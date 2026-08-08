Hashflow (HFT) 本日のテクニカル分析 Hashflow 分析ページでは、AIによって生成された HFT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hashflow の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

Hashflow (HFT) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.012229 -- +39.80% +37.68% -25.57%

Hashflow テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hashflow の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 売却 売却 15 中立 7 購入 4 移動平均 : 強い売り 売却 13 中立 0 購入 1 テクニカル指標 : 中立 売却 2 中立 7 購入 3 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.01229 0.01228 R2 0.01228 0.01227 R1 0.01227 0.01227 PP 0.01226 0.01226 S1 0.01224 0.01224 S2 0.01223 0.01224 S3 0.01221 0.01223

Hashflow 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.17M $1.40 M $1.57 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.06M 3日間のアクティブ購入額 $9.13 M 3日間のアクティブ売却額 $9.07 M 7日間のアクティブ売買差額 -0.01M 7日間のアクティブ購入額 $12.11 M 7日間のアクティブ売却額 $12.11 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 Hashflow 資本フロー 純流入 HFTUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 -$0.31 M 0.01 2026-08-07 -$1.01 M 0.01 2026-08-06 $1.26 M 0.03 2026-08-05 $1.00 M 0.02 2026-08-04 $0.15 M 0.01 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの Hashflow (HFT) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、Hashflow ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 HFT / USDT $0.012199 $0.012199 $0.012199 -15.97% 13.95M (USDT) 取 引