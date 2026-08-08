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Terra Classic (LUNC) 本日のテクニカル分析

Terra Classic (LUNC) 本日のテクニカル分析

Terra Classic 分析ページでは、AIによって生成された LUNC の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Terra Classic の分析内容について詳しくご覧ください。

Terra Classic (LUNC) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.00004905---0.93%-20.27%-51.49%
Terra Classic 価格について詳しく知る

Terra Classic テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Terra Classic の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 3
購入 9
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:中立売却 4中立 3購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00004907
0.00004905
R2
0.00004905
0.00004903
R1
0.00004904
0.00004903
PP
0.00004902
0.00004902
S1
0.00004901
0.000049
S2
0.00004899
0.000049
S3
0.00004898
0.00004899

Terra Classic 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-18.70M
$5.38 M
$24.07 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.03M
3日間のアクティブ購入額
$1.04 M
3日間のアクティブ売却額
$1.01 M
7日間のアクティブ売買差額
0.18M
7日間のアクティブ購入額
$4.18 M
7日間のアクティブ売却額
$3.99 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Terra Classic 資本フロー

純流入LUNCUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.02 M0.00
2026-08-07-$0.23 M0.00
2026-08-06$0.06 M0.00
2026-08-05-$0.02 M0.00
2026-08-04$0.06 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Terra Classic (LUNC) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Terra Classic ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LUNC/USDT
$0.00004903
$0.00004903$0.00004903
-0.06%
1.66B (USDT)
LUNC/USDC
$0.00004904
$0.00004904$0.00004904
+0.02%
556.15M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0.00004905 USD

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