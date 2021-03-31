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Illuvium (ILV) 本日のテクニカル分析

Illuvium (ILV) 本日のテクニカル分析

Illuvium 分析ページでは、AIによって生成された ILV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Illuvium の分析内容について詳しくご覧ください。

Illuvium (ILV) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$3.046--+6.65%-3.28%-41.25%
Illuvium 価格について詳しく知る

Illuvium テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Illuvium の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 14
中立 3
購入 9
移動平均:売却売却 10中立 0購入 4
テクニカル指標:中立売却 4中立 3購入 5
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
3.0423
3.0416
R2
3.0416
3.0412
R1
3.0413
3.041
PP
3.0406
3.0406
S1
3.0403
3.0402
S2
3.0396
3.04
S3
3.0393
3.0396

Illuvium 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.02M
$1.90 M
$1.93 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
-0.01M
3日間のアクティブ購入額
$0.11 M
3日間のアクティブ売却額
$0.11 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.27 M
7日間のアクティブ売却額
$0.27 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Illuvium 資本フロー

純流入ILVUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.01 M3.03
2026-08-07$0.02 M3.04
2026-08-06$0.06 M3.02
2026-08-05-$0.01 M2.90
2026-08-04$0.01 M2.89

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの Illuvium (ILV) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Illuvium ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
ILV/USDT
$3.046
$3.046$3.046
+0.49%
18.02K (USDT)
ILV/USDC
$3.043
$3.043$3.043
+0.66%
18.25K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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ILV
ILV
USD
USD

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