JUST (JST) 本日のテクニカル分析 JUST 分析ページでは、AIによって生成された JST の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で JUST の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

JUST (JST) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.10211 -- -1.90% +5.10% +21.02%

JUST テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる JUST の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 5 中立 4 購入 17 移動平均 : 強い買い 売却 2 中立 2 購入 10 テクニカル指標 : 購入 売却 3 中立 2 購入 7 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.10214 0.10205 R2 0.10205 0.10199 R1 0.102 0.10196 PP 0.10191 0.10191 S1 0.10186 0.10185 S2 0.10177 0.10182 S3 0.10172 0.10177

JUST 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.04M $1.56 M $1.60 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.27 M 3日間のアクティブ売却額 $0.26 M 7日間のアクティブ売買差額 0.01M 7日間のアクティブ購入額 $0.62 M 7日間のアクティブ売却額 $0.61 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 JUST 資本フロー 純流入 JSTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.24 M 0.10 2026-08-07 $0.17 M 0.11 2026-08-06 $0.15 M 0.11 2026-08-05 $0.14 M 0.10 2026-08-04 $0.26 M 0.11 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの JUST (JST) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、JUST ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 JST / USDT $0.10211 $0.10211 $0.10211 -3.45% 552.62K (USDT) 取 引