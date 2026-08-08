Kommunitas 本日の価格

Kommunitas (KOM) の本日のライブ価格は ¥ 0.00038699 で、直近24時間で 0.58% 変動しました。現在の KOM から JPY への変換レートは、¥ 0.00038699 につき KOM です。

Kommunitas は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3920 位、循環供給量は 0.00 KOM です。直近24時間の KOM は、¥ 0.00037559 (安値) から ¥ 0.0004784 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2.1572102783621543、史上最安値は ¥ 0.01106362566631334 です。

短期的なパフォーマンスでは、KOM は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +56.48% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 298.11 に達しました。

Kommunitas (KOM) 市場情報

ランキング No.3920 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 298.11¥ 298.11 ¥ 298.11 完全希薄化後時価総額 ¥ 773.98K¥ 773.98K ¥ 773.98K 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 総供給量 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン BSC

Kommunitas の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 298.11 です。KOM の循環供給量は 0.00、総供給量は 2000000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 773.98K です。