Illuvium (ILV) 本日のテクニカル分析 Illuvium 分析ページでは、AIによって生成された ILV の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Illuvium の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Illuvium (ILV) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $3.046 -- +6.65% -3.28% -41.25%

Illuvium テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Illuvium の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 14 中立 3 購入 9 移動平均 : 売却 売却 10 中立 0 購入 4 テクニカル指標 : 中立 売却 4 中立 3 購入 5 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 3.0423 3.0416 R2 3.0416 3.0412 R1 3.0413 3.041 PP 3.0406 3.0406 S1 3.0403 3.0402 S2 3.0396 3.04 S3 3.0393 3.0396

Illuvium 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.02M $1.90 M $1.93 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 -0.01M 3日間のアクティブ購入額 $0.11 M 3日間のアクティブ売却額 $0.11 M 7日間のアクティブ売買差額 0.00M 7日間のアクティブ購入額 $0.27 M 7日間のアクティブ売却額 $0.27 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Illuvium 資本フロー 純流入 ILVUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.01 M 3.03 2026-08-07 $0.02 M 3.04 2026-08-06 $0.06 M 3.02 2026-08-05 -$0.01 M 2.90 2026-08-04 $0.01 M 2.89 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Illuvium (ILV) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Illuvium ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 ILV / USDT $3.046 $3.046 $3.046 +0.49% 18.02K (USDT) 取 引 ILV / USDC $3.043 $3.043 $3.043 +0.66% 18.25K (USDT) 取 引