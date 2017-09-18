Decentralandの経済は、価値の創出と交換におけるそれぞれ異なる機能を持つ2つの主要なデジタル資産——「LAND」と「MANA」——を中心に構築されています。LANDは仮想不動産に相当し、すべてのパーセル（区画）がユニークで複製不可能であり、その認識される価値は、立地や人気エリアへの近接性といった要因によって変動します。これは、仮想都市が発展する様子と類似しています。所有者はLANDを開発したり、貸し出したり、売却したりでき、これにより不動産の活用・収益化の方法が多様化します。MANAは、プラットフォーム上の取引通貨として機能し、LANDの購入や仮想世界内でのアイテム・サービスの支払いに使用されます。当初、LANDの価格は1000 MANAで設定されていましたが、市場のダイナミクスは時間とともに変化し、現在では需要に応じて価格が変動しています。注目すべきメカニズムとして、LAND購入時にMANAがバーン（焼却）され、その結果、MANAの総供給量が恒久的に削減され、残存するMANAの価値上昇を促す可能性があります。基本的な取引にとどまらず、この経済にはDAO投票権と連動したMANAのステーキング、LANDのレンタル市場、および参加者層を広げるさまざまなDeFi統合が含まれています。また、仮想経済はイベント主催、広告、仮想グッズ販売など、クリエイター向けの複数の収益化チャネルを支援しており、ユーザーはプラットフォーム内でアイテムをデザインしたり、体験を構築したり、サービスを提供したりすることで収益化できます。