HOPR Token 本日の価格

HOPR Token (HOPR) の本日のライブ価格は ¥ 0.01149 で、直近24時間で 1.03% 変動しました。現在の HOPR から JPY への変換レートは、¥ 0.01149 につき HOPR です。

HOPR Token は現在、時価総額 ¥ 3.92M で #1124 位、循環供給量は 341.17M HOPR です。直近24時間の HOPR は、¥ 0.01145 (安値) から ¥ 0.01193 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 152.56396029、史上最安値は ¥ 2.47213442115302138 です。

短期的なパフォーマンスでは、HOPR は直近1時間で 0.00%、直近7日間で -7.49% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 55.72K に達しました。

HOPR Token (HOPR) 市場情報

ランキング No.1124 時価総額 ¥ 3.92M¥ 3.92M ¥ 3.92M 取引高 (24H) ¥ 55.72K¥ 55.72K ¥ 55.72K 完全希薄化後時価総額 ¥ 11.49M¥ 11.49M ¥ 11.49M 循環供給量 341.17M 341.17M 341.17M 最大供給量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 総供給量 394,545,361 394,545,361 394,545,361 循環率 34.11% パブリックブロックチェーン ETH

HOPR Token の現在の時価総額は ¥ 3.92M、24時間取引高は ¥ 55.72K です。HOPR の循環供給量は 341.17M、総供給量は 394545361 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 11.49M です。