"Decentralandは分散共有仮想プラットフォームです。このプラットフォームでは、ユーザーはコンテンツを閲覧および発見し、他の人やエンティティと対話できます。ユーザーは、ブロックチェーンベースの土地元帳を介して仮想領域の所有権を主張することもできます。テリトリーはデカルト座標（X、Y）で区切られ、その所有者は、静的な3Dシーンからゲームなどのインタラクティブシステムに至るまで、テリトリーに何を公開するかを決定できます。ドメインは、MANAと呼ばれるERC20トークンで購入できる、イーサリアムのスマートコントラクトに保存されている、代替不可能で譲渡可能なまれなデジタル資産です。 MANAは、仮想世界でデジタル商品やサービスを購入するためにも使用できます。 "