Metis価格(METIS)
Metis (METIS) の本日のライブ価格は ¥ 2,555 で、直近24時間で 3,53% 変動しました。現在の METIS から JPY への変換レートは、¥ 2,555 につき METIS です。
Metis は現在、時価総額 ¥ 19.14M で #693 位、循環供給量は 7.49M METIS です。直近24時間の METIS は、¥ 2,426 (安値) から ¥ 2,588 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 50 710,3403089724912、史上最安値は ¥ 366,8651468354242915 です。
短期的なパフォーマンスでは、METIS は直近1時間で +0,47%、直近7日間で +0,70% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 65.49K に達しました。
No.693
74,92%
ETH
Metis の現在の時価総額は ¥ 19.14M、24時間取引高は ¥ 65.49K です。METIS の循環供給量は 7.49M、総供給量は 10000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 25,55M です。
+0,47%
+3,53%
+0,70%
+0,70%
Metis の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +13,65585
|+3,53%
|30日
|¥ -0,175
|-6,42%
|60日
|¥ +0,075
|+3,02%
|90日
|¥ -1,44
|-36,05%
本日 METIS は、 ¥ +13,65585 (+3,53%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0,175 (-6,42%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、METIS は、 ¥ +0,075 (+3,02%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -1,44 (-36,05%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Metis の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の METIS 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 60% | 弱気 40%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|1-2 買い
|20-40% 売り
|移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
|BOLL (20,2)
|価格 > 上限バンド
|上限バンドに接触または突破
|「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|R1 < 価格 ≤ R2
|R1‑R2の間
|中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。
METIS_USDTは4時間足チャートにおいて、2.516の価格水準で推移しています。価格はR1のハブポイントである2.5156を上抜けました。現在は中枢となる2.4903の上側エリアに位置しており、移動平均線の体系も強気な並びを見せています。短期的な買い勢力が優位に立っており、市場構造は上昇展開を維持しています。 MACD指標はゴールデンクロスのシグナルを記録しており、デッドクロスと逆方向に発散するダブルラインから、相場の勢いが集中していることが確認できます。MA（移動平均）およびEMA（指数平滑移動平均）の組み合わせも、買いポジションを支持する状況を示しています。RSI指標は中立ゾーンでの横ばい動きを続けており、KDJやStochRSIの数値にも極端な乖離は見られません。価格の上抜きに伴い、ボラティリティもわずかに拡大していますが、現時点では多空双方が一時的に均衡を保っています。なお、勢力分布は依然として買い側に傾いていますが、単独の急加速には至っていない状態です。 近隣の参考レジスタンスレベルとしては、R2のハブポイントである2.5353が挙げられます。この価格は現在の価格から約0.75%の上昇幅に相当します。一方、下方向の第一サポートはS1の2.4706であり、こちらは現在の価格から約1.8%の押し戻し幅にあたります。さらに遠方の防衛ラインとしては、S2の2.4453が設定されています。重要な観測範囲は、2.4706から2.5353の間とされており、もし価格が下落した場合には、中枢となる2.4903の有効性が試されることになります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Metis の価格は 0,00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MetisDAO（METIS）は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型自律組織（DAO）です。分散型アプリケーション（dApps）とDAOのためのスケーラブルでコスト効率的なインフラストラクチャを提供することを目指しており、レイヤー2技術を活用してトランザクションの速度を向上させ、ガス料を削減します。METISは、「分散型自律企業」（DAC）モデルと呼ばれる独自の合意形成メカニズムを取り入れており、これはコミュニティの参加とガバナンスを奨励するように設計されています。METISトークンは、エコシステム内で複数の目的を果たし、ステーキング、ガバナンス投票、コミュニティ貢献のインセンティブ化などが含まれます。プロジェクトの主な焦点は、dAppsとDAOの開発と運用のためのよりアクセスしやすく効率的な環境を作り出すことにあります。
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Metis：分散型インフラを再定義するマルチネットワークエコシステム。Metisは単なるレイヤー2ではありません。革新的なMetisSDKによって支えられた、マルチネットワーク型のエコシステムです。Metisは、「分散型インフラの未来」を、二重ネットワーク構造を通じて構築しています。具体的には、安全かつ汎用的なdApps向けの「Andromeda」と、高性能かつAI最適化された実行環境を提供する「Hyperion」の2つのチェーンで構成されています。これらのチェーンはシームレスに相互運用されており、DeFi、ゲーム、DEPIN、AIなどの分野で、スケーラブルで効率的、かつインテリジェントなWeb3アプリケーションの展開を可能にします。
Metis についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
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過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。