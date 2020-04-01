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2026-08-08 21:45:06 (UTC+8) JUST 本日の価格
JUST (JST) の本日のライブ価格は
¥ 0.10209 で、直近24時間で 3.47% 変動しました。現在の JST から JPY への変換レートは、 ¥ 0.10209 につき JST です。
JUST は現在、時価総額
¥ 872.23M で #71 位、循環供給量は 8.54B JST です。直近24時間の JST は、 ¥ 0.10204 (安値) から ¥ 0.10595 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 32.69539287、史上最安値は ¥ 0.74828206562207 です。
短期的なパフォーマンスでは、JST は直近1時間で
+0.02%、直近7日間で -1.86% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.73K に達しました。 JUST (JST) 市場情報 時価総額 ¥ 872.23M ¥ 872.23M ¥ 872.23M 完全希薄化後時価総額 ¥ 872.23M ¥ 872.23M ¥ 872.23M 総供給量 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541 発行価額 ¥ 0.31714 ¥ 0.31714 ¥ 0.31714
JUST の現在の時価総額は
¥ 872.23M、24時間取引高は ¥ 57.73K です。JST の循環供給量は 8.54B、総供給量は 8543764567.31273541 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 872.23M です。 購入 JUST JUST 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.10204 ¥ 0.10204 ¥ 0.10204
24H 最安値
¥ 0.10595 ¥ 0.10595 ¥ 0.10595
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.10204 ¥ 0.10204 ¥ 0.10204 24H 最高値 ¥ 0.10595 ¥ 0.10595 ¥ 0.10595 過去最高値 ¥ 32.69539287 ¥ 32.69539287 ¥ 32.69539287 最安値 ¥ 0.74828206562207 ¥ 0.74828206562207 ¥ 0.74828206562207 JUST (JST) 価格履歴 JPY
JUST の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ -0.5762256 -3.47% 30日 ¥ +0.00494 +5.08% 60日 ¥ +0.02035 +24.89% 90日 ¥ +0.01772 +21.00% JUST 本日の価格変動
本日 JST は、
¥ -0.5762256 (-3.47%) の変動を記録しました。 JUST 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ +0.00494 (+5.08%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 JUST 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、JST は、
¥ +0.02035 (+24.89%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 JUST 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ +0.01772 (+21.00%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
JUST (JST) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
JUST 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の JST 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気
45% | 弱気 55%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 5-6 買い 60-80% 買い 移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。 BOLL (20,2) 価格 < 下限バンド 下限バンドに接触または突破 「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S2 ≤ 価格 < S1 S2‑S1の間 中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。
JST_USDTは4時間足チャートにおいて、0.10228の価格水準で推移しています。価格はS2とS1のハブポイントの間に位置しており、中枢となる0.10394が上側の構造的境界を形成しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっていますが、長期トレンドラインは横ばい状態を維持しています。一方で、各種指標には方向性の乖離が見られ、MACDはデッドクロスを記録し、勢力の柱状グラフからは売り圧力の解放が確認されます。RSIは中立域でのレンジ相場を示しており、KDJおよびStochRSIも中心軸付近に回帰しています。ボラティリティはボリンジャーバンドの収束範囲内に留まっており、多空双方の取引意欲は均衡しています。明確な片方への加速兆候は見られず、出来高も価格の狭いレンジ調整に伴って推移しています。市場全体としては、勢力の切り替えを見極める観測期間にあると言えます。
直近のサポートは0.10210にあり、現行価格から0.00018の差です。下位の二次的なサポートは0.10150付近に設定されています。一方、直近のレジスタンスは0.10273で、現行価格から0.00045の差があります。さらに上側の重要な抵抗は中枢である0.10394に位置しており、その先の抵抗は0.10457となります。価格の上昇突破には、それに伴う量的拡大が必要です。現在の相場は、依然としてレンジ内の上下動が継続している状況です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
JUST の価格に影響を与える要因は何ですか？
JSTの価格は、いくつかの主要な要因によって影響を受けます：
1. TRONエコシステムの採用状況とJustSwap上のDeFi活動 2. JUSTプロトコルにおける総ロックアップ資産（TVL） 3. JSTがTRONネットワーク上で運用されているため、TRX価格との相関関係 4. USDJステーブルコインの需要と供給の動向 5. 全体的なDeFi市場のトレンド 6. 取引量と流動性 7. ガバナンス提案およびプロトコルのアップデート 8. 分散型貸付プラットフォームに対する市場センチメント 9. 他のDeFiプロトコルとの競争状況 10. DeFiセクターに影響を及ぼす規制に関するニュース 人はなぜ今日 JUST の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のJSTの価格を知りたがっています。その理由には、積極的な取引の意思決定、ポートフォリオ管理、売買注文のマーケットタイミング、投資パフォーマンスの追跡、価格動向とボラティリティのパターン分析、他の暗号通貨との比較、さらには価値に影響を及ぼす可能性のあるJUSTエコシステムの最新動向についての情報収集が含まれます。
JUST の価格予測 JUST (JST) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の JST の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 JUST (JST) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、JUST の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
JUST が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？JST の 2026–2027 年の価格予測は
JUST 価格予測
ページでご確認いただけます。
JUST について
Just (JST)は、TRONブロックチェーン上に構築された分散型金融（DeFi）プラットフォームです。ブロックチェーン技術を活用して、安定したコインの貸出プラットフォームやガバナンストークンなど、さまざまなDeFiサービスを提供することで、公平で透明性のある包括的な金融システムを目指しています。Justエコシステムの一部であるJSTトークンは、利息の支払い、投票によるガバナンスへの参加、および他のプラットフォーム活動に使用されます。Justの設計は、どこにいても誰でもがグローバルな経済に参加できるようにし、従来の金融システムに対するより公平な代替手段を提供します。
日本 で JUST を購入して投資する方法
JUST を使用する準備はできていますか？MEXCでは、JST の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
JUST の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、JUST (JST) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、JUST が即座にあなたのウォレットに入金されます。
JUST でできること
JUST を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで JUST (JST) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
JUST ( JST ) とは何か
JSTはTRONネットワークに根ざしたステーブルコインプロジェクトであり、その目標はグローバルユーザーに公平で分散型の金融プラットフォームを提供することです。ユーザーは、スマートコントラクトの担保としてTRX資産を預け入れて、USDJステーブルコインを生成できます。プロジェクトは、JSTコミュニティメンバーが保有するJSTの量に基づいて管理されます。提案は、エコシステム全体によって投票され、最終決定されます。
ホワイトペーパー
JUSTチームが初期の基盤を構築しましたが、システムはJSTトークン保有者が継続的な運営および開発の意思決定をコントロールするように設計されています。ガバナンスを通じて、トークン保有者は、信頼できる価格データプロバイダーの選定、リスク管理パラメーターの設定、システムアップグレードの承認、新機能の実装など、主要な運用領域に影響を与えます。この枠組みは、プラットフォームがコミュニティによる積極的な参加に依拠して自己持続可能となるよう意図されています。ガバナンス活動に加えて、増加中のデベロッパー・ネットワークがプロジェクトや改善を提供し、エコシステムの拡大を支援しています。チームはまた、定期的なアップデートの提供およびオープンなコミュニケーション・チャネルの維持を通じて透明性を重視しており、継続的なコミュニティとの関与によって、ユーザーのニーズや変化する市場状況にプラットフォームが柔軟に対応できるよう努めています。
USDJは、シンプルさを保ちながらも高いセキュリティを維持するよう設計された担保ベースのワークフローに依存しています。このプロセスは、ユーザーがTRXをPTRXに交換することから始まります。PTRXはシステム内で認識される領収書であり、監視および会計処理が可能です。その後、PTRXはCDP（Collateralized Debt Position：担保付債務ポジション）へ預け入れられます。これは実質的にデジタル金庫であり、ユーザーはその内部に保持される担保価値に応じてUSDJをミントできます。USDJを$1のターゲット価格に近づけるため、このプロトコルでは「Target Rate Feedback Mechanism（目標レートフィードバック機構）」という制御システムを採用しており、インセンティブを動的に調整します。すなわち、USDJの取引価格が$1を超えると、ミントが容易になり供給が増加して価格を押し下げ、逆に$1を下回るとミントが難しくなり、保有が奨励されて価格を再びペッグ値へと引き上げるよう促します。極端な状況においては、信頼されたコミュニティメンバーにより「Global Settlement Mechanism（グローバル決済機構）」が起動され、運用を停止し、ユーザーが公正な方法で担保を回収できるよう保証されます。その他のセーフガードとして、正確な価格データを提供する改良されたオラクルシステムや、ユーザー資産を保護するための自動化された安全チェックが導入されています。
USDJの経済的設計は、手数料およびガバナンスの両面においてJST（JUSTトークン）と連動しています。ユーザーがロックされたTRXを引き出したい場合、生成したUSDJを返済するだけでなく、JSTで支払う安定性手数料（stability fee）も支払う必要があります。これらの手数料として徴収されたJSTは焼却（burn）され、つまり流通から永久に削除され、総供給量は時間とともに減少します。システムの安定性は、以下のいくつかの調整可能なパラメーターによって支えられています：USDJ発行の上限（デット・シーリング）、借入時の最低担保比率、リスクの高いポジションに対して適用されるペナルティ・フィー、および借入に関連する安定性手数料。JSTトークン保有者は、これらの設定を変更するための投票権を持ち、これは株主が方針を決定するのと同様です。これにより、プラットフォームは市場環境の変化に柔軟に対応しつつ、安定性の維持を目指します。このモデルは、責任ある借入と積極的なガバナンス参加を促進することを目的としており、パラメーターの継続的な変更は市場状況およびユーザーからのフィードバックに基づいて行われ、パフォーマンスおよびセキュリティの向上を図ります。
JUSTシステムは、成長と継続的な適応を軸としたコミュニティ主導の開発アプローチを採用しています。ガバナンスは、シンプルな単発型プロポーザルをサポートする基本機能から始まり、プラットフォームの進化とともに、継続的な調整や反復的改善を可能にするより高度なガバナンスオプションへと拡張されていきます。重要な目標の一つは、USDJをTRONの分散型金融（DeFi）エコシステムにおけるコアとなる構成要素として位置づけることです。最近の進展により、USDJの有用性は複数のDeFiアプリケーションにわたり拡大され、他のブロックチェーンネットワークとの互換性も強化されています。設計は柔軟性を維持することを意図しており、コミュニティがユーザーのニーズや市場の変化に応じてアップグレードを主導できるようになっています。今後の方向性としては、セキュリティ機能の向上、ユースケースの拡大、および暗号資産市場全体におけるUSDJの役割の強化が含まれます。同時に、ユーザーエクスペリエンスの向上を技術的改善と同等に重視し続けます。
USDJは、TRONネットワーク上で1米ドルの価値を一定に保つことを目的としたステーブルコインです。デジタル・ドルとして機能することを意図しており、担保としてTRX（TRONの暗号資産）を使用することで、ユーザーが暗号資産市場全体のボラティリティへのさらなる曝露を抑えることを支援します。USDJは、ユーザーがTRXを専用のスマートコントラクトにロックすることで生成され、急激な価格変動への懸念を抑えながら、取引や日常的な暗号資産活動を行うことが可能になります。ローンチ以来、USDJは安定したトランザクションを実現し、さまざまな分散型アプリケーション（dApps）に信頼性の高い流動性を提供することで、TRONのDeFiエコシステムにおいて重要な存在となっています。このプロジェクトの構造は、安定性・セキュリティ・使いやすさのバランスを重視しており、初心者から経験豊富な暗号資産ユーザーまで幅広く支持されています。
JUST資料
JUST についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： JUST に関するその他の質問
JUST が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 JUST の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の JUST の価格は ¥ 16.02813 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
JUST は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、JST への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の JUST がMEXCで取引されました。
JST ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の JUST 価格を確認するには、JST 価格のページにアクセスしてください。
JST の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,009.92
+0.11%
ETH
1,919.19
+0.06%
GOLD(XAUT)
4,328.31
+0.16%
SOL
75.47
+2.12%
XMR
381.45
+3.22%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、JST/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、JUST の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
JUST 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については JUST (JST) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 21:45:06 (UTC+8) JUST (JST) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
JST USDT（先物取引）
JST をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの JST USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥16.03912 ¥16.03912 ¥16.03912 -3.40% 551.74K (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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