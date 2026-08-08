この分析では、AIモデルを活用して Graph Token の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GRT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 StochRSI < 20 売られ過ぎゾーン 短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。 MACD デッドクロス DIF < DEA 弱気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

GRT_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.01436の中枢上側で推移しており、現在の価格0.01451はR2のハブポイントに達しています。価格はレンジの上端付近に位置し、短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっています。ハブ体系からは、価格が中心軸から乖離していることが確認され、構造上の重心は依然として中枢とR2の間にある状態です。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、速い線と遅い線が下方へ発散する形を形成しています。RSIは中立域にあり、極端な超買や超売の数値は見られません。移動平均線群による買いシグナルと振動系指標との間に乖離が生じており、勢力分布には層状の特徴が現れています。ボラティリティは通常範囲内に留まっており、顕著な拡大や収縮の兆候は確認されていません。 近隣の参考レートとしては、R1ハブポイントである0.01443が現行価格から-0.55%の位置にあります。下方向の第一サポートはS1ハブポイントの0.01428で、現行価格から-1.59%の地点に位置します。遠方の参考レートとしては、S2ハブポイントの0.01422が現行価格から-2.00%の位置にあります。また、上方向の抵抗はR2ハブポイントの0.01451で、現行価格と一致しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。