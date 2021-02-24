この分析では、AIモデルを活用して Mask Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の MASK 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント ピボット ≤ 価格 ≤ R1 ピボット‑R1の間 中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。

MASK_USDTは4時間足で0.3668の水準に位置しており、価格は中心軸である0.3666を1ピップ上回っています。下側のサポート帯はS1の0.3634とS2の0.358を形成しています。一方、上側の抵抗帯はR1の0.372とR2の0.3752によって定義されています。現在の価格は、買いと売りのバランスが取れているレンジの上限付近に位置しています。 MA系およびEMA系の移動平均線はいずれも1～2の買いシグナルを示しています。MACD指標はゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI値は中立的な領域にあります。KDJやStochRSIの数値から判断すると、短期的な勢いにおいて極端な買われ過ぎや売られ過ぎの状態は見られません。ボリンジャーバンドの幅も安定した状態を維持しており、遅行線と早行線の方向性も一致しています。ボラティリティにも目立った拡大や収縮は確認されていません。移動平均線システムにより、買い方の勢いが確かなものとして確認されています。また、オシレーター系指標も中立寄りの強気分布を保っています。 直近の重要なサポートレベルは0.3634で、現行価格との差は0.0034です。次級のサポートは0.3580で、現行価格との差は0.0088となります。一方、直近の重要な抵抗レベルは0.3720で、現行価格との差は0.0052です。遠隔の抵抗参考点は0.3752で、現行価格との差は0.0084となります。これらの価格帯は、現在のトレードレンジにおける主要な観測ポイントとなっています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。