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本日の JUST のライブ価格は 0.10209 JPY です。JST の時価総額は 872,232,924.6769571580069 JPY です。日本 のリアルタイムの JST から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の JUST のライブ価格は 0.10209 JPY です。JST の時価総額は 872,232,924.6769571580069 JPY です。日本 のリアルタイムの JST から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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JUST価格(JST)

1 JST から JPY へのライブ価格：

¥16.0297
¥16.0297¥16.0297
-3.47%1D
JPY
JUST (JST) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:45:06 (UTC+8)

JUST 本日の価格

JUST (JST) の本日のライブ価格は ¥ 0.10209 で、直近24時間で 3.47% 変動しました。現在の JST から JPY への変換レートは、¥ 0.10209 につき JST です。

JUST は現在、時価総額 ¥ 872.23M#71 位、循環供給量は 8.54B JST です。直近24時間の JST は、¥ 0.10204 (安値) から ¥ 0.10595 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 32.69539287、史上最安値は ¥ 0.74828206562207 です。

短期的なパフォーマンスでは、JST は直近1時間で +0.02%、直近7日間で -1.86% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 57.73K に達しました。

JUST (JST) 市場情報

No.71

¥ 872.23M
¥ 872.23M¥ 872.23M

¥ 57.73K
¥ 57.73K¥ 57.73K

¥ 872.23M
¥ 872.23M¥ 872.23M

8.54B
8.54B 8.54B

8,543,764,567.31273541
8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541

0.02%

2020-04-01 00:00:00

¥ 0.31714
¥ 0.31714¥ 0.31714

TRX

JUST の現在の時価総額は ¥ 872.23M、24時間取引高は ¥ 57.73K です。JST の循環供給量は 8.54B、総供給量は 8543764567.31273541 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 872.23M です。

JUST 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.10204
¥ 0.10204¥ 0.10204
24H 最安値
¥ 0.10595
¥ 0.10595¥ 0.10595
24H 最高値

¥ 0.10204
¥ 0.10204¥ 0.10204

¥ 0.10595
¥ 0.10595¥ 0.10595

¥ 32.69539287
¥ 32.69539287¥ 32.69539287

¥ 0.74828206562207
¥ 0.74828206562207¥ 0.74828206562207

+0.02%

-3.47%

-1.86%

-1.86%

JUST (JST) 価格履歴 JPY

JUST の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.5762256-3.47%
30日¥ +0.00494+5.08%
60日¥ +0.02035+24.89%
90日¥ +0.01772+21.00%
JUST 本日の価格変動

本日 JST は、 ¥ -0.5762256 (-3.47%) の変動を記録しました。

JUST 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00494 (+5.08%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

JUST 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、JST は、 ¥ +0.02035 (+24.89%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

JUST 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ +0.01772 (+21.00%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

JUST (JST) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

JUST 価格履歴ページ を今すぐチェック。

JUST の分析

この分析では、AIモデルを活用して JUST の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

JUST 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の JST 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)価格 < 下限バンド下限バンドに接触または突破「割安」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS2 ≤ 価格 < S1S2‑S1の間中央ピボットを下回り、安値圏に入りつつあります。

JST_USDTは4時間足チャートにおいて、0.10228の価格水準で推移しています。価格はS2とS1のハブポイントの間に位置しており、中枢となる0.10394が上側の構造的境界を形成しています。短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっていますが、長期トレンドラインは横ばい状態を維持しています。一方で、各種指標には方向性の乖離が見られ、MACDはデッドクロスを記録し、勢力の柱状グラフからは売り圧力の解放が確認されます。RSIは中立域でのレンジ相場を示しており、KDJおよびStochRSIも中心軸付近に回帰しています。ボラティリティはボリンジャーバンドの収束範囲内に留まっており、多空双方の取引意欲は均衡しています。明確な片方への加速兆候は見られず、出来高も価格の狭いレンジ調整に伴って推移しています。市場全体としては、勢力の切り替えを見極める観測期間にあると言えます。 直近のサポートは0.10210にあり、現行価格から0.00018の差です。下位の二次的なサポートは0.10150付近に設定されています。一方、直近のレジスタンスは0.10273で、現行価格から0.00045の差があります。さらに上側の重要な抵抗は中枢である0.10394に位置しており、その先の抵抗は0.10457となります。価格の上昇突破には、それに伴う量的拡大が必要です。現在の相場は、依然としてレンジ内の上下動が継続している状況です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

JUST の価格に影響を与える要因は何ですか？

JSTの価格は、いくつかの主要な要因によって影響を受けます：

1. TRONエコシステムの採用状況とJustSwap上のDeFi活動
2. JUSTプロトコルにおける総ロックアップ資産（TVL）
3. JSTがTRONネットワーク上で運用されているため、TRX価格との相関関係
4. USDJステーブルコインの需要と供給の動向
5. 全体的なDeFi市場のトレンド
6. 取引量と流動性
7. ガバナンス提案およびプロトコルのアップデート
8. 分散型貸付プラットフォームに対する市場センチメント
9. 他のDeFiプロトコルとの競争状況
10. DeFiセクターに影響を及ぼす規制に関するニュース

人はなぜ今日 JUST の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のJSTの価格を知りたがっています。その理由には、積極的な取引の意思決定、ポートフォリオ管理、売買注文のマーケットタイミング、投資パフォーマンスの追跡、価格動向とボラティリティのパターン分析、他の暗号通貨との比較、さらには価値に影響を及ぼす可能性のあるJUSTエコシステムの最新動向についての情報収集が含まれます。

JUST の価格予測

JUST (JST) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の JST の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
JUST (JST) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、JUST の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
JUST が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？JST の 2026–2027 年の価格予測は JUST 価格予測 ページでご確認いただけます。

JUST について

Just (JST)は、TRONブロックチェーン上に構築された分散型金融（DeFi）プラットフォームです。ブロックチェーン技術を活用して、安定したコインの貸出プラットフォームやガバナンストークンなど、さまざまなDeFiサービスを提供することで、公平で透明性のある包括的な金融システムを目指しています。Justエコシステムの一部であるJSTトークンは、利息の支払い、投票によるガバナンスへの参加、および他のプラットフォーム活動に使用されます。Justの設計は、どこにいても誰でもがグローバルな経済に参加できるようにし、従来の金融システムに対するより公平な代替手段を提供します。

日本 で JUST を購入して投資する方法

JUST を使用する準備はできていますか？MEXCでは、JST の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は JUST の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、JUST (JST) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、JUST が即座にあなたのウォレットに入金されます。
JUST (JST) の購入ガイド

JUST でできること

JUST を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで JUST (JST) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

JUST ( JST ) とは何か

JSTはTRONネットワークに根ざしたステーブルコインプロジェクトであり、その目標はグローバルユーザーに公平で分散型の金融プラットフォームを提供することです。ユーザーは、スマートコントラクトの担保としてTRX資産を預け入れて、USDJステーブルコインを生成できます。プロジェクトは、JSTコミュニティメンバーが保有するJSTの量に基づいて管理されます。提案は、エコシステム全体によって投票され、最終決定されます。

ホワイトペーパー

JUST資料

JUST についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式JUSTウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Decentralized Finance (DeFi)Tron Ecosystem

よくある質問： JUST に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:45:06 (UTC+8)

JUST (JST) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

JUST についてさらに詳しく知る

JST USDT（先物取引）

JST をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの JST USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの JUST (JST) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、JUST ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
JST/USDT
¥16.03912
¥16.03912¥16.03912
-3.40%
551.74K (USDT)

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AurumX

AurumX

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¥39.64250
¥39.64250¥39.64250

-47.05%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥208.2291
¥208.2291¥208.2291

-36.78%

JMDT

JMDT

JMDT

¥153.0279
¥153.0279¥153.0279

-29.18%

STONK

STONK

STONK

¥1.195241
¥1.195241¥1.195241

-9.79%

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Squid

QUID

¥14.54762
¥14.54762¥14.54762

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¥10.490426
¥10.490426¥10.490426

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¥2.792873
¥2.792873¥2.792873

+41.11%

Audiera

Audiera

BEAT

¥412.91000
¥412.91000¥412.91000

+31.55%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.45028
¥14.45028¥14.45028

+17.74%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

JST から JPY の計算機

金額

JST
JST
JPY
JPY

1 JST = 16.02813 JPY