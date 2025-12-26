Illuvium から 米ドル への変換表
ILV から USD への変換表
- 1 ILV5.84 USD
- 2 ILV11.68 USD
- 3 ILV17.52 USD
- 4 ILV23.36 USD
- 5 ILV29.20 USD
- 6 ILV35.04 USD
- 7 ILV40.88 USD
- 8 ILV46.72 USD
- 9 ILV52.56 USD
- 10 ILV58.40 USD
- 50 ILV292.02 USD
- 100 ILV584.03 USD
- 1,000 ILV5,840.33 USD
- 5,000 ILV29,201.64 USD
- 10,000 ILV58,403.29 USD
上記の表は、リアルタイムの Illuvium から 米ドル（ILV から USD）への変換を、1 ILV から 10,000 ILV までの範囲で表示しています。これにより、最新の USD 市場レートを用いて、よく参照される ILV 数量を素早く確認できます。小規模な取引から大口保有までの価値を見積もるのに便利です。ILV から USD へのカスタム数量については、上記の変換ツールをご利用ください。
USD から ILV への変換表
- 1 USD0.1712 ILV
- 2 USD0.3424 ILV
- 3 USD0.5136 ILV
- 4 USD0.6848 ILV
- 5 USD0.8561 ILV
- 6 USD1.0273 ILV
- 7 USD1.198 ILV
- 8 USD1.369 ILV
- 9 USD1.541 ILV
- 10 USD1.712 ILV
- 50 USD8.561 ILV
- 100 USD17.12 ILV
- 1,000 USD171.2 ILV
- 5,000 USD856.1 ILV
- 10,000 USD1,712 ILV
上記の表は、リアルタイムの 米ドル から Illuvium（USD から ILV）への変換を、1 USD から 10,000 USD までの範囲で表示しています。これにより、一般的に利用される USD 金額に基づいて、現在のレートでどれだけの Illuvium を取得できるかを素早く確認できます。表にないカスタム金額については、上記の変換ツールをご利用ください。
Illuvium (ILV) は現在 $ 5.84 USD で取引されており、過去24時間で 1.88% の変動がありました。24時間取引高は $-- で、完全希薄化後時価総額は $-- です。リアルタイムのトレンド、チャート、履歴データの詳細については、専用の Illuvium 価格 ページをご覧ください。
上記の ILV から USD へのトレンドチャートは、リアルタイム価格と過去の変動の両方を表示しています。24時間、7日間、30日間、90日間など、時間枠を切り替えることで、短期および長期のトレンドを分析し、市場パターンを特定し、Illuvium の USD に対する変動を追跡できます。このビジュアルツールは、情報に基づいた取引と投資の意思決定をサポートします。最新の市場情報については、現在の Illuvium 価格をご確認ください。
ILV から USD への変換概要
時点 | 1 ILV = 5.84 USD | 1 USD = 0.1712 ILV
本日、1 ILV から USD への変換レートは 5.84 USD です。
5 ILV を購入するには 29.20 USD がかかり、10 ILV の価値は 58.40 USD になります。
1 USD は 0.1712 ILV に変換できます。
50 USD は、プラットフォーム手数料やガス代を除いて、8.561 ILV に変換できます。
過去7日間で、1 ILV から USD への変換レートは、0.00% 変動しました。
直近24時間で、レートは 1.88% 変動し、最高値は -- USD、最安値は -- USD に達しました。
1ヶ月前、1 ILV の価値は -- USD であり、現在の価値と比較して -- の変動を示しています。
過去90日間で、ILV は -- USD の価格変動を示しており、-- の値動きとなっています。
ILV から USD への変換におけるボラティリティと価格動向
過去24時間において、Illuvium (ILV) は -- USD から -- USD の間で変動し、短期的な市場のボラティリティを反映しています。過去7日間においては、最低 5.4340974355382565 USD から最高 6.021432216363327 USD の範囲で推移しました。以下の表で、過去24時間・7日間・30日間・90日間における ILV から USD への価格変動およびボラティリティデータを確認できます。
|直近24時間
|過去7日間
|過去30日間
|過去90日間
|高値
|$ 5.85
|$ 6.01
|$ 8.01
|$ 16.97
|安値
|$ 5.67
|$ 5.43
|$ 5.34
|$ 5.34
|平均
|$ 5.77
|$ 5.71
|$ 6.62
|$ 9.47
|ボラティリティ
|+3.09%
|+10.19%
|+33.84%
|+92.40%
|変動率
|+1.23%
|+1.34%
|-26.17%
|-53.62%
Illuvium の2026年と2030年の USD での価格予測
Illuvium の価格見通しは、市場の需要、採用動向、機関投資家の関与、そしてより広範な経済要因によって形成されます。年間5%の予測成長率を使用した場合、今後数年間の ILV から USD の可能性への予測は以下のとおりです：
ILV の2026年の価格予測
現在の価格水準から年平均成長率が維持された場合、Illuvium は2026年までにおおよそ $6.13 USD に達する可能性があります。
ILV の2030年の価格予測
2030年までに、ILV は同様の長期成長モデルに従って $7.45 USD 程度まで上昇する可能性があります。
これらの予測は仮説的なものであり、方向性の予測を目的としており、金融アドバイスではありません。短期予測や2040年までの長期予測など、より詳細な市場の見通しと将来のシナリオについては、Illuvium 価格予測ページ をご覧ください。
MEXCで利用可能な ILV 取引ペア
ILV/USDT
ILV/USDC
上記の表は ILV の現物取引ペアのリストを示しています。このリストでは Illuvium がUSDT、USDCなどの主要な暗号資産と直接交換される市場を網羅しています。現物取引では、レバレッジを利用せずに現在の市場価格で ILV を売買できます。
ILVUSDT無期限
人気の無期限先物の中から、ロング・ショートポジションが可能な ILV の先物取引ペアをチェックしましょう。MEXCは暗号資産デリバティブの主要プラットフォームで、最大500倍のレバレッジ、深い流動性、そして戦略的取引向けの幅広い Illuvium 先物市場を提供しています。
Illuvium の購入方法を学ぶ
Illuvium をポートフォリオに追加したいですか？初心者の方も、保有資産を拡大したい方も、MEXCならクレジットカード、銀行振込、P2P市場、現物取引、さまざまなオプションを通じて簡単に暗号資産を購入できます。
詳細ガイドはこちらをご覧ください：Illuvium の購入方法 › または 今すぐ始める ›
ILV とUSD市場の関連性：概要と洞察
米ドル（USD）vs その他の法定通貨：市場スナップショット
上位3つのUSDペアの為替レート概要
- 現在のレート（USD/GBP）：0.740741
- 7日間の変動：+1.89%
- 30日間の推移：+1.89%
- 現在のレート（USD/EUR）：0.849304
- 7日間の変動：+1.48%
- 30日間の推移：+1.48%
- 現在のレート（USD/RUB）：79.007431
- 7日間の変動：-2.11%
- 30日間の推移：-2.11%
USDについて知っておくべきこと
- USDは暗号資産関連の購入や支払いにおいて最も多く使用される法定通貨です。
- USDは依然として世界のベンチマーク通貨です。
- EUR/USD、GBP/USD、RUB/USDなどの市場の動きは、USDの強さを直接反映します。
USDの為替レートはなぜ変動するのでしょうか？
- 連邦準備制度理事会の政策：米国の金利の変化は世界の資本の流れに大きな影響を与えます。
- インフレデータ：米国のインフレ率の低下により、世界中でUSDの購買力が高まります。
- 経済指標：米国のGDP、失業率、貿易収支は、世界の投資家の信頼感を形作ります。
- グローバルなセンチメント：地政学的緊張、商品価格の変動、政策発表などの出来事は、USDを他の通貨に対して強めたり弱めたりする可能性があります。
なぜこれが暗号資産にとって重要なのでしょうか？
BTCやETHを含むほとんどの暗号資産はUSDで価格が設定されているため、USDと他の法定通貨の変動は国際トレーダーの変換レートに直接影響を及ぼします。
- USDが強くなるということは、外国人購入者が ILV を購入するためにより多くの現地通貨を使う必要があることを意味します。
- USDが弱くなると、USD価格が変わらなくても ILV は米国以外の投資家にとって比較的安くなります。
現在のレートを活用したいですか？
当社の暗号資産購入チャネルを通じて、ILV をUSDで安全に購入してください。
ILV から USD への為替レートに影響を与えるものは何ですか？
Illuvium (ILV) と 米ドル (USD) の為替レートは、様々な世界的および地域的要因の影響を受けます。ILV での取引や投資にご興味をお持ちの場合は、この為替レートの変動要因を理解することで、より情報に基づいた意思決定を行うことができます。
1. 市場センチメントとニュース
暗号資産市場はセンチメントに大きく左右されます。大手提携、採用の増加、好意的なメディア報道といった前向きな展開は、需要を押し上げ、ILV から USD へのレートを上昇させる可能性があります。一方で、否定的な報道、セキュリティ問題、規制措置などは価格下落につながる可能性があります。
2. 政府の規制と法的明確性
暗号資産の主要市場と USD 発行国における規制環境は、重要な役割を果たします。支援的な政策は、暗号資産への信頼と普及を高め、レートを押し上げる可能性があります。一方で、制限的または不明確な規制は、市場に不確実性をもたらすことがよくあります。
3. USD 通貨の強さと地域経済指標
金利、インフレ率、GDPの伸びといった伝統的な経済要因は、USD の強さに直接影響を与えます。インフレや政策変更により USD が下落すると、投資家が ILV などの代替通貨を探し、需要が増加し為替レートを上昇させる可能性があります。
4. ブロックチェーンと技術開発
Illuvium のような暗号資産では、ネットワークのアップグレード、スケーラビリティソリューション、エコシステムの拡大といった技術革新が、普及率の向上と価格上昇につながることがよくあります。こうした変化は投資家の信頼を高め、為替レートにプラスの影響を与える可能性があります。
5. 世界の金融イベントと市場動向
世界的なインフレ懸念、地政学的緊張、中央銀行による金利変更といったマクロ経済動向は、価値の保存手段としての暗号資産への移行を促す可能性があります。不確実な時期には、ILV の需要が高まり、 USD への変換に影響を与える可能性があります。
ILV から USD へ即時変換
リアルタイムの ILV から USD への為替レート変換ツールをご利用いただくと、最新のレートをご確認いただけます。取引を計画されている方でも、市場動向を注視されている方でも、最新の価格と過去のチャートをご覧いただけるので、常に最新情報をご確認いただけます。
ILV を USD に変換するにはどうすればいいですか？
ILV の数量を入力
まずは、リアルタイム変換機能を使って、ILV を USD に変換したい数量を入力してください。システムが最新の市場レートに基づいて瞬時に金額を計算します。必要に応じて、別の暗号資産または法定通貨を選択することもできます。
ILV から USD へのリアルタイムのレートを確認する
ILV から USD への最も正確で最新の為替レートをご確認ください。より賢明な判断を行うために、ページの残りの部分で為替レートに影響を与える要因を理解し、ILV と USD に関するより詳細な情報をご確認ください。
MEXCで変換、または今すぐ始める
ILV をポートフォリオに追加する準備はできましたか？ステップバイステップの初心者向けガイドで ILV の購入方法を学ぶか、MEXCに新規登録してすぐに取引を始めましょう。MEXCは、競争力のあるレートと低手数料で、世界最大級の暗号資産の品揃えを提供しています。
よくある質問
ILV から USD への為替レートはどのように計算されますか？
ILV から USD への為替レートは、ILV の現在の価値（通常はUSDまたはUSDT）に基づいて計算され、機関投資家向けの為替レートを使用して USD に変換されます。このレートは、世界中の豊富な流動性ソースから取得されたリアルタイムの市場価格を反映しています。
ILV から USD へのレートが頻繁に変わるのはなぜですか？
ILV から USD へのレートが頻繁に変動するのは、Illuvium と 米ドル がグローバルニュース、需給、市場動向の影響を常に受けているためです。そのため、特にボラティリティが高い時などは、価格が数秒ごとに変動する可能性があります。
表示されるレートと変換時に実際に受け取るレートの違いは何ですか？
表示されている ILV から USD へのレートはリアルタイムであり、市場状況を反映しています。ただし、実際の変換レートは、スリッページ、ネットワークの遅延、または取引実行時のプラットフォームスプレッドの影響により、若干変動する場合があります。
ILV から USD へのレートは取引所によって異なることはありますか？
はい。取引高、流動性、地域的な需要、プラットフォーム間の手数料体系の違いにより、価格差が生じる可能性があります。
ILV から USD へのレートが昨日と比べて今日は高くなったり低くなったりするのはなぜでしょうか？
レートは様々な要因によって変動する可能性があります。これには、マクロ経済ニュース、投資家心理、中央銀行の発表、インフレ報告、あるいはプロトコルのアップグレードやETFの承認といった暗号資産特有の動向などが含まれます。
今は ILV を USD に変換するのに良い時期でしょうか、それとも待つべきでしょうか？
「最適な」タイミングはありません。価格動向や過去データを確認し、世界経済の要因と市場センチメントの両方を考慮して、適切な判断を下してください。
ILV から USD への変換のタイミングをより正確にするのに役立つツールはどれですか？
ライブチャート、移動平均線、取引高の傾向、RSI、そして市場ニュースは、いずれも有用なシグナルを提供します。一部のユーザー様は、重要な価格の節目で行動できるように価格アラートを設定することもあります。
ILV と USD の長期的な傾向はどうすれば把握できますか？
このページのインタラクティブチャートを使うことで、ILV と USD の価格動向を把握し、過去の価格推移やトレンドを比較したり、過去のボラティリティゾーンを特定したりすることができます。
ニュースや規制は、ILV と USD の為替レートにどのような影響を与えますか？
はい。現地の規制、インフレデータ、金利変動、地政学的イベントなどにより、USD が上昇または下落する可能性があり、ILV が横ばいであっても変換レートに影響が出る可能性があります。
ILV と USD の為替レートに影響を与える暗号資産特有のイベントにはどのようなものがありますか？
Illuvium の半減期、イーサリアムのアップグレード、クジラの動き、ETF承認、取引所への上場などは、価格の急騰や急落を引き起こすことがあり、ILV と USD のレートに直接影響を与えます。
ILV から USD へのレートを他の通貨と比較できますか？
はい。当社の変換機能を使えば、他の法定通貨や暗号資産へ簡単に切り替えて、最も有利な変換レートを見つけることができます。
ILV から USD へのレートが公正かどうかはどうすればわかりますか？
主要な市場指数や複数の取引所のレートと比較するだけでわかります。当社の変換機能は、リアルタイムの集約データに基づいて価格設定を行い、競争力のある価格を保証します。
ILV と USD の当日のレートを監視する最適な方法は何ですか？
このページまたは Illuvium の価格ページをブックマークし、ライブ価格チャートを使用して日中の変動を追跡し、潜在的なエントリーポイントを見つけることです。
ILV から USD への変換レートは週末や休日の影響を受けますか？
はい、暗号資産は24時間365日取引可能ですが、USD 市場と流動性は週末や祝日には低下する可能性があります。これにより、スプレッドが拡大したり、価格の安定性が低下したりする可能性があります。
ILV からUSD への目標レートを設定して、その価格に達したときに変換することはできますか？
変換機能では取引を実行できませんが、アラートを設定したり、MEXCの取引プラットフォームで指値注文を使用したりすることで、価格目標に基づいて実行を自動化できます。
Illuvium と 米ドル に影響を与えるものについて詳しく知るにはどこを見ればよいですか？
上記のページを閲覧すると Illuvium と英国ポンドのマクロ要因、市場の原動力、過去のパフォーマンスに関する詳細なコンテンツを参照できます。
ILV を USD に変換することと、それを取引することの違いは何ですか？
変換は1:1の価値チェックです。つまり USD と同価値の ILV に変換するということです。一方、取引は公開市場での売買を伴い、多くの場合、指値注文やレバレッジなどのツールによって、より高度なコントロール（およびリスク）を伴います。
ILV から USD は暗号資産投資家にとって一般的な参照情報ですか？
ほとんどの投資家は、グローバルな基準であるUSDまたはUSDTのようなステーブルコインで ILV の価格を確認しています。それでも、ILV の USD レートは、実質的な価値を評価したり、現地通貨の変動に対してヘッジしたり、地域ごとの現金化を計画したりするユーザーにとって有用な指標となります。
主要な経済イベントの際、ILV から USD のレートはどうなりますか？
インフレ報告、金利上昇、または危機の際には、法定通貨のボラティリティが上昇し、世界中の投資家の反応に応じて、USD が暗号資産に対して弱くなったり強くなったりする可能性があります。
MEXCはどのようにして ILV から USD へのレートの正確性と競争力を確保するのでしょうか？
MEXCは、世界規模の豊富な流動性プールからレートを集約し、低いスプレッドを適用し、リアルタイムで価格を更新して実際の市場状況を反映することで、公平性と透明性を確保します。
Illuvium についてさらに詳しく知る
Illuvium から法定通貨への変換をもっと見る
他の暗号資産から USD への変換
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。