IOSToken価格(IOST)
IOSToken (IOST) の本日のライブ価格は ¥ 0.0006024 で、直近24時間で 0.00% 変動しました。現在の IOST から JPY への変換レートは、¥ 0.0006024 につき IOST です。
IOSToken は現在、時価総額 ¥ 20.48M で #612 位、循環供給量は 34.00B IOST です。直近24時間の IOST は、¥ 0.000596 (安値) から ¥ 0.000608 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 21.42987316846847609、史上最安値は ¥ 0.11901271288807573 です。
短期的なパフォーマンスでは、IOST は直近1時間で -0.04%、直近7日間で -1.19% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 61.52K に達しました。
No.612
37.77%
2018-01-11 00:00:00
IOST
IOSToken の現在の時価総額は ¥ 20.48M、24時間取引高は ¥ 61.52K です。IOST の循環供給量は 34.00B、総供給量は 48298553487 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 54.22M です。
-0.04%
0.00%
-1.19%
-1.19%
IOSToken の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
|期間
|変動率 (JPY)
|変動率 (%)
|今日
|¥ 0
|0.00%
|30日
|¥ -0.0001059
|-14.96%
|60日
|¥ -0.0001728
|-22.30%
|90日
|¥ -0.0005826
|-49.17%
本日 IOST は、 ¥ 0 (0.00%) の変動を記録しました。
過去30日間で、価格は ¥ -0.0001059 (-14.96%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。
表示を60日間に拡大すると、IOST は、 ¥ -0.0001728 (-22.30%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。
90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.0005826 (-49.17%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
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この分析では、AIモデルを活用して IOSToken の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。
現在の IOST 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；
|指標軸
|モデルの結論
|比率/閾値
|クイック解説
|KDJ
|中立
|K ≈ D (±1%)
|短期的な方向感が明確ではなく、様子見の局面です。
|MAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|StochRSI
|20‑80
|中立ゾーン
|通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
|MACD
|ゴールデンクロス
|DIF > DEA
|強気のモメンタムが現れつつあります。
|EMAグループ
|5-6 買い
|60-80% 買い
|移動平均線の大半が上向きで、強気の並びが優勢です。
|BOLL (20,2)
|下限ライン ≤ 価格 ≤ ミドルライン
|下限バンドとミドルバンドの間
|比較的弱いものの、極端な水準ではありません。
|RSI (14)
|中立
|30‑70
|通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
|ピボットポイント
|S1 ≤ 価格 < ピボット
|S1‑ピボットの間
|中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
IOST_USDTは4時間足のチャートにおいて、6.014E-4というハブポイントの下側0.001E-4の位置で推移しています。価格はS1とR1によって形成された狭いレンジ内でのもみ合い状態にあります。移動平均線のシステムはハブの中軸と高い一致度を示しており、市場構造は買いと売りのバランスが取れている状態です。 短期的な方向性については、明確なブレイクアウトのシグナルが欠如しています。 MA5/6およびEMA5/6はいずれも買いの並びを示しており、MACDはゴールデンクロスの形を形成しています。RSI指標は中立ゾーンに位置し、ストロングラインとスローラインの間では同方向のデバイス（背離）の兆候が見られます。ボラティリティは低水準で収束しており、勢いの分布は比較的分散しています。買い勢力による上値攻勢の試みはありますが、その強度は限定的であり、一方で売り勢力も目立った後退は見せていません。相場全体としては、まだ勢いを蓄積している段階と言えます。 上値方向の近い抵抗レベルはR1の6.034E-4で、現行価格から0.020E-4の距離に位置します。遠い方の参考レジスタンスはR2の6.065E-4です。一方、下値方向の近いサポートレベルはS1の5.984E-4で、現行価格から0.030E-4の距離にあります。さらに遠い方の参考サポートはS2の5.965E-4です。重要な価格帯間の間隔は非常に狭く、価格はこのレンジ内で繰り返しテストされる傾向にあります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
2040年、IOSToken の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
IOST（Internet of Services Token）は、オンラインサービスプロバイダー向けにスケーラブルでセキュアなブロックチェーンサービスを提供するために設計された分散型プラットフォームです。独自のコンセンサスアルゴリズムである「Proof-of-Believability」（PoB）を利用して、高速なトランザクションを確保しつつ、セキュアで分散型のネットワークを維持します。IOSTトークンは、トランザクションの実施、サービスの支払い、コミュニティガバナンスへの参加を促進するためにエコシステム内で使用されます。プラットフォームの主な焦点はサービスのインターネットにあり、オンラインサービスプロバイダーが高品質の分散型アプリケーション（dApps）を開発し、デプロイするための堅牢なインフラを提供することを目指しています。
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IOSTは、オンラインサービスプロバイダー向けに開発されたブロックチェーンアプリケーションプラットフォームであり、Sequoia、Jingwei、Zhengeなどのグローバルな一流の米ドル投資機関によってサポートされています。水平方向の拡張と高スループットの目標は、POBコンセンサスメカニズムと第2層拡張スキームの設計によって達成されます。サードパーティの開発者、作成者、および企業が、コミュニティが所有するネットワークを開発するための効率的な方法を通じて価値を実現するためのプラットフォームを提供します。
IOSToken についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
|時間 (UTC+8)
|タイプ
|情報
|02-11 14:20:00
|業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
|02-10 18:39:21
|オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
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|01-28 07:44:00
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ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
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