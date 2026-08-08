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本日の Graph Token のライブ価格は 0.01453 JPY です。GRT の時価総額は 157,677,736.57316045534 JPY です。日本 のリアルタイムの GRT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Graph Token のライブ価格は 0.01453 JPY です。GRT の時価総額は 157,677,736.57316045534 JPY です。日本 のリアルタイムの GRT から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Graph Token価格(GRT)

1 GRT から JPY へのライブ価格：

¥2.28278
¥2.28278¥2.28278
+1.25%1D
JPY
Graph Token (GRT) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:07:09 (UTC+8)

Graph Token 本日の価格

Graph Token (GRT) の本日のライブ価格は ¥ 0.01453 で、直近24時間で 1.25% 変動しました。現在の GRT から JPY への変換レートは、¥ 0.01453 につき GRT です。

Graph Token は現在、時価総額 ¥ 157.68M#130 位、循環供給量は 10.85B GRT です。直近24時間の GRT は、¥ 0.01421 (安値) から ¥ 0.01455 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 451.39622012、史上最安値は ¥ 0 です。

短期的なパフォーマンスでは、GRT は直近1時間で +0.20%、直近7日間で +0.97% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 59.47K に達しました。

Graph Token (GRT) 市場情報

No.130

¥ 157.68M
¥ 157.68M¥ 157.68M

¥ 59.47K
¥ 59.47K¥ 59.47K

¥ 168.00M
¥ 168.00M¥ 168.00M

10.85B
10.85B 10.85B

11,562,299,506.067268
11,562,299,506.067268 11,562,299,506.067268

0.01%

ETH

Graph Token の現在の時価総額は ¥ 157.68M、24時間取引高は ¥ 59.47K です。GRT の循環供給量は 10.85B、総供給量は 11562299506.067268 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 168.00M です。

Graph Token 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.01421
¥ 0.01421¥ 0.01421
24H 最安値
¥ 0.01455
¥ 0.01455¥ 0.01455
24H 最高値

¥ 0.01421
¥ 0.01421¥ 0.01421

¥ 0.01455
¥ 0.01455¥ 0.01455

¥ 451.39622012
¥ 451.39622012¥ 451.39622012

¥ 0
¥ 0¥ 0

+0.20%

+1.25%

+0.97%

+0.97%

Graph Token (GRT) 価格履歴 JPY

Graph Token の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0281825+1.25%
30日¥ -0.00308-17.50%
60日¥ -0.00489-25.19%
90日¥ -0.01366-48.46%
Graph Token 本日の価格変動

本日 GRT は、 ¥ +0.0281825 (+1.25%) の変動を記録しました。

Graph Token 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00308 (-17.50%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Graph Token 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、GRT は、 ¥ -0.00489 (-25.19%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Graph Token 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.01366 (-48.46%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Graph Token (GRT) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Graph Token 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Graph Token の分析

この分析では、AIモデルを活用して Graph Token の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Graph Token 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の GRT 市場の全体的なセンチメント：弱気、強気 45% | 弱気 55%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJゴールデンクロスK > D短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。
MAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
StochRSI< 20売られ過ぎゾーン短期的に下落が速すぎるため、反発の可能性に注意が必要です。
MACDデッドクロスDIF < DEA弱気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

GRT_USDTは4時間足のチャートにおいて、0.01436の中枢上側で推移しており、現在の価格0.01451はR2のハブポイントに達しています。価格はレンジの上端付近に位置し、短期移動平均線群は買いシグナルを示す配置となっています。ハブ体系からは、価格が中心軸から乖離していることが確認され、構造上の重心は依然として中枢とR2の間にある状態です。 MACD指標はデッドクロスの状態を記録しており、速い線と遅い線が下方へ発散する形を形成しています。RSIは中立域にあり、極端な超買や超売の数値は見られません。移動平均線群による買いシグナルと振動系指標との間に乖離が生じており、勢力分布には層状の特徴が現れています。ボラティリティは通常範囲内に留まっており、顕著な拡大や収縮の兆候は確認されていません。 近隣の参考レートとしては、R1ハブポイントである0.01443が現行価格から-0.55%の位置にあります。下方向の第一サポートはS1ハブポイントの0.01428で、現行価格から-1.59%の地点に位置します。遠方の参考レートとしては、S2ハブポイントの0.01422が現行価格から-2.00%の位置にあります。また、上方向の抵抗はR2ハブポイントの0.01451で、現行価格と一致しています。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

Graph Token の価格に影響を与える要因は何ですか？

GRTトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. ネットワークの採用状況 - サブグラフやクエリの数が増えれば、GRTの需要が高まります。
2. インデクサーの参加状況 - ステーキングやデリゲーション活動が活発であれば、供給に影響を及ぼします。
3. プロトコルのアップグレードと開発
4. 一般的な暗号市場のセンチメントおよびビットコインとの相関関係
5. Graphが多くのDeFiプロトコルをサポートしていることから、DeFiセクターのパフォーマンス
6. 他のインデックスソリューションとの競合
7. トークンのロック解除スケジュールおよびバスト期間
8. 主要なブロックチェーンプロジェクトとのパートナーシップ発表
9. 取引所での取引量と流動性
10. 暗号市場に影響を及ぼす規制の動向

人はなぜ今日 Graph Token の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のGRTの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。GRTはブロックチェーンデータインデックス化のためのThe Graphプロトコルを支える存在であるため、価格の変動は取引利益、DeFi戦略、さらには長期保有資産の価値に影響を及ぼします。

Graph Token の価格予測

Graph Token (GRT) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の GRT の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Graph Token (GRT) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Graph Token の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Graph Token が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？GRT の 2026–2027 年の価格予測は Graph Token 価格予測 ページでご確認いただけます。

Graph Token について

The Graph (GRT)は、Ethereumから始まるブロックチェーンからのデータをインデックス化し、クエリするための分散型プロトコルです。これにより、誰でもオープンAPI（サブグラフと呼ばれる）を構築し、公開することが可能となり、アプリケーションはGraphQLを使用してこれらをクエリすることができます。GRTは、プラットフォームのネイティブユーティリティトークンであり、インデクサー、キュレーター、開発者がエコシステム内の様々な活動に使用します。The Graphは、信頼性の高い分散型公共インフラを主流市場にもたらすことを目指しています。このプロトコルは、ブロックチェーンデータの効率的な抽出と処理を促進し、分散型アプリケーション（dApps）の開発と、より広範なWeb3エコシステムを可能にするように設計されています。

日本 で Graph Token を購入して投資する方法

Graph Token を使用する準備はできていますか？MEXCでは、GRT の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Graph Token の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Graph Token (GRT) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Graph Token が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Graph Token (GRT) の購入ガイド

Graph Token でできること

Graph Token を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Graph Token (GRT) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
--
メイカー
--
テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Graph Token ( GRT ) とは何か

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token資料

Graph Token についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Graph Tokenウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AnalyticsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

よくある質問： Graph Token に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:07:09 (UTC+8)

Graph Token (GRT) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Graph Token についてさらに詳しく知る

GRT USDT（先物取引）

GRT をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの GRT USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Graph Token (GRT) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Graph Token ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GRT/USDT
¥2.2765
¥2.2765¥2.2765
+1.04%
4.13M (USDT)
GRT/USDC
¥2.27179
¥2.27179¥2.27179
+0.76%
3.87M (USDT)

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¥207.4127
¥207.4127¥207.4127

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JMDT

JMDT

JMDT

¥150.6729
¥150.6729¥150.6729

-30.27%

STONK

STONK

STONK

¥1.221146
¥1.221146¥1.221146

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¥3.000584
¥3.000584¥3.000584

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¥395.96499
¥395.96499¥395.96499

+26.15%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.36707
¥14.36707¥14.36707

+17.06%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

GRT から JPY の計算機

金額

GRT
GRT
JPY
JPY

1 GRT = 2.28121 JPY