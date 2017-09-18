暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
本日の Decentraland のライブ価格は 0.06683 JPY です。MANA の時価総額は 132,718,336.3314097816199 JPY です。日本 のリアルタイムの MANA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Decentraland のライブ価格は 0.06683 JPY です。MANA の時価総額は 132,718,336.3314097816199 JPY です。日本 のリアルタイムの MANA から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

MANA についての詳細

MANA 価格情報

MANA とは

MANA ホワイトペーパー

MANA 公式ウェブサイト

MANA トケノミクス

MANA 価格予測

MANA 履歴

MANA 購入ガイド

MANA から法定通貨への変換

MANA 現物

MANA USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Decentraland ロゴ

Decentraland価格(MANA)

1 MANA から JPY へのライブ価格：

¥10.49231
¥10.49231¥10.49231
+1.15%1D
JPY
Decentraland (MANA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:18:56 (UTC+8)

Decentraland 本日の価格

Decentraland (MANA) の本日のライブ価格は ¥ 0.06683 で、直近24時間で 1.15% 変動しました。現在の MANA から JPY への変換レートは、¥ 0.06683 につき MANA です。

Decentraland は現在、時価総額 ¥ 132.72M#154 位、循環供給量は 1.99B MANA です。直近24時間の MANA は、¥ 0.06573 (安値) から ¥ 0.06695 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 926.66379881744659871、史上最安値は ¥ 1.23764038737863263 です。

短期的なパフォーマンスでは、MANA は直近1時間で +0.60%、直近7日間で +0.86% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.85K に達しました。

Decentraland (MANA) 市場情報

No.154

¥ 132.72M
¥ 132.72M¥ 132.72M

¥ 55.85K
¥ 55.85K¥ 55.85K

¥ 146.57M
¥ 146.57M¥ 146.57M

1.99B
1.99B 1.99B

2,193,179,327.32014624
2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624

0.01%

2017-09-18 00:00:00

¥ 3.768
¥ 3.768¥ 3.768

ETH

Decentraland の現在の時価総額は ¥ 132.72M、24時間取引高は ¥ 55.85K です。MANA の循環供給量は 1.99B、総供給量は 2193179327.32014624 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 146.57M です。

Decentraland 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.06573
¥ 0.06573¥ 0.06573
24H 最安値
¥ 0.06695
¥ 0.06695¥ 0.06695
24H 最高値

¥ 0.06573
¥ 0.06573¥ 0.06573

¥ 0.06695
¥ 0.06695¥ 0.06695

¥ 926.66379881744659871
¥ 926.66379881744659871¥ 926.66379881744659871

¥ 1.23764038737863263
¥ 1.23764038737863263¥ 1.23764038737863263

+0.60%

+1.15%

+0.86%

+0.86%

Decentraland (MANA) 価格履歴 JPY

Decentraland の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.1192897+1.15%
30日¥ -0.00668-9.09%
60日¥ +0.0024+3.72%
90日¥ -0.03265-32.83%
Decentraland 本日の価格変動

本日 MANA は、 ¥ +0.1192897 (+1.15%) の変動を記録しました。

Decentraland 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00668 (-9.09%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Decentraland 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、MANA は、 ¥ +0.0024 (+3.72%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Decentraland 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.03265 (-32.83%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Decentraland (MANA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Decentraland 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Decentraland の分析

この分析では、AIモデルを活用して Decentraland の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Decentraland 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の MANA 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ7 買い 0 中立 0 売り≥ 80% 買いすべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

MANA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.06583という価格水準で推移しています。現在の価格は、S1のハブである0.06544と中枢の0.06643の間で推移しており、買い圧力が優勢な状況です。 EMA（指数平滑移動平均線）は一貫して買いシグナルを示しており、MACD指標もデッドクロスの形態を形成しています。一方、RSI指標は中立的なレンジ内で振れています。KDJおよびStochRSIの数値は極端な乖離を示していません。 ボリンジャーバンドは現在の幅を維持したまま推移しており、短期的なマーケットの動きには明確な方向性が欠けています。ボラティリティは既存のレンジ内に留まっています。 近いサポートレベルは0.06544で、現行価格から0.00039の差があります。また、近いレジスタンスレベルは0.06643で、現行価格から0.00060の差となっています。さらに遠い参考ポイントとして、S2が0.06491、R1が0.06696に位置しています。 これらの重要なハブポイントが、現在のトレードの境界線を形成していると言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Decentraland の価格に影響を与える要因は何ですか？

MANAの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 仮想土地の需要 — Decentralandのパラセルに対する需要が高まると、MANAの実用性と価格が上昇します。
2. プラットフォームの採用 — より多くのユーザーと開発者が参加することで、エコシステムの価値が向上します。
3. NFTマーケットプレイスの活動 — 取引量がトークンの需要に影響を及ぼします。
4. メタバースブーム — 仮想世界全般への関心が価格に影響を与えます。
5. パートナーシップと統合 — 企業との協業が採用を促進します。
6. トークン供給の動向 — 燃焼メカニズムやステーキングが流通量に影響を及ぼします。
7. 仮想通貨市場全体のセンチメント — BitcoinやEthereumの動向がMANAに影響を及ぼします。
8. ゲーミングおよびエンターテインメントの展開 — 新機能の追加によりユーザーを引きつけます。
9. 規制に関するニュース — 政策の変更がメタバース系トークンに影響を及ぼします。
10. 他の仮想世界との競争 — これらの要因がMANAの価格変動を生み出します。

これらの要因が複合的に作用し、MANA市場における価格変動を生み出しています。

人はなぜ今日 Decentraland の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMANAの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミング、そして市場センチメントの分析が含まれます。メタバーストークンであるMANAの価格は、仮想不動産の需要とプラットフォームの採用状況を反映しています。トレーダーは、エントリー／エグジットのポイントとして日々の価格を利用しています。

Decentraland の価格予測

Decentraland (MANA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MANA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Decentraland (MANA) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Decentraland の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Decentraland が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MANA の 2026–2027 年の価格予測は Decentraland 価格予測 ページでご確認いただけます。

Decentraland について

Decentraland（MANA）は、ユーザーがコンテンツやアプリケーションを作成、体験、収益化できるようにするEthereumブロックチェーンによって駆動されるバーチャルリアリティプラットフォームです。このデジタルな風景の中で、ユーザーは土地の区画を購入し、後でそれをナビゲート、建設、収益化することができます。MANAはこのエコシステムのネイティブ暗号通貨で、バーチャルワールド内の取引に使用されます。それはバーンメカニズムを採用しており、取引で使用されるMANAの一部が焼却または破壊され、結果的にその総供給量が時間とともに減少します。Decentralandのユニークな提案は、VRとブロックチェーン技術を組み合わせることにあり、デジタル空間での新たなレベルのインタラクションと所有権を提供します。

日本 で Decentraland を購入して投資する方法

Decentraland を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MANA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Decentraland の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Decentraland (MANA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Decentraland が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Decentraland (MANA) の購入ガイド

Decentraland でできること

Decentraland を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Decentraland (MANA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Decentraland ( MANA ) とは何か

"Decentralandは分散共有仮想プラットフォームです。このプラットフォームでは、ユーザーはコンテンツを閲覧および発見し、他の人やエンティティと対話できます。ユーザーは、ブロックチェーンベースの土地元帳を介して仮想領域の所有権を主張することもできます。テリトリーはデカルト座標（X、Y）で区切られ、その所有者は、静的な3Dシーンからゲームなどのインタラクティブシステムに至るまで、テリトリーに何を公開するかを決定できます。ドメインは、MANAと呼ばれるERC20トークンで購入できる、イーサリアムのスマートコントラクトに保存されている、代替不可能で譲渡可能なまれなデジタル資産です。 MANAは、仮想世界でデジタル商品やサービスを購入するためにも使用できます。 "

ホワイトペーパー

Decentraland資料

Decentraland についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Decentralandウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI MemeAlleged SEC SecuritiesBridged-Tokens

よくある質問： Decentraland に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 22:18:56 (UTC+8)

Decentraland (MANA) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Decentraland についてさらに詳しく知る

MANA USDT（先物取引）

MANA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの MANA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Decentraland (MANA) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Decentraland ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
MANA/USDT
¥10.4719
¥10.4719¥10.4719
+0.99%
844.14K (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

ホット

現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産

ビットコイン

ビットコイン

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
モネロ

モネロ

XMR
イーサリアム

イーサリアム

ETH
ソラナ

ソラナ

SOL

新規追加

最近取引可能になった上場暗号資産

AurumX

AurumX

UMX

¥37.74280
¥37.74280¥37.74280

-49.59%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥210.3486
¥210.3486¥210.3486

-36.13%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.8443
¥153.8443¥153.8443

-28.81%

STONK

STONK

STONK

¥1.223972
¥1.223972¥1.223972

-7.63%

Squid

Squid

QUID

¥14.51151
¥14.51151¥14.51151

+1.62%

上昇率ランキング

本日の上昇暗号資産ランキング

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

¥2.134572
¥2.134572¥2.134572

+215.67%

Tutorial

Tutorial

TUT

¥10.784330
¥10.784330¥10.784330

+87.94%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

¥2.693963
¥2.693963¥2.693963

+36.11%

Audiera

Audiera

BEAT

¥415.53033
¥415.53033¥415.53033

+32.38%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.56175
¥14.56175¥14.56175

+18.65%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

MANA から JPY の計算機

金額

MANA
MANA
JPY
JPY

1 MANA = 10.49231 JPY