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JUST (JST) 本日のテクニカル分析

JUST (JST) 本日のテクニカル分析

JUST 分析ページでは、AIによって生成された JST の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で JUST の分析内容について詳しくご覧ください。

JUST (JST) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.10211---1.90%+5.10%+21.02%
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JUST テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる JUST の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 5
中立 4
購入 17
移動平均:強い買い売却 2中立 2購入 10
テクニカル指標:購入売却 3中立 2購入 7
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.10214
0.10205
R2
0.10205
0.10199
R1
0.102
0.10196
PP
0.10191
0.10191
S1
0.10186
0.10185
S2
0.10177
0.10182
S3
0.10172
0.10177

JUST 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.04M
$1.56 M
$1.60 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.27 M
3日間のアクティブ売却額
$0.26 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.62 M
7日間のアクティブ売却額
$0.61 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

JUST 資本フロー

純流入JSTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.24 M0.10
2026-08-07$0.17 M0.11
2026-08-06$0.15 M0.11
2026-08-05$0.14 M0.10
2026-08-04$0.26 M0.11

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、JUST ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
JST/USDT
$0.10211
$0.10211$0.10211
-3.45%
552.62K (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

JST
JST
USD
USD

1 JST = 0.10211 USD

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