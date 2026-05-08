MetaType から ウガンダ・シリング への変換表
META から UGX への変換表
UGX から META への変換表
- 1 META0.113938 UGX
- 5 META0.56969 UGX
- 10 META1.14 UGX
- 50 META5.7 UGX
- 100 META11.39 UGX
- 1,000 META113.94 UGX
- 5,000 META569.69 UGX
- 10,000 META1,139.38 UGX
- 1 UGX8.776 META
- 5 UGX43.88 META
- 10 UGX87.76 META
- 50 UGX438.8 META
- 100 UGX877.6 META
- 1,000 UGX8,776 META
- 5,000 UGX43,883 META
- 10,000 UGX87,766 META
MetaType (META) は現在 USh 0.113938 UGX で取引されており、過去24時間で 0.00% の変動がありました。24時間取引高は USh226.02M で、完全希薄化後時価総額は USh0.00 UGX です。リアルタイムのトレンド、チャート、履歴データの詳細については、専用の MetaType 価格 ページをご覧ください。
0.00 UGX
循環供給量
226.02M
24時間の 取引高
0.00 UGX
時価総額
0.00%
価格変動 (1日)
USh 0.00003214
24H 最高値
USh 0.0000306
24H 最安値
上記の META から UGX へのトレンドチャートは、リアルタイム価格と過去の変動の両方を表示しています。24時間、7日間、30日間、90日間など、時間枠を切り替えることで、短期および長期のトレンドを分析し、市場パターンを特定し、MetaType の UGX に対する変動を追跡できます。このビジュアルツールは、情報に基づいた取引と投資の意思決定をサポートします。最新の市場情報については、現在の MetaType 価格をご確認ください。
META から UGX への変換概要
時点 | 1 META = 0.113938 UGX | 1 UGX = 8.776 META
本日、1 META から UGX への変換レートは 0.113938 UGX です。
5 META を購入するには 0.56969 UGX がかかり、10 META の価値は 1.14 UGX になります。
1 UGX は 8.776 META に変換できます。
50 UGX は、プラットフォーム手数料やガス代を除いて、438.8 META に変換できます。
過去7日間で、1 META から UGX への変換レートは、+5.55% 変動しました。
直近24時間で、レートは 0.00% 変動し、最高値は 0.119633 UGX、最安値は 0.113901 UGX に達しました。
1ヶ月前、1 META の価値は 417.26 UGX であり、現在の価値と比較して -99.98% の変動を示しています。
過去90日間で、META は -930.45 UGX の価格変動を示しており、-99.99% の値動きとなっています。
META から UGX への変換におけるボラティリティと価格動向
過去24時間において、MetaType (META) は 0.113901 UGX から 0.119633 UGX の間で変動し、短期的な市場のボラティリティを反映しています。過去7日間においては、最低 0.107945 UGX から最高 0.119633 UGX の範囲で推移しました。以下の表で、過去24時間・7日間・30日間・90日間における META から UGX への価格変動およびボラティリティデータを確認できます。
|直近24時間
|過去7日間
|過去30日間
|過去90日間
|高値
|USh 0
|USh 0
|USh 446.67
|USh 60,188.79
|安値
|USh 0
|USh 0
|USh 0
|USh 0
|平均
|USh 0
|USh 0
|USh 0
|USh 2,493.9
|ボラティリティ
|+4.92%
|+10.83%
|+114.07%
|+6,467.99%
|変動率
|0.00%
|+7.93%
|-99.97%
|-99.98%
MetaType の 2027 と2030年の UGX での価格予測
MetaType の価格見通しは、市場の需要、採用動向、機関投資家の関与、そしてより広範な経済要因によって形成されます。年間5%の予測成長率を使用した場合、今後数年間の META から UGX の可能性への予測は以下のとおりです：
META の 2027 年の価格予測
現在の価格水準から年間5%の成長率が維持された場合、MetaType は 2027 年までにおおよそ USh0.119635 に達する可能性があります。
META の2030年の価格予測
2030年までに、META は同様の長期成長モデルに従って USh0.138492 UGX 程度まで上昇する可能性があります。
これらの予測は仮説的なものであり、方向性の予測を目的としており、金融アドバイスではありません。短期予測や2040年までの長期予測など、より詳細な市場の見通しと将来のシナリオについては、MetaType 価格予測ページ をご覧ください。
MetaType 概要
ウガンダ・シリング 概要
ウガンダ・シリング（UGX）は、1966年に東アフリカのこの国に初めて導入され、ウガンダの公式通貨として、同国の経済的回復力と成長への志向を強く象徴しています。通常「UGX」と略され、「USh」で表記されます。ウガンダ・シリングは、ウガンダが独立した直後に創設され、それまでの東アフリカ・シリングに代わって導入されました。これは同国の経済的歩みにおける重要な節目であり、植民地時代からの脱却と、自立した経済路線への取り組みを象徴するものでした。
日常生活において、ウガンダ・シリングは金融取引のあらゆる場面に浸透しています。農業、観光、製造業といった重要分野を支え、主な交換手段となっています。賃金の支払いから商品やサービスの価格設定、投資促進に至るまで、ウガンダ・シリングはウガンダ経済の根幹を担っています。また、その役割は国際的な舞台にも及び、コーヒー、紅茶、金などのウガンダ産品の輸出価格に大きく影響を与えています。安定したシリングの価値は、競争力のある輸出価格を維持し、必需品の輸入を管理するために不可欠です。
ウガンダ・シリングの管理はウガンダ銀行が担当しており、その政策は同国の金融環境を形成する上で重要な役割を果たしています。長年にわたり、インフレや通貨変動などさまざまな経済的課題に直面してきました。これに対応するため、中央銀行の金融政策はシリングの安定化、インフレ抑制、そして経済成長と安定性を促進する環境づくりを目指しています。
デザインと象徴性の面では、ウガンダ・シリングは同国の豊かな文化遺産、多様な自然資源、豊かな野生生物を生き生きと反映しています。紙幣や硬貨には、著名なウガンダ人、地元の動植物、主要な経済活動などが描かれ、ウガンダの歴史を物語るとともに、その文化的多様性を称え、自然の美しさを際立たせています。このデザイン手法は単なる実用性にとどまらず、ウガンダ国民に国家のアイデンティティと誇りを育む役割も果たしています。
海外、特に中東、ヨーロッパ、北米で働くウガンダ人の送金は、重要な外貨収入源となっています。これらの送金がシリングに換算されることで、多くの家庭を支え、国内経済にも貢献しています。送金は経済的困難に対する重要なバッファーとなっています。
興味深いことに、ウガンダ・シリングは暗号資産の世界でも注目されています。MEXCの暗号資産対法定通貨の取引データによると、最も人気のあるTRONの通貨ペアの一つがTRX／UGXであり、TRONの通貨コードはTRXです。これは、進化するグローバルデジタル経済におけるウガンダ・シリングの役割を示す興味深い一例となっています。
結論として、ウガンダ・シリングはウガンダの公式通貨として、同国の経済的歩みにおいて極めて重要な役割を果たしています。独立を象徴するものから、重要な交換手段としての役割に至るまで、ウガンダ・シリングは同国の経済的回復力と成長への志向の中心的存在なのです。
MEXCで利用可能な META 取引ペア
現物
META/USDT
|0.00
|取引
上記の表は META の現物取引ペアのリストを示しています。このリストでは MetaType がUSDT、USDCなどの主要な暗号資産と直接交換される市場を網羅しています。現物取引では、レバレッジを利用せずに現在の市場価格で META を売買できます。
先物
METAUSDT無期限
|--
|取引
人気の無期限先物の中から、ロング・ショートポジションが可能な META の先物取引ペアをチェックしましょう。MEXCは暗号資産デリバティブの主要プラットフォームで、最大500倍のレバレッジ、深い流動性、そして戦略的取引向けの幅広い MetaType 先物市場を提供しています。
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新規追加
最近取引可能になった上場暗号資産
ShareX
SHARE
0.00%
Block Sec Arena
BSA
+6,917.25%
Hantavirus
HANTA
+87.40%
unstable coin
USDUC
-13.42%
KAIO
KAIO
-23.03%
上昇率ランキング
本日の上昇暗号資産ランキング
Block Street
BSB
+35.24%
PlaysOut
PLAY
+21.11%
AIXDROP
AIXDROP
+20.62%
STRK
STRK
+18.63%
USD.AI
CHIP
+17.49%
USD建てで見る META と UGX：概要と洞察
MetaType (META) vs USD：市場比較
MetaType 価格概要
- 現在の価格（USD）：$0.00003061
- 7日間の変動：+5.55%
- 30日間の推移：-99.98%
暗号資産の価格はなぜ変動するのでしょうか？
- 市場のセンチメント：ニュース、ソーシャルメディアのトレンド、あるいはクジラの活動が、急激な変動の引き金になることがあります。
- 採用と実用性：ネットワークの更新、使用量の増加、またはパートナーシップは、長期的な価値に影響を与える可能性があります。
- マクロ経済：インフレ、金利、米ドルの強さは暗号資産需要に影響を与える可能性があります。
- 規制の変更：政府や金融当局からの発表は、市場に変動を与えることが多いです。
なぜこれが重要なのか
- 価格が上昇するということは、暗号資産の価値が上がっているということであり、売り手にとっては良いことです。
- 価格が下落すると買いのチャンスとなる可能性があります。しかし、同時にリスクも伴います。
USD：暗号資産価格のグローバルベンチマーク
META を含むほとんどの暗号資産は、現地通貨に関係なく、世界中の暗号資産取引所で米ドル (USD) で価格設定されています。
したがって、UGX に変換するかどうか 、META の米ドル価格は依然として主要な市場のベンチマークです。
[META 価格] [META 米ドルへ]
ウガンダ・シリング (UGX) vs USD：市場スナップショット
為替レートの概要
- 現在のレート (UGX/USD)：0.0002686842105282956
- 7日間の変動：-1.12%
- 30日間の推移：-1.12%
為替レートはなぜ変動するのでしょうか？
- 金利：中央銀行が金利を上げたり下げたりすると、投資家の行動に影響を及ぼします。
- インフレ：インフレ率が低いと通貨の価値が維持されます。
- 経済指標：GDP成長率、雇用、貿易収支などのデータは信頼感に影響を与えます。
- 市場センチメント：ニュース、政策変更、政治的変化は急速な変化を引き起こす可能性があります。
なぜこれが重要なのか
- UGX が強くなると、同じ量の META を取得するために支払う金額が少なくなります。
- UGX が弱くなると、暗号資産のUSD価格が変わらなくても、支払う金額は増えることになります。
現在のレートを活用したいですか？
当社の暗号資産購入チャネルで UGX を使用して META を安全に購入しましょう。
META から UGX への為替レートに影響を与えるものは何ですか？
MetaType (META) と ウガンダ・シリング (UGX) の為替レートは、様々な世界的および地域的要因の影響を受けます。META での取引や投資にご興味をお持ちの場合は、この為替レートの変動要因を理解することで、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。
1. 市場センチメントとニュース
暗号資産市場はセンチメントに大きく左右されます。大手提携、採用の増加、好意的なメディア報道といった前向きな展開は、需要を押し上げ、META から UGX へのレートを上昇させる可能性があります。一方で、否定的な報道、セキュリティ問題、規制措置などは価格下落につながる可能性があります。
2. 政府の規制と法的明確性
暗号資産の主要市場と UGX 発行国における規制環境は、重要な役割を果たします。支援的な政策は、暗号資産への信頼と普及を高め、レートを押し上げる可能性があります。一方で、制限的または不明確な規制は、市場に不確実性をもたらすことがよくあります。
3. UGX 通貨の強さと地域経済指標
金利、インフレ率、GDPの伸びといった伝統的な経済要因は、UGX の強さに直接影響を与えます。インフレや政策変更により UGX が下落すると、投資家が META などの代替通貨を探し、需要が増加し為替レートを上昇させる可能性があります。
4. ブロックチェーンと技術開発
MetaType のような暗号資産では、ネットワークのアップグレード、スケーラビリティソリューション、エコシステムの拡大といった技術革新が、普及率の向上と価格上昇につながることがよくあります。こうした変化は投資家の信頼を高め、為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。
5. 世界の金融イベントと市場動向
世界的なインフレ懸念、地政学的緊張、中央銀行による金利変更といったマクロ経済動向は、価値の保存手段としての暗号資産への移行を促す可能性があります。不確実な時期には、META の需要が高まり、 UGX への変換に影響を与える可能性があります。
META から UGX へ即時変換
リアルタイムの META から UGX への為替レート変換ツールをご利用いただくと、最新のレートをご確認いただけます。取引を計画されている方でも、市場動向を注視されている方でも、最新の価格と過去のチャートをご覧いただけるので、常に最新情報をご確認いただけます。
よくある質問
日本 における META から UGX の為替レートは、どのように算出されていますか？
日本 における META から UGX の為替レートは、META の現在の価値（通常は UGX 建て）に基づき、機関投資家向けのFXレートを用いて UGX に換算されています。このレートは、世界中の深い流動性ソースから取得したリアルタイムの市場価格を反映しています。
なぜ 日本 における META から UGX の為替レートはこれほど頻繁に変動するのですか？
META と法定通貨の両方が、世界情勢や需給状況、さらには 日本 国内の市場活動にも反応するため、META から UGX へのレートは頻繁に変動します。特にボラティリティが高い時期には、数秒単位で価格が動くことがあります。
日本 で表示されているレートと、実際に変換したときに受け取るレートの違いは何ですか？
日本 における META から UGX の表示レートはリアルタイムであり、市況を反映しています。ただし、実際の変換レートはスプレッド、スリッページ、または約定のタイミングにより、表示価格とわずかに異なる場合があります。
日本 において、META から UGX へのレートは取引所ごとに異なることがありますか？
はい。プラットフォームごとの流動性や取引高、地域ごとの需要、手数料体系の違いにより、価格差が生じることがあります。
日本 において、META から UGX へのレートが昨日と比べて高くなったり低くなったりするのはなぜですか？
レートは、マクロ経済ニュース、投資家のセンチメント、中央銀行の発表、インフレデータ、あるいはプロトコルのアップグレードやETF関連イベントなど、暗号資産特有の出来事に基づいて変動します。
今は META を UGX に変換するのに良い時期でしょうか、それとも待つべきでしょうか？
確実に正しいタイミングというものはありません。価格の動向や過去のデータ、世界経済の状況を確認して、意思決定の参考にしてください。
日本 で、META から UGX への変換タイミングを見極めるのに役立つツールにはどのようなものがありますか？
ライブチャート、移動平均線、RSI、取引高分析、市場ニュースなどが一般的に使われるツールです。また、多くのユーザーは重要な価格水準にアラートを設定しています。
META と UGX の長期的なトレンドはどうやって把握できますか？
このページにあるインタラクティブチャートを活用して、過去の価格分析やパターンの特定、さらには異なる時間足でのトレンド比較を行ってください。
日本 におけるニュースや規制は、META から UGX のレートにどのような影響を与えますか？
日本 の現地規制、インフレデータ、金利の変動、そして地政学的イベントなどは、UGX の価値を強めたり弱めたりする要因となります。たとえ META が安定していたとしても、変換レートに影響を与えることがあります。
META と UGX の為替レートに影響を与える暗号資産特有のイベントにはどのようなものがありますか？
半減期、プロトコルのアップグレード、大口投資家の動き、ETF承認、新規取引所上場などは、しばしば価格変動を引き起こし、META から UGX のレートに影響を与えます。
META から UGX へのレートを他の通貨と比較できますか？
はい。当社の変換機能を使用すれば、さまざまな 日本 の法定通貨や暗号資産を切り替えて、最も有利なレートを比較・確認することができます。
META から UGX へのレートが適正かどうかは、どう判断すればよいですか？
主要な市場指数と比較するか、複数の取引所のレートを比べて確認しましょう。当社の変換機能は、リアルタイムの集約データを使用して、競争力のある価格を維持しています。
META から UGX へのレートを1日を通して監視する最適な方法は何ですか？
このページ、または META の価格ページをブックマークして、ライブチャートで日中の価格変動やオープンタイミングを確認しましょう。
日本 の週末や祝日は、META から UGX の変換レートに影響しますか？
はい、暗号資産は24時間365日取引されていますが、法定通貨市場では週末や祝日に流動性が低下する場合があり、それに伴ってスプレッドの拡大やボラティリティの上昇が起こる可能性があります。なお、祝日は国や地域によって異なります。
META から UGX への目標価格を設定して、その価格に達したときに変換することはできますか？
変換機能では取引を実行できませんが、MEXCのアラート設定や指値注文を活用することで、特定の価格水準で実行を自動化できます。
日本 において、META と UGX に影響を与える要因については、どこで詳しく学べますか？
上記のコンテンツをご覧いただき、マクロ経済の変動要因や市場動向、さらには META と UGX に関する過去のパフォーマンスデータについての知見を深めてください。
META を UGX に変換することと、それを取引することの違いは何ですか？
変換は、単に META と UGX の1対1の価値を確認するものです。一方で取引は、指値注文、デリバティブ、レバレッジなどの追加ツールを活用し、公開市場で売買を行うことを指します。
META から UGX は暗号資産投資家にとって一般的な参照情報ですか？
多くの投資家は、UGX またはステーブルコインで META の価格を追跡しています。META から UGX は、実質的な価値を把握したり、現地通貨の変動に対してヘッジしたり、あるいは 日本 での現金化を計画する際に非常に役立ちます。
主要な経済イベントの際、META から UGX のレートにはどのような影響がありますか？
インフレ報告、金利決定、あるいは危機発生時には、法定通貨のボラティリティが高まることがよくあります。UGX は世界的なリスクセンチメントによって強まったり弱まったりすることがあり、それが為替レートに直接影響を与えます。
MEXCは、META から UGX へのレートの正確性と競争力をどのように維持していますか？
MEXCは、世界規模の豊富な流動性プールから価格を集約し、スプレッドを最小限に抑え、リアルタイムでレートを更新することで、正確性と透明性を確保しています。
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MEXCを通じて MetaType を購入する理由
MEXCは、その信頼性、深い流動性、幅広いトークンの選択肢で知られており、MetaType を購入するのに最適な暗号資産プラットフォームの1つです。
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免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。