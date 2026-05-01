Liora 価格(LIORA)
Liora (LIORA) の本日のライブ価格は $ 0 で、直近24時間で --% 変動しました。現在の LIORA から USD への変換レートは、$ 0 につき LIORA です。
Liora は現在、時価総額 -- で #- 位、循環供給量は -- LIORA です。直近24時間の LIORA は、-- (安値) から -- (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は --、史上最安値は -- です。
短期的なパフォーマンスでは、LIORA は直近1時間で --、直近7日間で -- 変動しました。直近1日間の累計取引高は -- に達しました。
Liora の現在の時価総額は --、24時間取引高は -- です。LIORA の循環供給量は --、総供給量は です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は -- です。
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本日の Liora から USD への価格変動率は -- です。
過去30日間における Liora から USD への価格変動率は -- です。
過去60日間における Liora から USD への価格変動率は -- です。
過去90日間における Liora から USD への価格変動率は -- です。
|期間
|変動率 (USD)
|変動率 (%)
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|30日
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|60日
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|90日
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2040年、Liora の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は $ -- に達する可能性があります。
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Lioraの現在の価格はいくらですか？
Liora（LIORA）のリアルタイム価格は、¥0.0340639259214798530000 JPYです。このリアルタイム評価は継続的に更新され、主要なグローバル取引所からの価格情報を集約して正確な市場レートをご確認いただけます。
Lioraは市場でどのように位置づけられていますか？
Lioraは現在、市場ランキング#6416に位置し、¥11922453.67228876100000の時価総額によって支えられています。このランキングは流動性の深さ、投資家の全体的な需要、および流通中のトークン供給量に影響されます。
LIORAの流通供給量はいくらですか？
LIORAの流通供給量は350000000.0トークンで、これは公開市場で利用可能な数量を表します。この数字は市場評価、希少性、そして長期的なインフレ動向を決定する上で重要な役割を果たします。
Lioraの24時間の価格レンジはどのくらいですか？
過去24時間において、Lioraは¥0.0296509146276376250000（24時間最安値）から¥0.0340655179168961020000（24時間最高値）の範囲内で取引されました。このボラティリティの幅はトレーダーが短期的な勢いと市場の予測不可能性を理解するのに役立ちます。
Lioraは過去最高値と過去最低値からどれほど離れているのですか？
Lioraは過去最高値である¥44.82087974953272110000に達しましたが、過去最低値（ATL）は¥0.0262599643910272550000でした。これらの歴史的ベンチマークにより、トレーダーは長期的な価格の可能性とサイクルを評価できます。
今日のLIORAの取引はどれほど活発ですか？
過去24時間の取引量は¥--で、現在の市場参加状況を反映しています。取引量が高くなるほど、投資家の関心が強まり、市場の流動性が深まる傾向があります。
Lioraの最近のトレンド方向にはどのような要因が影響していますか？
過去24時間における14.87%の価格変動は、市場センチメント、取引活動、マクロ経済要因、およびSocialFi,Tron Ecosystemに関連するエコシステム固有の最新情報によって形成されています。急激な取引量の増加もまた、急激な価格変動のきっかけとなることがあります。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
|業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
|業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
|業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産
現在、市場で大きな注目を集めているトレンドの暗号資産
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。