Hashflow (HFT) 本日のテクニカル分析
Hashflow 分析ページでは、AIによって生成された HFT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Hashflow の分析内容について詳しくご覧ください。
Hashflow (HFT) 価格変動
|現在の価格
|24時間
|7日
|30日
|90日
|$0.012229
|--
|+39.80%
|+37.68%
|-25.57%
Hashflow テクニカル指標
テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Hashflow の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。
売却
売却 15
中立 7
購入 4
|移動平均:
|強い売り
|売却 13
|中立 0
|購入 1
|テクニカル指標:
|中立
|売却 2
|中立 7
|購入 3
ピボットポイント
移動平均
テクニカル指標
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01229
0.01228
R2
0.01228
0.01227
R1
0.01227
0.01227
PP
0.01226
0.01226
S1
0.01224
0.01224
S2
0.01223
0.01224
S3
0.01221
0.01223
Hashflow 市場シグナル
現在の未約定注文数量
-0.17M
$1.40 M
$1.57 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.06M
3日間のアクティブ購入額
$9.13 M
3日間のアクティブ売却額
$9.07 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.01M
7日間のアクティブ購入額
$12.11 M
7日間のアクティブ売却額
$12.11 M
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
Hashflow 資本フロー
純流入HFTUSDT 価格
|履歴
|純流入
|価格
|2026-08-08
|-$0.31 M
|0.01
|2026-08-07
|-$1.01 M
|0.01
|2026-08-06
|$1.26 M
|0.03
|2026-08-05
|$1.00 M
|0.02
|2026-08-04
|$0.15 M
|0.01
上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。
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ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
$0.012199
$0.012199$0.012199
-15.97%
13.95M (USDT)
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