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Hashflow (HFT) 本日のテクニカル分析

Hashflow (HFT) 本日のテクニカル分析

Hashflow 分析ページでは、AIによって生成された HFT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hashflow の分析内容について詳しくご覧ください。

Hashflow (HFT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.012229--+39.80%+37.68%-25.57%
Hashflow 価格について詳しく知る

Hashflow テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hashflow の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
売却
売却 15
中立 7
購入 4
移動平均:強い売り売却 13中立 0購入 1
テクニカル指標:中立売却 2中立 7購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01229
0.01228
R2
0.01228
0.01227
R1
0.01227
0.01227
PP
0.01226
0.01226
S1
0.01224
0.01224
S2
0.01223
0.01224
S3
0.01221
0.01223

Hashflow 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.17M
$1.40 M
$1.57 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.06M
3日間のアクティブ購入額
$9.13 M
3日間のアクティブ売却額
$9.07 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$12.11 M
7日間のアクティブ売却額
$12.11 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Hashflow 資本フロー

純流入HFTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.31 M0.01
2026-08-07-$1.01 M0.01
2026-08-06$1.26 M0.03
2026-08-05$1.00 M0.02
2026-08-04$0.15 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Hashflow についてさらに詳しく知る

MEXCの Hashflow (HFT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Hashflow ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
HFT/USDT
$0.012199
$0.012199$0.012199
-15.97%
13.95M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

HFT
HFT
USD
USD

1 HFT = 0.012229 USD

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