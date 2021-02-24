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本日の Mask Network のライブ価格は 0.3657 JPY です。MASK の時価総額は 36,570,000 JPY です。日本 のリアルタイムの MASK から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Mask Network のライブ価格は 0.3657 JPY です。MASK の時価総額は 36,570,000 JPY です。日本 のリアルタイムの MASK から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Mask Network ロゴ

Mask Network価格(MASK)

1 MASK から JPY へのライブ価格：

¥57.4149
¥57.4149¥57.4149
+0.24%1D
JPY
Mask Network (MASK) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:23:35 (UTC+8)

Mask Network 本日の価格

Mask Network (MASK) の本日のライブ価格は ¥ 0.3657 で、直近24時間で 0.24% 変動しました。現在の MASK から JPY への変換レートは、¥ 0.3657 につき MASK です。

Mask Network は現在、時価総額 ¥ 36.57M#369 位、循環供給量は 100.00M MASK です。直近24時間の MASK は、¥ 0.3609 (安値) から ¥ 0.3699 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 15,373.38087851、史上最安値は ¥ 82.1193566534345172 です。

短期的なパフォーマンスでは、MASK は直近1時間で +0.71%、直近7日間で +3.48% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.29K に達しました。

Mask Network (MASK) 市場情報

No.369

¥ 36.57M
¥ 36.57M¥ 36.57M

¥ 55.29K
¥ 55.29K¥ 55.29K

¥ 36.57M
¥ 36.57M¥ 36.57M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

2021-02-24 00:00:00

¥ 133.45
¥ 133.45¥ 133.45

ETH

Mask Network の現在の時価総額は ¥ 36.57M、24時間取引高は ¥ 55.29K です。MASK の循環供給量は 100.00M、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 36.57M です。

Mask Network 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.3609
¥ 0.3609¥ 0.3609
24H 最安値
¥ 0.3699
¥ 0.3699¥ 0.3699
24H 最高値

¥ 0.3609
¥ 0.3609¥ 0.3609

¥ 0.3699
¥ 0.3699¥ 0.3699

¥ 15,373.38087851
¥ 15,373.38087851¥ 15,373.38087851

¥ 82.1193566534345172
¥ 82.1193566534345172¥ 82.1193566534345172

+0.71%

+0.24%

+3.48%

+3.48%

Mask Network (MASK) 価格履歴 JPY

Mask Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.137466+0.24%
30日¥ -0.0491-11.84%
60日¥ +0.0214+6.21%
90日¥ -0.1737-32.21%
Mask Network 本日の価格変動

本日 MASK は、 ¥ +0.137466 (+0.24%) の変動を記録しました。

Mask Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0491 (-11.84%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Mask Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MASK は、 ¥ +0.0214 (+6.21%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Mask Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.1737 (-32.21%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Mask Network (MASK) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Mask Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Mask Network の分析

この分析では、AIモデルを活用して Mask Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Mask Network 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の MASK 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントピボット ≤ 価格 ≤ R1ピボット‑R1の間中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

MASK_USDTは4時間足で0.3668の水準に位置しており、価格は中心軸である0.3666を1ピップ上回っています。下側のサポート帯はS1の0.3634とS2の0.358を形成しています。一方、上側の抵抗帯はR1の0.372とR2の0.3752によって定義されています。現在の価格は、買いと売りのバランスが取れているレンジの上限付近に位置しています。 MA系およびEMA系の移動平均線はいずれも1～2の買いシグナルを示しています。MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI値は中立的な領域にあります。KDJやStochRSIの数値から判断すると、短期的な勢いにおいて極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は見られません。ボリンジャーバンドの幅も安定した状態を維持しており、遅行線と早行線の方向性も一致しています。ボラティリティにも目立った拡大や収縮は確認されていません。移動平均線システムにより、買い方の勢いが確かなものとして確認されています。また、オシレーター系指標も中立寄りの強気分布を保っています。 直近の重要なサポートレベルは0.3634で、現行価格との差は0.0034です。次級のサポートは0.3580で、現行価格との差は0.0088となります。一方、直近の重要な抵抗レベルは0.3720で、現行価格との差は0.0052です。遠隔の抵抗参考点は0.3752で、現行価格との差は0.0084となります。これらの価格帯は、現在のトレードレンジにおける主要な観測ポイントとなっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Mask Network の価格に影響を与える要因は何ですか？

MASKトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 採用と利用状況：Mask Network のユーザー数の拡大や、Twitter などのソーシャルプラットフォームとの統合は、需要に影響を及ぼします。

2. 市場センチメント：暗号資産市場全体の動向や、Web3／プライバシー系プロジェクトに対する投資家の心理が MASK の価格に影響を与えます。

3. パートナーシップ：主要なプラットフォーム、DeFi プロトコル、Web3 プロジェクトとの協業は、価格の変動を促進します。

4. トークンのユーティリティ：ガバナンス、ステーキング、プレミアム機能へのアクセスなどにおける MASK の活用は、ファンダメンタルな需要を生み出します。

5. 競合状況：他のプライバシー重視型およびソーシャルメディア関連の暗号資産プロジェクトとの比較によるパフォーマンスが重要です。

6. 規制環境：特にプライバシー系トークンに関する暗号資産規制の変化は、投資家の信頼感に影響を及ぼします。

7. 技術的開発：プラットフォームのアップデート、新機能の追加、ロードマップの進捗は、長期的な価値評価に影響を及ぼします。

8. 取引量：取引所での流動性や機関投資家の関心度は、価格の安定性と成長可能性に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 Mask Network の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、MASKがTwitterやFacebookなどの従来型ソーシャルメディアプラットフォームでWeb3機能を実現する変動性の高い暗号通貨であるため、今日のMASKの価格を知りたがっています。トレーダーは売買判断のために最新の価格を必要としており、投資家はパフォーマンスと市場動向を追跡しています。MASK独自のWeb2とWeb3間のブリッジ技術により、DeFiやNFT関連の活動で人気を集め、日々の価格への関心を高めています。

Mask Network の価格予測

Mask Network (MASK) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MASK の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Mask Network (MASK) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Mask Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Mask Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MASK の 2026–2027 年の価格予測は Mask Network 価格予測 ページでご確認いただけます。

Mask Network について

Mask Network（MASK）は、Ethereumブロックチェーン上に構築された分散型アプリケーション（dApp）で、ユーザーがプラットフォームを離れることなく、暗号化されたメッセージ、暗号通貨、さらにはスマートコントラクトをソーシャルネットワーク上で送信することができます。MASKトークンは、Mask Networkエコシステム内のユーティリティトークンとして機能し、ガバナンスを可能にし、コンテンツ作成を奨励します。インターネットとブロックチェーンの間のギャップを埋めるように設計されており、ユーザーがメインストリームのソーシャルメディアプラットフォームから直接ブロックチェーン技術や分散型金融（DeFi）アプリケーションとシームレスにやり取りできるようにします。この統合は、よりアクセスしやすくユーザーフレンドリーにすることで、ブロックチェーン技術の広範な採用を促進することを目指しています。

日本 で Mask Network を購入して投資する方法

Mask Network を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MASK の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Mask Network の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Mask Network (MASK) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Mask Network が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Mask Network (MASK) の購入ガイド

Mask Network でできること

Mask Network を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

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    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Mask Network (MASK) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Mask Network ( MASK ) とは何か

Mask Networkは、インターネットユーザーをWeb2.0からWeb3.0に繋ぐ架け橋となることを目的としています。Mask Networkの基盤技術は、Peer to Peerの暗号化メッセージングアプリケーションであり、この基盤技術を中心に新しい機能が次々と生み出されています。

Mask Network資料

Mask Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Mask Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedEnergi Ecosystem

よくある質問： Mask Network に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:23:35 (UTC+8)

Mask Network (MASK) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Mask Network についてさらに詳しく知る

MASK USDT（先物取引）

MASK をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの MASK USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Mask Network (MASK) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Mask Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MASK/USDT
¥57.1951
¥57.1951¥57.1951
-0.19%
151.76K (USDT)

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¥207.3499¥207.3499

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¥156.8901¥156.8901

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¥1.221460¥1.221460

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¥10.801129¥10.801129

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¥2.663191¥2.663191

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¥414.91332
¥414.91332¥414.91332

+32.18%

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SLX

¥14.35294
¥14.35294¥14.35294

+16.95%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

MASK から JPY の計算機

金額

MASK
MASK
JPY
JPY

1 MASK = 57.4149 JPY