IOSToken (IOST) 本日のテクニカル分析 IOSToken 分析ページでは、AIによって生成された IOST の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で IOSToken の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

IOSToken (IOST) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.0006024 -- -1.19% -14.96% -49.17%

IOSToken テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる IOSToken の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 購入 売却 8 中立 4 購入 14 移動平均 : 強い買い 売却 1 中立 1 購入 12 テクニカル指標 : 売却 売却 7 中立 3 購入 2 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.0006025 0.0006024 R2 0.0006024 0.0006024 R1 0.0006024 0.0006024 PP 0.0006023 0.0006023 S1 0.0006023 0.0006023 S2 0.0006022 0.0006023 S3 0.0006022 0.0006022

IOSToken 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.52M $7.22 M $7.74 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.00M 3日間のアクティブ購入額 $0.02 M 3日間のアクティブ売却額 $0.01 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.05 M 7日間のアクティブ売却額 $0.05 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 IOSToken 資本フロー 純流入 IOSTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.01 M 0.00 2026-08-07 $0.01 M 0.00 2026-08-06 -$0.04 M 0.00 2026-08-05 -$0.01 M 0.00 2026-08-04 -$0.01 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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