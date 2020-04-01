JUST (JST) 本日のテクニカル分析
JUST 分析ページでは、AIによって生成された JST の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で JUST の分析内容について詳しくご覧ください。
JUST (JST) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.10211
|--
|-1.90%
|+5.10%
|+21.02%
JUST テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる JUST の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
購入
売却 5
中立 4
購入 17
|移動平均:
|強い買い
|売却 2
|中立 2
|購入 10
|テクニカル指標:
|購入
|売却 3
|中立 2
|購入 7
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.10214
0.10205
R2
0.10205
0.10199
R1
0.102
0.10196
PP
0.10191
0.10191
S1
0.10186
0.10185
S2
0.10177
0.10182
S3
0.10172
0.10177
JUST 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.04M
$1.56 M
$1.60 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.27 M
3日間のアクティブ売却額
$0.26 M
7日間のアクティブ売買差額
0.01M
7日間のアクティブ購入額
$0.62 M
7日間のアクティブ売却額
$0.61 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
JUST 資本フロー
純流入JSTUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.24 M
|0.10
|2026-08-07
|$0.17 M
|0.11
|2026-08-06
|$0.15 M
|0.11
|2026-08-05
|$0.14 M
|0.10
|2026-08-04
|$0.26 M
|0.11
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.10211
$0.10211$0.10211
-3.45%
552.62K (USDT)
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