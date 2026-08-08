MapNode 本日の価格

MapNode (MAP) の本日のライブ価格は ¥ 0.00211 で、直近24時間で 0.47% 変動しました。現在の MAP から JPY への変換レートは、¥ 0.00211 につき MAP です。

MapNode は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3889 位、循環供給量は 0.00 MAP です。直近24時間の MAP は、¥ 0.0021 (安値) から ¥ 0.00213 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 14.61787338803770866、史上最安値は ¥ 0.30181319083231089 です。

短期的なパフォーマンスでは、MAP は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -0.94% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 79.19K に達しました。

MapNode (MAP) 市場情報

ランキング No.3889 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 79.19K¥ 79.19K ¥ 79.19K 完全希薄化後時価総額 ¥ 2.11M¥ 2.11M ¥ 2.11M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン MATIC

MapNode の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 79.19K です。MAP の循環供給量は 0.00、総供給量は 1000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 2.11M です。