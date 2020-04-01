この分析では、AIモデルを活用して JUST の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の JST 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

JST_USDTは4時間足チャートにおいて、0.10228の価格水準で推移しています。価格はS2とS1のハブポイントの間に位置しており、中枢となる0.10394が上側の構造的境界を形成しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっていますが、長期トレンドラインは横ばい状態を維持しています。一方で、各種指標には方向性の乖離が見られ、MACDはデッドクロスを記録し、勢力の柱状グラフからは売り圧力の解放が確認されます。RSIは中立域でのレンジ相場を示しており、KDJおよびStochRSIも中心軸付近に回帰しています。ボラティリティはボリンジャーバンドの収束範囲内に留まっており、多空双方の取引意欲は均衡しています。明確な片方への加速兆候は見られず、出来高も価格の狭いレンジ調整に伴って推移しています。市場全体としては、勢力の切り替えを見極める観測期間にあると言えます。 直近のサポートは0.10210にあり、現行価格から0.00018の差です。下位の二次的なサポートは0.10150付近に設定されています。一方、直近のレジスタンスは0.10273で、現行価格から0.00045の差があります。さらに上側の重要な抵抗は中枢である0.10394に位置しており、その先の抵抗は0.10457となります。価格の上昇突破には、それに伴う量的拡大が必要です。現在の相場は、依然としてレンジ内の上下動が継続している状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。