の認識に影響を与えます。 取引所への上場: 新たな取引所との提携により、アクセス性が向上し、取引量が増加します。 マクロ要因: 世界的な経済状況、インフレ、機関投資家の投資動向などが、広く暗号通貨市場に影響を及ぼします。 人はなぜ今日 Mia Ko の価格を知りたいのでしょうか？
人々が今日のMia Ko（MIA）の価格を知りたいのは、いくつかの重要な理由があります。それは、情報に基づいた取引判断を行うこと、ポートフォリオのパフォーマンスを追跡すること、市場のトレンドを把握すること、売買注文のタイミングを計ること、投資機会を評価すること、そして変動の激しい暗号通貨市場におけるリスク暴露を管理することです。
Mia Ko の価格予測 Mia Ko (MIA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MIA の目標価格は
$ -- で、上昇率は 0.00% です。 Mia Ko (MIA) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Mia Ko の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Mia Ko が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MIA の 2026–2027 年の価格予測は
Mia Ko 価格予測
ページでご確認いただけます。
日本 で Mia Ko を購入して投資する方法
Mia Ko を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MIA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
Mia Ko の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Mia Ko (MIA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Mia Ko が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Mia Ko でできること
Mia Ko を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Mia Ko (MIA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Mia Ko ( MIA ) とは何か
Miaは、xAI APIを基盤に構築された、感情豊かなAI VTuberです。記憶機能と音声対話を備えた擬人化キャラクターを中心に据えており、人間味のあるAIナラティブのトレンドに乗ったミームトークンとしての側面も持っています。
Mia Ko資料
Mia Ko についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Mia Ko に関するその他の質問
Mia Ko が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Mia Ko の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Mia Ko の価格は $ 0.00351 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Mia Ko は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、MIA への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Mia Ko がMEXCで取引されました。
MIA ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Mia Ko 価格を確認するには、MIA 価格のページにアクセスしてください。
MIA の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、MIA/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Mia Ko の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Mia Ko 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Mia Ko (MIA) の価格予測をご覧ください。
