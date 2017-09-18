Decentraland (MANA) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 22:18:56 (UTC+8)
Decentraland 本日の価格
Decentraland (MANA) の本日のライブ価格は ¥ 0.06683 で、直近24時間で 1.15% 変動しました。現在の MANA から JPY への変換レートは、¥ 0.06683 につき MANA です。
Decentraland は現在、時価総額 ¥ 132.72M で #154 位、循環供給量は 1.99B MANA です。直近24時間の MANA は、¥ 0.06573 (安値) から ¥ 0.06695 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 926.66379881744659871、史上最安値は ¥ 1.23764038737863263 です。
短期的なパフォーマンスでは、MANA は直近1時間で +0.60%、直近7日間で +0.86% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.85K に達しました。
Decentraland (MANA) 市場情報
¥ 132.72M
¥ 132.72M¥ 132.72M
¥ 146.57M
¥ 146.57M¥ 146.57M
2,193,179,327.32014624
2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624
Decentraland の現在の時価総額は ¥ 132.72M、24時間取引高は ¥ 55.85K です。MANA の循環供給量は 1.99B、総供給量は 2193179327.32014624 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 146.57M です。
Decentraland 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.06573
¥ 0.06573¥ 0.06573
24H 最安値
¥ 0.06695
¥ 0.06695¥ 0.06695
24H 最高値
¥ 0.06573
¥ 0.06573¥ 0.06573
¥ 0.06695
¥ 0.06695¥ 0.06695
¥ 926.66379881744659871
¥ 926.66379881744659871¥ 926.66379881744659871
¥ 1.23764038737863263
¥ 1.23764038737863263¥ 1.23764038737863263
Decentraland (MANA) 価格履歴 JPY
Decentraland の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0.1192897
|+1.15%
|30日
|¥ -0.00668
|-9.09%
|60日
|¥ +0.0024
|+3.72%
|90日
|¥ -0.03265
|-32.83%
Decentraland 本日の価格変動
本日 MANA は、 ¥ +0.1192897 (+1.15%) の変動を記録しました。
Decentraland 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は ¥ -0.00668 (-9.09%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
Decentraland 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、MANA は、 ¥ +0.0024 (+3.72%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
Decentraland 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.03265 (-32.83%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
Decentraland (MANA) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
Decentraland 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の MANA 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|デッドクロス
|DIF < DEA
|弱気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|7 買い 0 中立 0 売り
|≥ 80% 買い
|すべての移動平均線が上向きに整列しており、短期線が長期線を大きく上回っています。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
MANA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.06583という価格水準で推移しています。現在の価格は、S1のハブである0.06544と中枢の0.06643の間で推移しており、買い圧力が優勢な状況です。
EMA（指数平滑移動平均線）は一貫して買いシグナルを示しており、MACD指標もデッドクロスの形態を形成しています。一方、RSI指標は中立的なレンジ内で振れています。KDJおよびStochRSIの数値は極端な乖離を示していません。
ボリンジャーバンドは現在の幅を維持したまま推移しており、短期的なマーケットの動きには明確な方向性が欠けています。ボラティリティは既存のレンジ内に留まっています。
近いサポートレベルは0.06544で、現行価格から0.00039の差があります。また、近いレジスタンスレベルは0.06643で、現行価格から0.00060の差となっています。さらに遠い参考ポイントとして、S2が0.06491、R1が0.06696に位置しています。
これらの重要なハブポイントが、現在のトレードの境界線を形成していると言えます。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
Decentraland の価格に影響を与える要因は何ですか？
MANAの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：
1. 仮想土地の需要 — Decentralandのパラセルに対する需要が高まると、MANAの実用性と価格が上昇します。
2. プラットフォームの採用 — より多くのユーザーと開発者が参加することで、エコシステムの価値が向上します。
3. NFTマーケットプレイスの活動 — 取引量がトークンの需要に影響を及ぼします。
4. メタバースブーム — 仮想世界全般への関心が価格に影響を与えます。
5. パートナーシップと統合 — 企業との協業が採用を促進します。
6. トークン供給の動向 — 燃焼メカニズムやステーキングが流通量に影響を及ぼします。
7. 仮想通貨市場全体のセンチメント — BitcoinやEthereumの動向がMANAに影響を及ぼします。
8. ゲーミングおよびエンターテインメントの展開 — 新機能の追加によりユーザーを引きつけます。
9. 規制に関するニュース — 政策の変更がメタバース系トークンに影響を及ぼします。
10. 他の仮想世界との競争 — これらの要因がMANAの価格変動を生み出します。
これらの要因が複合的に作用し、MANA市場における価格変動を生み出しています。
人はなぜ今日 Decentraland の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のMANAの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、投資タイミング、そして市場センチメントの分析が含まれます。メタバーストークンであるMANAの価格は、仮想不動産の需要とプラットフォームの採用状況を反映しています。トレーダーは、エントリー／エグジットのポイントとして日々の価格を利用しています。
Decentraland の価格予測
Decentraland (MANA) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の MANA の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。Decentraland (MANA) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、Decentraland の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Decentraland が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？MANA の 2026–2027 年の価格予測は Decentraland 価格予測
ページでご確認いただけます。
Decentraland について
Decentraland（MANA）は、ユーザーがコンテンツやアプリケーションを作成、体験、収益化できるようにするEthereumブロックチェーンによって駆動されるバーチャルリアリティプラットフォームです。このデジタルな風景の中で、ユーザーは土地の区画を購入し、後でそれをナビゲート、建設、収益化することができます。MANAはこのエコシステムのネイティブ暗号通貨で、バーチャルワールド内の取引に使用されます。それはバーンメカニズムを採用しており、取引で使用されるMANAの一部が焼却または破壊され、結果的にその総供給量が時間とともに減少します。Decentralandのユニークな提案は、VRとブロックチェーン技術を組み合わせることにあり、デジタル空間での新たなレベルのインタラクションと所有権を提供します。
日本 で Decentraland を購入して投資する方法
Decentraland を使用する準備はできていますか？MEXCでは、MANA の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Decentraland の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Decentraland (MANA) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Decentraland が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Decentraland でできること
Decentraland を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで Decentraland (MANA) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
Decentraland ( MANA ) とは何か
"Decentralandは分散共有仮想プラットフォームです。このプラットフォームでは、ユーザーはコンテンツを閲覧および発見し、他の人やエンティティと対話できます。ユーザーは、ブロックチェーンベースの土地元帳を介して仮想領域の所有権を主張することもできます。テリトリーはデカルト座標（X、Y）で区切られ、その所有者は、静的な3Dシーンからゲームなどのインタラクティブシステムに至るまで、テリトリーに何を公開するかを決定できます。ドメインは、MANAと呼ばれるERC20トークンで購入できる、イーサリアムのスマートコントラクトに保存されている、代替不可能で譲渡可能なまれなデジタル資産です。 MANAは、仮想世界でデジタル商品やサービスを購入するためにも使用できます。 "
ホワイトペーパー
Decentralandは、2015年にブロックチェーン愛好家およびバーチャルワールド開発者によって、ユーザー所有のデジタル環境を創出することを目的として開始されました。当初の創設者は後に他のプロジェクトへと移行しましたが、現在このプラットフォームはDecentraland DAO（分散型自律組織）によって運営されており、トークン保有者がプロジェクトの方向性や今後の開発に影響を与える重要な意思決定に対して投票を行っています。継続的な開発はDecentraland Foundationによって支援されており、同財団は世界中の分散型チーム（開発者、デザイナー、コミュニティマネージャーなど）と連携して、プラットフォームのさまざまな部分の維持・改善を進めています。またDecentralandは、Google、Dropbox、District0xなどの企業と関係を持つアドバイザーを含む、暗号資産およびテクノロジー分野における著名な人物からの支援も引き続き受けており、その専門知識は技術的進展およびビジネス戦略の両方を導いています。こうしたコミュニティ主導のモデルは、独立系開発者およびコンテンツクリエイターを惹きつけ、彼らは新たなアイデア・体験・実験を提供し、エコシステムの成長を後押ししています。こうした変化を通じて、当初のビジョンは一貫して守られています。すなわち、ユーザーが自身のデジタル資産および体験を完全にコントロールできる「真に分散型のバーチャルワールド」であり、その実現は今やコミュニティガバナンスによってさらに進化しています。
Decentralandは、所有権の確立、コンテンツ配信、リアルタイムでのインタラクションを可能にする3つの相互接続されたレイヤーで動作します。第1レイヤーは、イーサリアム・ブロックチェーン上に構築された土地登録システム（land registry）であり、各パーセル（区画）の所有者を記録し、その所有権を安全・透明・検証可能なものとしています。第2レイヤーは、建物、アバター、ウェアラブル（着用可能なNFT）、およびその他の装飾的・構造的な要素など、可視化される世界を管理するもので、これは多数のコンピューターに分散配置された共有ファイルネットワークのような分散型コンテンツシステムによって実現されており、可用性の向上、アクセス速度の高速化、プラットフォームの妨害耐性強化を図っています。第3レイヤーは、マルチプレイヤーゲームシステムと同様の方法でリアルタイムのアクティビティをサポートし、ユーザーが互いにどのように見え合い・相互作用するか（アバターの動きやボイスチャットを含む）を調整します。トランザクションコストの削減と処理速度の向上のため、DecentralandはPolygonのLayer 2ソリューションを採用していますが、同時にイーサリアムの基盤となるセキュリティの恩恵も享受しています。並行して、プラットフォームではレンダリング技術の改善および最適化手法が導入され、ハードウェア性能が異なるさまざまなデバイスにおけるパフォーマンス向上が図られています。こうした技術的選択は、Decentralandの分散型構造を強化しており、支配権は単一の企業ではなく、Decentraland DAOによって運営・管理されています。
Decentralandの経済は、価値の創出と交換におけるそれぞれ異なる機能を持つ2つの主要なデジタル資産——「LAND」と「MANA」——を中心に構築されています。LANDは仮想不動産に相当し、すべてのパーセル（区画）がユニークで複製不可能であり、その認識される価値は、立地や人気エリアへの近接性といった要因によって変動します。これは、仮想都市が発展する様子と類似しています。所有者はLANDを開発したり、貸し出したり、売却したりでき、これにより不動産の活用・収益化の方法が多様化します。MANAは、プラットフォーム上の取引通貨として機能し、LANDの購入や仮想世界内でのアイテム・サービスの支払いに使用されます。当初、LANDの価格は1000 MANAで設定されていましたが、市場のダイナミクスは時間とともに変化し、現在では需要に応じて価格が変動しています。注目すべきメカニズムとして、LAND購入時にMANAがバーン（焼却）され、その結果、MANAの総供給量が恒久的に削減され、残存するMANAの価値上昇を促す可能性があります。基本的な取引にとどまらず、この経済にはDAO投票権と連動したMANAのステーキング、LANDのレンタル市場、および参加者層を広げるさまざまなDeFi統合が含まれています。また、仮想経済はイベント主催、広告、仮想グッズ販売など、クリエイター向けの複数の収益化チャネルを支援しており、ユーザーはプラットフォーム内でアイテムをデザインしたり、体験を構築したり、サービスを提供したりすることで収益化できます。
デセントラランド（Decentraland）は、石器時代におけるピクセル単位の所有権から始まり、鉄器時代において完全な3D仮想世界へと進化するという、いくつかの開発段階を経て成長してきました。現在の重点は、ユーザーがデジタル商品・サービスをより簡単に購入・売却・取引できるよう、機能する仮想経済の強化に置かれています。これにはマーケットプレイスの改善や、トランザクションをよりユーザーフレンドリーにするための施策が含まれます。最近の動向としては、クリエイター・コンテスト（Creator Contest）プログラムの開始、ビルドツールのアップグレード、ボイスチャットやエモートといったソーシャル機能の強化などがあり、これらはすべて、体験の没入感とアクセシビリティ向上を目的としています。モバイル対応も大きな優先課題であり、スマートフォンおよびタブレットからデセントラランドへアクセス可能なモバイルクライアントのリリースが計画されています。これにより、全体的なリーチ拡大が期待されます。今後の予定作業には、コンテンツ配信システムの改善、開発者向けのより高度なスクリプティング機能、さらにスピードと信頼性向上を狙った追加のソーシャル機能強化といったインフラ整備が含まれます。ロードマップでは、AI支援によるモデレーションや最適化されたコンテンツ配信などを通じて、コンテンツモデレーションや読み込み速度の向上といったユーザビリティ課題への対応も明記されています。今後登場する新機能には、高度なアバターのカスタマイズ、マーケットプレイス機能の改善、他のメタバースプラットフォームとの相互運用性強化が含まれ、デセントラランドをより広範なデジタルエコシステムと緊密に接続することを目指しています。
Decentraland（デセントラランド）は、人々が本物のデジタル所有権を伴って仮想土地を購入・所有・開発できるという原則に基づいて設計された、ブロックチェーン駆動型のバーチャルリアリティ世界です。それはしばしば、「Minecraft（マインクラフト）」風のクリエイションとデジタル不動産を融合させたものと表現され、ユーザーは自身の土地（パロット）を完全にコントロールし、ゲームからソーシャルスペースまであらゆるものを構築できます。このエコシステムは、2つの主要なトークンに依存しています：「LAND（ランド）」は仮想不動産そのものを表し、「MANA（マナ）」は世界内で土地やその他のアイテム・サービスを購入するための通貨です。ローンチ以来、Decentralandは、バーチャルイベント、アートギャラリー、カジノなどをホストする活気あるメタバースへと拡大しており、多数のメジャーブランドやアーティストがプラットフォーム内に存在感を示すようになっています。中心的なテーマは「所有による収益化」であり、ユーザーは自身のスペースでイベントを開催したり、インタラクティブな体験を制作・提供したり、関連するデジタル資産を販売したりすることで収入を得ることが可能です。
Decentraland資料
Decentraland についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： Decentraland に関するその他の質問
Decentraland が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 Decentraland の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の Decentraland の価格は ¥ 10.49231 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
Decentraland は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、MANA への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の Decentraland がMEXCで取引されました。
MANA ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の Decentraland 価格を確認するには、MANA 価格のページにアクセスしてください。
MANA の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,057.43
+0.18%
ETH
1,921.29
+0.17%
GOLD(XAUT)
4,329.38
+0.19%
SOL
75.62
+2.32%
XMR
385.28
+4.25%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、MANA/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、Decentraland の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
Decentraland 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については Decentraland (MANA) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：2026-08-08 22:18:56 (UTC+8)
Decentraland (MANA) 業界の重要最新情報
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MANA USDT（先物取引）
MANA をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの MANA USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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