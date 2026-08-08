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Lido DAO (LDO) 本日のテクニカル分析

Lido DAO (LDO) 本日のテクニカル分析

Lido DAO 分析ページでは、AIによって生成された LDO の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Lido DAO の分析内容について詳しくご覧ください。

Lido DAO (LDO) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.2925---12.46%-6.67%-29.40%
Lido DAO 価格について詳しく知る

Lido DAO テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Lido DAO の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
強い買い
売却 2
中立 8
購入 16
移動平均:強い買い売却 1中立 0購入 13
テクニカル指標:中立売却 1中立 8購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.2925
0.2925
R2
0.2925
0.2924
R1
0.2924
0.2923
PP
0.2923
0.2923
S1
0.2922
0.2922
S2
0.2921
0.2921
S3
0.292
0.2921

Lido DAO 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.18M
$11.89 M
$11.71 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.12M
3日間のアクティブ購入額
$5.94 M
3日間のアクティブ売却額
$5.82 M
7日間のアクティブ売買差額
0.55M
7日間のアクティブ購入額
$17.45 M
7日間のアクティブ売却額
$16.90 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Lido DAO 資本フロー

純流入LDOUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.16 M0.29
2026-08-07-$0.01 M0.29
2026-08-06-$0.22 M0.30
2026-08-05$0.35 M0.30
2026-08-04-$0.84 M0.28

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Lido DAO (LDO) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Lido DAO ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
LDO/USDT
$0.2925
$0.2925$0.2925
+1.73%
363.95K (USDT)
LDO/USDC
$0.2928
$0.2928$0.2928
+1.77%
189.74K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

LDO
LDO
USD
USD

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