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Memecoin (MEME) 本日のテクニカル分析

Memecoin (MEME) 本日のテクニカル分析

Memecoin 分析ページでは、AIによって生成された MEME の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Memecoin の分析内容について詳しくご覧ください。

Memecoin (MEME) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.0005025---0.93%-12.66%-20.22%
Memecoin 価格について詳しく知る

Memecoin テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Memecoin の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 8
中立 1
購入 17
移動平均:強い買い売却 0中立 0購入 14
テクニカル指標:売却売却 8中立 1購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.0005027
0.0005025
R2
0.0005025
0.0005023
R1
0.0005024
0.0005023
PP
0.0005022
0.0005022
S1
0.0005021
0.000502
S2
0.0005019
0.000502
S3
0.0005018
0.0005019

Memecoin 市場シグナル

現在の未約定注文数量
1.01M
$20.49 M
$19.48 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.15 M
3日間のアクティブ売却額
$0.16 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.33 M
7日間のアクティブ売却額
$0.32 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Memecoin 資本フロー

純流入MEMEUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.00 M0.00
2026-08-07-$0.06 M0.00
2026-08-06$0.01 M0.00
2026-08-05-$0.12 M0.00
2026-08-04$0.02 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Memecoin (MEME) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Memecoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MEME/USDT
$0.0005025
$0.0005025$0.0005025
+1.70%
133.58M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

MEME
MEME
USD
USD

1 MEME = 0.0005025 USD

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