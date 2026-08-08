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本日の Metis のライブ価格は 2,555 JPY です。METIS の時価総額は 19 143 169,74381 JPY です。日本 のリアルタイムの METIS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Metis のライブ価格は 2,555 JPY です。METIS の時価総額は 19 143 169,74381 JPY です。日本 のリアルタイムの METIS から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Metis価格(METIS)

1 METIS から JPY へのライブ価格：

¥400,507
¥400,507¥400,507
+3.53%1D
JPY
Metis (METIS) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:31:19 (UTC+8)

Metis 本日の価格

Metis (METIS) の本日のライブ価格は ¥ 2,555 で、直近24時間で 3,53% 変動しました。現在の METIS から JPY への変換レートは、¥ 2,555 につき METIS です。

Metis は現在、時価総額 ¥ 19.14M#693 位、循環供給量は 7.49M METIS です。直近24時間の METIS は、¥ 2,426 (安値) から ¥ 2,588 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 50 710,3403089724912、史上最安値は ¥ 366,8651468354242915 です。

短期的なパフォーマンスでは、METIS は直近1時間で +0,47%、直近7日間で +0,70% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 65.49K に達しました。

Metis (METIS) 市場情報

No.693

¥ 19.14M
¥ 19.14M¥ 19.14M

¥ 65.49K
¥ 65.49K¥ 65.49K

¥ 25,55M
¥ 25,55M¥ 25,55M

7.49M
7.49M 7.49M

10 000 000
10 000 000 10 000 000

10 000 000
10 000 000 10 000 000

74,92%

ETH

Metis の現在の時価総額は ¥ 19.14M、24時間取引高は ¥ 65.49K です。METIS の循環供給量は 7.49M、総供給量は 10000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 25,55M です。

Metis 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 2,426
¥ 2,426¥ 2,426
24H 最安値
¥ 2,588
¥ 2,588¥ 2,588
24H 最高値

¥ 2,426
¥ 2,426¥ 2,426

¥ 2,588
¥ 2,588¥ 2,588

¥ 50 710,3403089724912
¥ 50 710,3403089724912¥ 50 710,3403089724912

¥ 366,8651468354242915
¥ 366,8651468354242915¥ 366,8651468354242915

+0,47%

+3,53%

+0,70%

+0,70%

Metis (METIS) 価格履歴 JPY

Metis の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +13,65585+3,53%
30日¥ -0,175-6,42%
60日¥ +0,075+3,02%
90日¥ -1,44-36,05%
Metis 本日の価格変動

本日 METIS は、 ¥ +13,65585 (+3,53%) の変動を記録しました。

Metis 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0,175 (-6,42%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Metis 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、METIS は、 ¥ +0,075 (+3,02%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Metis 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -1,44 (-36,05%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Metis (METIS) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Metis 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Metis の分析

この分析では、AIモデルを活用して Metis の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Metis 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の METIS 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)価格 > 上限バンド上限バンドに接触または突破「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

METIS_USDTは4時間足チャートにおいて、2.516の価格水準で推移しています。価格はR1のハブポイントである2.5156を上抜けました。現在は中枢となる2.4903の上側エリアに位置しており、移動平均線の体系も強気な並びを見せています。短期的な買い勢力が優位に立っており、市場構造は上昇展開を維持しています。 MACD指標はゴールデンクロスのシグナルを記録しており、デッドクロスと逆方向に発散するダブルラインから、相場の勢いが集中していることが確認できます。MA（移動平均）およびEMA（指数平滑移動平均）の組み合わせも、買いポジションを支持する状況を示しています。RSI指標は中立ゾーンでの横ばい動きを続けており、KDJやStochRSIの数値にも極端な乖離は見られません。価格の上抜きに伴い、ボラティリティもわずかに拡大していますが、現時点では多空双方が一時的に均衡を保っています。なお、勢力分布は依然として買い側に傾いていますが、単独の急加速には至っていない状態です。 近隣の参考レジスタンスレベルとしては、R2のハブポイントである2.5353が挙げられます。この価格は現在の価格から約0.75%の上昇幅に相当します。一方、下方向の第一サポートはS1の2.4706であり、こちらは現在の価格から約1.8%の押し戻し幅にあたります。さらに遠方の防衛ラインとしては、S2の2.4453が設定されています。重要な観測範囲は、2.4706から2.5353の間とされており、もし価格が下落した場合には、中枢となる2.4903の有効性が試されることになります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Metis の価格に影響を与える要因は何ですか？

メティス（METIS）のトークン価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用状況 - Metis Layer 2 スケーリングソリューションの利用状況およびプラットフォーム上に構築されたdAppの数
2. 市場センチメント - 仮想通貨市場全体のトレンドと投資家の信頼感
3. 技術的進展 - プロトコルのアップグレード、パートナーシップ、エコシステムの成長
4. トークンのユーティリティ - ステーキング報酬、ガバナンスへの参加、取引手数料の支払い
5. 競合状況 - Arbitrum や Optimism などの他のLayer 2ソリューションとのパフォーマンス比較
6. 規制動向 - DeFiやスケーリングソリューションに対する仮想通貨規制の影響

人はなぜ今日 Metis の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMetis（METIS）の価格を知りたがっています。

1. 投資判断 - トレーダーは、買い・売り、またはポジションの保有を行うために現在の価格を必要としています。
2. ポートフォリオの追跡 - 投資家は保有資産の価値とパフォーマンスをモニタリングしています。
3. 市場分析 - 価格データはトレンドや取引機会の特定に役立ちます。
4. リスク管理 - 現在の価格はストップロスや利益確定の戦略を決定する際の重要な情報となります。

Metis の価格予測

Metis (METIS) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の METIS の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0,00% です。
Metis (METIS) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Metis の価格は 0,00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Metis が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？METIS の 2026–2027 年の価格予測は Metis 価格予測 ページでご確認いただけます。

Metis について

MetisDAO（METIS）は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型自律組織（DAO）です。分散型アプリケーション（dApps）とDAOのためのスケーラブルでコスト効率的なインフラストラクチャを提供することを目指しており、レイヤー2技術を活用してトランザクションの速度を向上させ、ガス料を削減します。METISは、「分散型自律企業」（DAC）モデルと呼ばれる独自の合意形成メカニズムを取り入れており、これはコミュニティの参加とガバナンスを奨励するように設計されています。METISトークンは、エコシステム内で複数の目的を果たし、ステーキング、ガバナンス投票、コミュニティ貢献のインセンティブ化などが含まれます。プロジェクトの主な焦点は、dAppsとDAOの開発と運用のためのよりアクセスしやすく効率的な環境を作り出すことにあります。

日本 で Metis を購入して投資する方法

Metis を使用する準備はできていますか？MEXCでは、METIS の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Metis の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Metis (METIS) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Metis が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Metis (METIS) の購入ガイド

Metis でできること

Metis を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Metis (METIS) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Metis ( METIS ) とは何か

Metis：分散型インフラを再定義するマルチネットワークエコシステム。Metisは単なるレイヤー2ではありません。革新的なMetisSDKによって支えられた、マルチネットワーク型のエコシステムです。Metisは、「分散型インフラの未来」を、二重ネットワーク構造を通じて構築しています。具体的には、安全かつ汎用的なdApps向けの「Andromeda」と、高性能かつAI最適化された実行環境を提供する「Hyperion」の2つのチェーンで構成されています。これらのチェーンはシームレスに相互運用されており、DeFi、ゲーム、DEPIN、AIなどの分野で、スケーラブルで効率的、かつインテリジェントなWeb3アプリケーションの展開を可能にします。

Metis資料

Metis についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Metisウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Ethereum EcosystemLayer 2 (L2)Metis Ecosystem

よくある質問： Metis に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:31:19 (UTC+8)

Metis (METIS) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Metis についてさらに詳しく知る

METIS USDT（先物取引）

METIS をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの METIS USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Metis (METIS) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Metis ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
METIS/USDT
¥399,879
¥399,879¥399,879
+3,28%
26.50K (USDT)

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¥37,80560
¥37,80560¥37,80560

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ZAY

¥207,3656
¥207,3656¥207,3656

-37,04%

JMDT

JMDT

JMDT

¥157,9420
¥157,9420¥157,9420

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STONK

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¥1,201835
¥1,201835¥1,201835

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¥14,54919
¥14,54919¥14,54919

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¥2,141480
¥2,141480¥2,141480

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¥10,659515
¥10,659515¥10,659515

+85,77%

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BluWhale AI

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¥2,751739
¥2,751739¥2,751739

+39,03%

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¥415,58685
¥415,58685¥415,58685

+32,40%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14,31212
¥14,31212¥14,31212

+16,61%

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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

METIS から JPY の計算機

金額

METIS
METIS
JPY
JPY

1 METIS = 401,135 JPY