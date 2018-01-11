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本日の IOSToken のライブ価格は 0.0006024 JPY です。IOST の時価総額は 20,481,028.8482952 JPY です。日本 のリアルタイムの IOST から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の IOSToken のライブ価格は 0.0006024 JPY です。IOST の時価総額は 20,481,028.8482952 JPY です。日本 のリアルタイムの IOST から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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IOSToken価格(IOST)

1 IOST から JPY へのライブ価格：

¥0.0946082
¥0.0946082¥0.0946082
0.00%1D
JPY
IOSToken (IOST) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:31:36 (UTC+8)

IOSToken 本日の価格

IOSToken (IOST) の本日のライブ価格は ¥ 0.0006024 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の IOST から JPY への変換レートは、¥ 0.0006024 につき IOST です。

IOSToken は現在、時価総額 ¥ 20.48M#612 位、循環供給量は 34.00B IOST です。直近24時間の IOST は、¥ 0.000596 (安値) から ¥ 0.000608 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 21.42987316846847609、史上最安値は ¥ 0.11901271288807573 です。

短期的なパフォーマンスでは、IOST は直近1時間で -0.04%、直近7日間で -1.19% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 61.52K に達しました。

IOSToken (IOST) 市場情報

No.612

¥ 20.48M
¥ 20.48M¥ 20.48M

¥ 61.52K
¥ 61.52K¥ 61.52K

¥ 54.22M
¥ 54.22M¥ 54.22M

34.00B
34.00B 34.00B

90,000,000,000
90,000,000,000 90,000,000,000

48,298,553,487
48,298,553,487 48,298,553,487

37.77%

2018-01-11 00:00:00

¥ 1.57
¥ 1.57¥ 1.57

IOST

IOSToken の現在の時価総額は ¥ 20.48M、24時間取引高は ¥ 61.52K です。IOST の循環供給量は 34.00B、総供給量は 48298553487 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 54.22M です。

IOSToken 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.000596
¥ 0.000596¥ 0.000596
24H 最安値
¥ 0.000608
¥ 0.000608¥ 0.000608
24H 最高値

¥ 0.000596
¥ 0.000596¥ 0.000596

¥ 0.000608
¥ 0.000608¥ 0.000608

¥ 21.42987316846847609
¥ 21.42987316846847609¥ 21.42987316846847609

¥ 0.11901271288807573
¥ 0.11901271288807573¥ 0.11901271288807573

-0.04%

0.00%

-1.19%

-1.19%

IOSToken (IOST) 価格履歴 JPY

IOSToken の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ 00.00%
30日¥ -0.0001059-14.96%
60日¥ -0.0001728-22.30%
90日¥ -0.0005826-49.17%
IOSToken 本日の価格変動

本日 IOST は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。

IOSToken 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.0001059 (-14.96%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

IOSToken 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、IOST は、 ¥ -0.0001728 (-22.30%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

IOSToken 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0005826 (-49.17%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

IOSToken (IOST) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

IOSToken 価格履歴ページ を今すぐチェック。

IOSToken の分析

この分析では、AIモデルを活用して IOSToken の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

IOSToken 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の IOST 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJ中立K ≈ D (±1%)短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。
MAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ5-6 買い60-80% 買い移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
BOLL (20,2)下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン下限バンドとミドルバンドの間比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

IOST_USDTは4時間足のチャートにおいて、6.014E-4というハブポイントの下側0.001E-4の位置で推移しています。価格はS1とR1によって形成された狭いレンジ内でのもみ合い状態にあります。移動平均線のシステムはハブの中軸と高い一致度を示しており、市場構造は買いと売りのバランスが取れている状態です。 短期的な方向性については、明確なブレイクアウトのシグナルが欠如しています。 MA5/6およびEMA5/6はいずれも買いの並びを示しており、MACDはゴールデンクロスの形を形成しています。RSI指標は中立ゾーンに位置し、ストロングラインとスローラインの間では同方向のデバイス（背離）の兆候が見られます。ボラティリティは低水準で収束しており、勢いの分布は比較的分散しています。買い勢力による上値攻勢の試みはありますが、その強度は限定的であり、一方で売り勢力も目立った後退は見せていません。相場全体としては、まだ勢いを蓄積している段階と言えます。 上値方向の近い抵抗レベルはR1の6.034E-4で、現行価格から0.020E-4の距離に位置します。遠い方の参考レジスタンスはR2の6.065E-4です。一方、下値方向の近いサポートレベルはS1の5.984E-4で、現行価格から0.030E-4の距離にあります。さらに遠い方の参考サポートはS2の5.965E-4です。重要な価格帯間の間隔は非常に狭く、価格はこのレンジ内で繰り返しテストされる傾向にあります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

IOSToken の価格に影響を与える要因は何ですか？

IOSTの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. 市場のセンチメントと全体的な暗号通貨トレンド
2. テクノロジーの進展およびプラットフォームのアップグレード
3. 開発者や企業によるIOSTブロックチェーンの採用率
4. 交易所での取引量と流動性
5. 他のブロックチェーンプラットフォームとの競争
6. 暗号通貨に影響を及ぼす規制関連のニュース
7. パートナーシップの発表とエコシステムの成長
8. トークン供給の動向とステーキング報酬
9. DeFiへの統合およびスマートコントラクトの利用状況
10. 一般的な経済情勢と投資家のリスク許容度

人はなぜ今日 IOSToken の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のIOSTの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。リアルタイムの価格情報は、トレーダーがエントリー／エグジットのポイントを特定し、利益／損失を追跡し、適切な売買判断を行うのに役立ちます。

IOSToken の価格予測

IOSToken (IOST) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の IOST の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
IOSToken (IOST) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、IOSToken の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
IOSToken が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？IOST の 2026–2027 年の価格予測は IOSToken 価格予測 ページでご確認いただけます。

IOSToken について

IOST（Internet of Services Token）は、オンラインサービスプロバイダー向けにスケーラブルでセキュアなブロックチェーンサービスを提供するために設計された分散型プラットフォームです。独自のコンセンサスアルゴリズムである「Proof-of-Believability」（PoB）を利用して、高速なトランザクションを確保しつつ、セキュアで分散型のネットワークを維持します。IOSTトークンは、トランザクションの実施、サービスの支払い、コミュニティガバナンスへの参加を促進するためにエコシステム内で使用されます。プラットフォームの主な焦点はサービスのインターネットにあり、オンラインサービスプロバイダーが高品質の分散型アプリケーション（dApps）を開発し、デプロイするための堅牢なインフラを提供することを目指しています。

日本 で IOSToken を購入して投資する方法

IOSToken を使用する準備はできていますか？MEXCでは、IOST の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は IOSToken の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、IOSToken (IOST) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、IOSToken が即座にあなたのウォレットに入金されます。
IOSToken (IOST) の購入ガイド

IOSToken でできること

IOSToken を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで IOSToken (IOST) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

IOSToken ( IOST ) とは何か

IOSTは、オンラインサービスプロバイダー向けに開発されたブロックチェーンアプリケーションプラットフォームであり、Sequoia、Jingwei、Zhengeなどのグローバルな一流の米ドル投資機関によってサポートされています。水平方向の拡張と高スループットの目標は、POBコンセンサスメカニズムと第2層拡張スキームの設計によって達成されます。サードパーティの開発者、作成者、および企業が、コミュニティが所有するネットワークを開発するための効率的な方法を通じて価値を実現するためのプラットフォームを提供します。

IOSToken資料

IOSToken についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式IOSTokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemProof of Stake (PoS)Smart Contract Platform

よくある質問： IOSToken に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:31:36 (UTC+8)

IOSToken (IOST) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

IOSToken についてさらに詳しく知る

IOST USDT（先物取引）

IOST をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの IOST USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの IOSToken (IOST) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、IOSToken ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
IOST/USDT
¥0.0945925
¥0.0945925¥0.0945925
-0.13%
102.17M (USDT)

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¥39.75240¥39.75240

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ZKcandy

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¥206.8789
¥206.8789¥206.8789

-37.19%

JMDT

JMDT

JMDT

¥151.7248
¥151.7248¥151.7248

-29.79%

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STONK

STONK

¥1.245638
¥1.245638¥1.245638

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¥10.244721¥10.244721

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BLUAI

¥2.723793
¥2.723793¥2.723793

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BEAT

¥408.68356
¥408.68356¥408.68356

+30.20%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.33724
¥14.33724¥14.33724

+16.82%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

IOST から JPY の計算機

金額

IOST
IOST
JPY
JPY

1 IOST = 0.0945768 JPY