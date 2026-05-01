Lioraの現在の価格はいくらですか？

Liora（LIORA）のリアルタイム価格は、¥0.0340639259214798530000 JPYです。このリアルタイム評価は継続的に更新され、主要なグローバル取引所からの価格情報を集約して正確な市場レートをご確認いただけます。

Lioraは市場でどのように位置づけられていますか？

Lioraは現在、市場ランキング#6416に位置し、¥11922453.67228876100000の時価総額によって支えられています。このランキングは流動性の深さ、投資家の全体的な需要、および流通中のトークン供給量に影響されます。

LIORAの流通供給量はいくらですか？

LIORAの流通供給量は350000000.0トークンで、これは公開市場で利用可能な数量を表します。この数字は市場評価、希少性、そして長期的なインフレ動向を決定する上で重要な役割を果たします。

Lioraの24時間の価格レンジはどのくらいですか？

過去24時間において、Lioraは¥0.0296509146276376250000（24時間最安値）から¥0.0340655179168961020000（24時間最高値）の範囲内で取引されました。このボラティリティの幅はトレーダーが短期的な勢いと市場の予測不可能性を理解するのに役立ちます。

Lioraは過去最高値と過去最低値からどれほど離れているのですか？

Lioraは過去最高値である¥44.82087974953272110000に達しましたが、過去最低値（ATL）は¥0.0262599643910272550000でした。これらの歴史的ベンチマークにより、トレーダーは長期的な価格の可能性とサイクルを評価できます。

今日のLIORAの取引はどれほど活発ですか？

過去24時間の取引量は¥--で、現在の市場参加状況を反映しています。取引量が高くなるほど、投資家の関心が強まり、市場の流動性が深まる傾向があります。

Lioraの最近のトレンド方向にはどのような要因が影響していますか？

過去24時間における14.87%の価格変動は、市場センチメント、取引活動、マクロ経済要因、およびSocialFi,Tron Ecosystemに関連するエコシステム固有の最新情報によって形成されています。急激な取引量の増加もまた、急激な価格変動のきっかけとなることがあります。