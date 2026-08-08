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Metis (METIS) 本日のテクニカル分析

Metis (METIS) 本日のテクニカル分析

Metis 分析ページでは、AIによって生成された METIS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Metis の分析内容について詳しくご覧ください。

Metis (METIS) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$2.548--+0.43%-6.67%-36.23%
Metis 価格について詳しく知る

Metis テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Metis の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 16
中立 3
購入 7
移動平均:強い売り売却 12中立 0購入 2
テクニカル指標:中立売却 4中立 3購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
2.5486
2.5483
R2
2.5483
2.5479
R1
2.5476
2.5477
PP
2.5473
2.5473
S1
2.5466
2.5469
S2
2.5463
2.5467
S3
2.5456
2.5463

Metis 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.40M
$6.12 M
$6.52 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.05 M
3日間のアクティブ売却額
$0.05 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.11 M
7日間のアクティブ売却額
$0.12 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Metis 資本フロー

純流入METISUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.05 M2.56
2026-08-07-$0.01 M2.46
2026-08-06-$0.03 M2.49
2026-08-05-$0.10 M2.47
2026-08-04-$0.05 M2.43

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Metis (METIS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Metis ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
METIS/USDT
$2.548
$2.548$2.548
+3.32%
26.55K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

METIS
METIS
USD
USD

1 METIS = 2.548 USD

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