Metis (METIS) 本日のテクニカル分析 Metis 分析ページでは、AIによって生成された METIS の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Metis の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Metis (METIS) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $2.548 -- +0.43% -6.67% -36.23%

Metis テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Metis の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 16 中立 3 購入 7 移動平均 : 強い売り 売却 12 中立 0 購入 2 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 3 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 2.5486 2.5483 R2 2.5483 2.5479 R1 2.5476 2.5477 PP 2.5473 2.5473 S1 2.5466 2.5469 S2 2.5463 2.5467 S3 2.5456 2.5463

Metis 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.40M $6.12 M $6.52 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.05 M 3日間のアクティブ売却額 $0.05 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.11 M 7日間のアクティブ売却額 $0.12 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Metis 資本フロー 純流入 METISUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.05 M 2.56 2026-08-07 -$0.01 M 2.46 2026-08-06 -$0.03 M 2.49 2026-08-05 -$0.10 M 2.47 2026-08-04 -$0.05 M 2.43 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Metis (METIS) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Metis ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 METIS / USDT $2.548 $2.548 $2.548 +3.32% 26.55K (USDT) 取 引