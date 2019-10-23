Kava Labs価格(KAVA)
Kava Labs (KAVA) の本日のライブ価格は ¥ 0,04072 で、直近24時間で 0,74% 変動しました。現在の KAVA から JPY への変換レートは、¥ 0,04072 につき KAVA です。
Kava Labs は現在、時価総額 ¥ 44.09M で #411 位、循環供給量は 1.08B KAVA です。直近24時間の KAVA は、¥ 0,04028 (安値) から ¥ 0,0415 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 1 443,24291314、史上最安値は ¥ 4,66420547330578081 です。
短期的なパフォーマンスでは、KAVA は直近1時間で +0,09%、直近7日間で -0,76% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.69K に達しました。
No.411
0,01%
2019-10-23 00:00:00
KAVA
Kava Labs の現在の時価総額は ¥ 44.09M、24時間取引高は ¥ 56.69K です。KAVA の循環供給量は 1.08B、総供給量は 1082847016 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 44,09M です。
+0,09%
+0,74%
-0,76%
-0,76%
Kava Labs の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ +0,0469956
|+0,74%
|30日
|¥ -0,00379
|-8,52%
|60日
|¥ -0,00106
|-2,54%
|90日
|¥ -0,02666
|-39,57%
本日 KAVA は、 ¥ +0,0469956 (+0,74%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0,00379 (-8,52%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、KAVA は、 ¥ -0,00106 (-2,54%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0,02666 (-39,57%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して Kava Labs の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の KAVA 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|ゴールデンクロス
|K > D
|短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
|MAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|3-4 買い
|40-60% 中立
|移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
|BOLL (20,2)
|ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン
|ミドルバンドと上限バンドの間
|比較的強いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|ピボット ≤ 価格 ≤ R1
|ピボット‑R1の間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや高めの水準にあります。
KAVA_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.04068という中枢価格を上回るレンジで推移しています。現在の価格である0.04071は、中枢ポイントに非常に近い位置にあります。また、S1とR1が形成する狭いレンジ内に収まっています。このため、買い手と売り手の勢力が枢軸付近で拮抗し、バランスの取れた状況となっています。 短期的な移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっており、長期トレンドラインも安定した状態を維持しています。 MACD指標ではゴールデンクロスの形が確認され、デッドクロスから買い転換の兆候が見られます。さらに、快慢線の乖離幅が拡大していることから、市場の強気勢力が集中していることが窺えます。一方でRSIは中立域にあり、極端な過熱や過冷状態には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値も短期的なレンジ相場の特性を裏付けています。 ボリンジャーバンドの幅が収縮しており、ボラティリティの低下が予想されます。また、快慢線は同方向に動きつつもその振れ幅は限定的であり、単独の方向性を持つ急激なブレイクアウトの材料には乏しい状況です。 上値の抵抗となるR1レベルは0.04087で、現行価格から約0.4%の距離に位置します。この水準は直近のレジスタンスとして重要な参考点となります。さらに遠方のR2レベルは0.04116に設定されています。 下値のサポートとしては、S1レベルが0.04039で現行価格から約0.8%の差があります。次いでS2レベルは0.04020となり、こちらも重要なサポートゾーンとして機能します。中枢価格である0.04068は、買い手と売り手の分岐点としての役割を果たしており、価格が中枢から逸脱する幅は0.1%未満と非常に小さいことが特徴です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、Kava Labs の価格は 0,00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
Kava（KAVA）は、さまざまな暗号資産に対する安定したコインと分散型の貸付を提供する分散型金融（DeFi）プラットフォームです。Cosmosネットワーク上に構築され、KAVAをネイティブのガバナンスとステーキングトークン、USDXを安定コインとする二重トークンモデルを採用しています。プラットフォームの主な機能は、ユーザーが自身の暗号資産を担保にして安定コインを取得し、さまざまな金融操作に使用できるようにすることです。Kavaは、Proof-of-Stake（PoS）合意形成メカニズムを採用し、そのガバナンスモデルはKAVA保有者がプラットフォームの主要なパラメーターに投票することを可能にし、その分散性に寄与しています。そのエコシステムは、幅広いDeFiアプリケーションとサービスをサポートするように設計されており、暗号金融空間での相互運用性とスケーラビリティを促進しています。
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Kavaは、主流のデジタル資産（BTC、XRP、BNB、ATOMなど）に住宅ローンと安定した通貨サービスを提供するクロスチェーン分散型金融プラットフォームです。 Kavaは現在、有名なデジタル通貨ファンドやRippleやCosmosなどのブロックチェーンプロジェクトを含む、世界中の100を超える企業に支えられています。 Kavaプラットフォームは、2種類のトークンをサポートしています。KAVAはプラットフォームのエクイティおよびガバナンストークンであり、その機能にはネットワークセキュリティとガバナンス投票の確保が含まれます。USDXは、デジタル資産担保に基づいてプラットフォームによって発行される安定した通貨です。
Kava Labs についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
|02-04 11:04:00
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暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
|02-04 00:48:00
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過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
|02-01 01:12:00
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ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
|01-28 07:44:00
|業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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