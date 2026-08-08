暗号資産を購入市場現物先物取引SPCXMEXC Earnイベントセンター報酬ハブ
もっと見る
$1,000,000 TradFi祭
新規登録
MEXC AIの高度な分析により、Graph Token のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！MEXC AIの高度な分析により、Graph Token のテクニカル分析や投資機会を含む日次アップデートを提供します。最新の情報を今すぐチェックしましょう！

GRT についての詳細

GRT 価格情報

GRT とは

GRT ホワイトペーパー

GRT 公式ウェブサイト

GRT トケノミクス

GRT 価格予測

GRT 履歴

GRT 購入ガイド

GRT から法定通貨への変換

GRT 現物

GRT USDT-M 先物

プレマーケット

Earn

Airdrop+

ニュース

ブログ

学ぶ

Graph Token (GRT) 本日のテクニカル分析

Graph Token (GRT) 本日のテクニカル分析

Graph Token 分析ページでは、AIによって生成された GRT の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Graph Token の分析内容について詳しくご覧ください。

Graph Token (GRT) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.01453--+0.97%-17.50%-48.46%
Graph Token 価格について詳しく知る

Graph Token テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる Graph Token の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
購入
売却 7
中立 4
購入 15
移動平均:強い買い売却 0中立 2購入 12
テクニカル指標:売却売却 7中立 2購入 3
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.01453
0.01452
R2
0.01452
0.01452
R1
0.01452
0.01452
PP
0.01451
0.01451
S1
0.01451
0.01451
S2
0.0145
0.01451
S3
0.0145
0.0145

Graph Token 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.29M
$7.07 M
$7.36 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.02M
3日間のアクティブ購入額
$0.45 M
3日間のアクティブ売却額
$0.43 M
7日間のアクティブ売買差額
-0.05M
7日間のアクティブ購入額
$1.20 M
7日間のアクティブ売却額
$1.25 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Graph Token 資本フロー

純流入GRTUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M0.01
2026-08-07$0.01 M0.01
2026-08-06-$0.01 M0.01
2026-08-05-$0.07 M0.01
2026-08-04-$0.05 M0.01

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Graph Token についてさらに詳しく知る

MEXCの Graph Token (GRT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Graph Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GRT/USDT
$0.01453
$0.01453$0.01453
+1.25%
4.14M (USDT)
GRT/USDC
$0.01453
$0.01453$0.01453
+1.18%
3.88M (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

GRT から USD の計算機

金額

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.01453 USD

その他の暗号資産テクニカル分析

より多くのトレンド暗号資産の価格分析をチェック