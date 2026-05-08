MetaType から 米ドル への変換表
META から USD への変換表
USD から META への変換表
- 1 META0.0{4}361 USD
- 5 META0.00015307 USD
- 10 META0.00030613 USD
- 50 META0.00153067 USD
- 100 META0.00306134 USD
- 1,000 META0.030613 USD
- 5,000 META0.153067 USD
- 10,000 META0.306134 USD
- 1 USD32,665 META
- 5 USD163,327 META
- 10 USD326,654 META
- 50 USD1,633,273 META
- 100 USD3,266,546 META
- 1,000 USD32,665,468 META
- 5,000 USD163,327,344 META
- 10,000 USD326,654,688 META
MetaType (META) は現在 $ 0.0{4}361 USD で取引されており、過去24時間で 0.00% の変動がありました。24時間取引高は $60.73K で、完全希薄化後時価総額は $0.00 USD です。リアルタイムのトレンド、チャート、履歴データの詳細については、専用の MetaType 価格 ページをご覧ください。
0.00 USD
循環供給量
60.73K
24時間の 取引高
0.00 USD
時価総額
0.00%
価格変動 (1日)
$ 0.00003214
24H 最高値
$ 0.0000306
24H 最安値
上記の META から USD へのトレンドチャートは、リアルタイム価格と過去の変動の両方を表示しています。24時間、7日間、30日間、90日間など、時間枠を切り替えることで、短期および長期のトレンドを分析し、市場パターンを特定し、MetaType の USD に対する変動を追跡できます。このビジュアルツールは、情報に基づいた取引と投資の意思決定をサポートします。最新の市場情報については、現在の MetaType 価格をご確認ください。
META から USD への変換概要
時点 | 1 META = 0.0{4}361 USD | 1 USD = 32,665 META
本日、1 META から USD への変換レートは 0.0{4}361 USD です。
5 META を購入するには 0.00015307 USD がかかり、10 META の価値は 0.00030613 USD になります。
1 USD は 32,665 META に変換できます。
50 USD は、プラットフォーム手数料やガス代を除いて、1,633,273 META に変換できます。
過去7日間で、1 META から USD への変換レートは、+5.55% 変動しました。
直近24時間で、レートは 0.00% 変動し、最高値は 0.0{4}3214 USD、最安値は 0.0{4}360 USD に達しました。
1ヶ月前、1 META の価値は 0.112112 USD であり、現在の価値と比較して -99.98% の変動を示しています。
過去90日間で、META は -0.249997 USD の価格変動を示しており、-99.99% の値動きとなっています。
META から USD への変換におけるボラティリティと価格動向
過去24時間において、MetaType (META) は 0.0{4}360 USD から 0.0{4}3214 USD の間で変動し、短期的な市場のボラティリティを反映しています。過去7日間においては、最低 0.0{4}29 USD から最高 0.0{4}3214 USD の範囲で推移しました。以下の表で、過去24時間・7日間・30日間・90日間における META から USD への価格変動およびボラティリティデータを確認できます。
|直近24時間
|過去7日間
|過去30日間
|過去90日間
|高値
|$ 0
|$ 0
|$ 0.12
|$ 16.17
|安値
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|平均
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0.67
|ボラティリティ
|+4.92%
|+10.83%
|+114.07%
|+6,467.99%
|変動率
|0.00%
|+7.93%
|-99.97%
|-99.98%
MetaType の 2027 と2030年の USD での価格予測
MetaType の価格見通しは、市場の需要、採用動向、機関投資家の関与、そしてより広範な経済要因によって形成されます。年間5%の予測成長率を使用した場合、今後数年間の META から USD の可能性への予測は以下のとおりです：
META の 2027 年の価格予測
現在の価格水準から年間5%の成長率が維持された場合、MetaType は 2027 年までにおおよそ $0.0{4}3214 に達する可能性があります。
META の2030年の価格予測
2030年までに、META は同様の長期成長モデルに従って $0.0{4}3721 USD 程度まで上昇する可能性があります。
これらの予測は仮説的なものであり、方向性の予測を目的としており、金融アドバイスではありません。短期予測や2040年までの長期予測など、より詳細な市場の見通しと将来のシナリオについては、MetaType 価格予測ページ をご覧ください。
MetaType 概要
米ドル 概要
米ドル（USD）は、アメリカ合衆国およびその領土の公式通貨です。1792年の硬貨法により制定され、国際取引で最も広く使用されており、世界の主要な準備通貨の一つとされています。米ドルは、アメリカ合衆国の中央銀行システムである連邦準備制度によって管理されています。
米ドルは、準備通貨としての地位ゆえに、世界経済において重要な役割を果たしています。世界各国の中央銀行や金融機関は、国際取引の決済のためにドルを外貨準備として保有しています。この役割により、米ドルは世界的な商品市場にも大きな影響力を及ぼしており、石油、金、その他の貴金属などさまざまな商品の価格基準としてもよく用いられています。
米国内の日常的な経済活動においても、米ドルは現金、小切手、電子送金などあらゆる形態の取引に使われています。米ドルは硬貨と紙幣の複数の額面で発行されており、それぞれ米国造幣局と造幣局が製造しています。
また、米ドルはデジタル経済においても一般的な通貨となっています。外国為替市場では最も多く取引される通貨であり、全通貨取引の約88％を占めています。この存在感は暗号資産の分野にも及び、多くのデジタル資産が米ドルに対して取引され、一部のステーブルコインは米ドルにペッグされています。
なお、米ドルは安定した世界共通の通貨ではありますが、価値の変動からは完全に免れていません。こうした変動は、インフレ率、金利、政治的安定性、経済状況など、数多くの要因によって引き起こされます。しかし、米ドルが持つ準備通貨としての地位は、こうした変動から一定の保護を提供することもあります。
結論として、米ドルは単なるアメリカ合衆国の国家通貨というだけにとどまりません。世界の金融システムにおいて中心的な役割を果たし、国際貿易、商品価格設定、さらにはデジタル経済まで影響を与えています。米ドルは経済の安定性と強さの象徴であり、他の通貨が比較される基準としてもしばしば用いられます。
MEXCで利用可能な META 取引ペア
現物
META/USDT
|0.00
|取引
上記の表は META の現物取引ペアのリストを示しています。このリストでは MetaType がUSDT、USDCなどの主要な暗号資産と直接交換される市場を網羅しています。現物取引では、レバレッジを利用せずに現在の市場価格で META を売買できます。
先物
METAUSDT無期限
|--
|取引
人気の無期限先物の中から、ロング・ショートポジションが可能な META の先物取引ペアをチェックしましょう。MEXCは暗号資産デリバティブの主要プラットフォームで、最大500倍のレバレッジ、深い流動性、そして戦略的取引向けの幅広い MetaType 先物市場を提供しています。
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新規追加
最近取引可能になった上場暗号資産
ShareX
SHARE
0.00%
Block Sec Arena
BSA
+7,140.90%
Hantavirus
HANTA
+87.60%
unstable coin
USDUC
-13.33%
KAIO
KAIO
-23.04%
上昇率ランキング
本日の上昇暗号資産ランキング
Block Street
BSB
+35.24%
PlaysOut
PLAY
+21.11%
AIXDROP
AIXDROP
+20.76%
STRK
STRK
+18.56%
USD.AI
CHIP
+17.63%
META とUSD市場の関連性：概要と洞察
米ドル（USD）vs その他の法定通貨：市場スナップショット
上位3つのUSDペアの為替レート概要
- 現在のレート（USD/GBP）：0.737655
- 7日間の変動：+0.86%
- 30日間の推移：+0.86%
- 現在のレート（USD/EUR）：0.85185
- 7日間の変動：+0.30%
- 30日間の推移：+0.30%
- 現在のレート（USD/RUB）：74.89552
- 7日間の変動：+3.52%
- 30日間の推移：+3.52%
USDについて知っておくべきこと
- USDは暗号資産関連の購入や支払いにおいて最も多く使用される法定通貨です。
- USDは依然として世界のベンチマーク通貨です。
- EUR/USD、GBP/USD、RUB/USDなどの市場の動きは、USDの強さを直接反映します。
USDの為替レートはなぜ変動するのでしょうか？
- 連邦準備制度理事会の政策：米国の金利の変化は世界の資本の流れに大きな影響を与えます。
- インフレデータ：米国のインフレ率の低下により、世界中でUSDの購買力が高まります。
- 経済指標：米国のGDP、失業率、貿易収支は、世界の投資家の信頼感を形作ります。
- グローバルなセンチメント：地政学的緊張、商品価格の変動、政策発表などの出来事は、USDを他の通貨に対して強めたり弱めたりする可能性があります。
なぜこれが暗号資産にとって重要なのでしょうか？
BTCやETHを含むほとんどの暗号資産はUSDで価格が設定されているため、USDと他の法定通貨の変動は国際トレーダーの変換レートに直接影響を及ぼします。
- USDが強くなるということは、外国人購入者が META を購入するためにより多くの現地通貨を使う必要があることを意味します。
- USDが弱くなると、USD価格が変わらなくても META は米国以外の投資家にとって比較的安くなります。
現在のレートを活用したいですか？
当社の暗号資産購入チャネルを通じて、META をUSDで安全に購入してください。
META から USD への為替レートに影響を与えるものは何ですか？
MetaType (META) と 米ドル (USD) の為替レートは、様々な世界的および地域的要因の影響を受けます。META での取引や投資にご興味をお持ちの場合は、この為替レートの変動要因を理解することで、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。
1. 市場センチメントとニュース
暗号資産市場はセンチメントに大きく左右されます。大手提携、採用の増加、好意的なメディア報道といった前向きな展開は、需要を押し上げ、META から USD へのレートを上昇させる可能性があります。一方で、否定的な報道、セキュリティ問題、規制措置などは価格下落につながる可能性があります。
2. 政府の規制と法的明確性
暗号資産の主要市場と USD 発行国における規制環境は、重要な役割を果たします。支援的な政策は、暗号資産への信頼と普及を高め、レートを押し上げる可能性があります。一方で、制限的または不明確な規制は、市場に不確実性をもたらすことがよくあります。
3. USD 通貨の強さと地域経済指標
金利、インフレ率、GDPの伸びといった伝統的な経済要因は、USD の強さに直接影響を与えます。インフレや政策変更により USD が下落すると、投資家が META などの代替通貨を探し、需要が増加し為替レートを上昇させる可能性があります。
4. ブロックチェーンと技術開発
MetaType のような暗号資産では、ネットワークのアップグレード、スケーラビリティソリューション、エコシステムの拡大といった技術革新が、普及率の向上と価格上昇につながることがよくあります。こうした変化は投資家の信頼を高め、為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。
5. 世界の金融イベントと市場動向
世界的なインフレ懸念、地政学的緊張、中央銀行による金利変更といったマクロ経済動向は、価値の保存手段としての暗号資産への移行を促す可能性があります。不確実な時期には、META の需要が高まり、 USD への変換に影響を与える可能性があります。
META から USD へ即時変換
リアルタイムの META から USD への為替レート変換ツールをご利用いただくと、最新のレートをご確認いただけます。取引を計画されている方でも、市場動向を注視されている方でも、最新の価格と過去のチャートをご覧いただけるので、常に最新情報をご確認いただけます。
よくある質問
日本 における META から USD の為替レートは、どのように算出されていますか？
日本 における META から USD の為替レートは、META の現在の価値（通常は USD 建て）に基づき、機関投資家向けのFXレートを用いて USD に換算されています。このレートは、世界中の深い流動性ソースから取得したリアルタイムの市場価格を反映しています。
なぜ 日本 における META から USD の為替レートはこれほど頻繁に変動するのですか？
META と法定通貨の両方が、世界情勢や需給状況、さらには 日本 国内の市場活動にも反応するため、META から USD へのレートは頻繁に変動します。特にボラティリティが高い時期には、数秒単位で価格が動くことがあります。
日本 で表示されているレートと、実際に変換したときに受け取るレートの違いは何ですか？
日本 における META から USD の表示レートはリアルタイムであり、市況を反映しています。ただし、実際の変換レートはスプレッド、スリッページ、または約定のタイミングにより、表示価格とわずかに異なる場合があります。
日本 において、META から USD へのレートは取引所ごとに異なることがありますか？
はい。プラットフォームごとの流動性や取引高、地域ごとの需要、手数料体系の違いにより、価格差が生じることがあります。
日本 において、META から USD へのレートが昨日と比べて高くなったり低くなったりするのはなぜですか？
レートは、マクロ経済ニュース、投資家のセンチメント、中央銀行の発表、インフレデータ、あるいはプロトコルのアップグレードやETF関連イベントなど、暗号資産特有の出来事に基づいて変動します。
今は META を USD に変換するのに良い時期でしょうか、それとも待つべきでしょうか？
確実に正しいタイミングというものはありません。価格の動向や過去のデータ、世界経済の状況を確認して、意思決定の参考にしてください。
日本 で、META から USD への変換タイミングを見極めるのに役立つツールにはどのようなものがありますか？
ライブチャート、移動平均線、RSI、取引高分析、市場ニュースなどが一般的に使われるツールです。また、多くのユーザーは重要な価格水準にアラートを設定しています。
META と USD の長期的なトレンドはどうやって把握できますか？
このページにあるインタラクティブチャートを活用して、過去の価格分析やパターンの特定、さらには異なる時間足でのトレンド比較を行ってください。
日本 におけるニュースや規制は、META から USD のレートにどのような影響を与えますか？
日本 の現地規制、インフレデータ、金利の変動、そして地政学的イベントなどは、USD の価値を強めたり弱めたりする要因となります。たとえ META が安定していたとしても、変換レートに影響を与えることがあります。
META と USD の為替レートに影響を与える暗号資産特有のイベントにはどのようなものがありますか？
半減期、プロトコルのアップグレード、大口投資家の動き、ETF承認、新規取引所上場などは、しばしば価格変動を引き起こし、META から USD のレートに影響を与えます。
META から USD へのレートを他の通貨と比較できますか？
はい。当社の変換機能を使用すれば、さまざまな 日本 の法定通貨や暗号資産を切り替えて、最も有利なレートを比較・確認することができます。
META から USD へのレートが適正かどうかは、どう判断すればよいですか？
主要な市場指数と比較するか、複数の取引所のレートを比べて確認しましょう。当社の変換機能は、リアルタイムの集約データを使用して、競争力のある価格を維持しています。
META から USD へのレートを1日を通して監視する最適な方法は何ですか？
このページ、または META の価格ページをブックマークして、ライブチャートで日中の価格変動やオープンタイミングを確認しましょう。
日本 の週末や祝日は、META から USD の変換レートに影響しますか？
はい、暗号資産は24時間365日取引されていますが、法定通貨市場では週末や祝日に流動性が低下する場合があり、それに伴ってスプレッドの拡大やボラティリティの上昇が起こる可能性があります。なお、祝日は国や地域によって異なります。
META から USD への目標価格を設定して、その価格に達したときに変換することはできますか？
変換機能では取引を実行できませんが、MEXCのアラート設定や指値注文を活用することで、特定の価格水準で実行を自動化できます。
日本 において、META と USD に影響を与える要因については、どこで詳しく学べますか？
上記のコンテンツをご覧いただき、マクロ経済の変動要因や市場動向、さらには META と USD に関する過去のパフォーマンスデータについての知見を深めてください。
META を USD に変換することと、それを取引することの違いは何ですか？
変換は、単に META と USD の1対1の価値を確認するものです。一方で取引は、指値注文、デリバティブ、レバレッジなどの追加ツールを活用し、公開市場で売買を行うことを指します。
META から USD は暗号資産投資家にとって一般的な参照情報ですか？
多くの投資家は、USD またはステーブルコインで META の価格を追跡しています。META から USD は、実質的な価値を把握したり、現地通貨の変動に対してヘッジしたり、あるいは 日本 での現金化を計画する際に非常に役立ちます。
主要な経済イベントの際、META から USD のレートにはどのような影響がありますか？
インフレ報告、金利決定、あるいは危機発生時には、法定通貨のボラティリティが高まることがよくあります。USD は世界的なリスクセンチメントによって強まったり弱まったりすることがあり、それが為替レートに直接影響を与えます。
MEXCは、META から USD へのレートの正確性と競争力をどのように維持していますか？
MEXCは、世界規模の豊富な流動性プールから価格を集約し、スプレッドを最小限に抑え、リアルタイムでレートを更新することで、正確性と透明性を確保しています。
MetaType ニュースと市場の最新情報
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MEXCを通じて MetaType を購入する理由
MEXCは、その信頼性、深い流動性、幅広いトークンの選択肢で知られており、MetaType を購入するのに最適な暗号資産プラットフォームの1つです。
数百万人のユーザーに加わり、今すぐMEXCで MetaType を購入 しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。