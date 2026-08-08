Gram 本日の価格

Gram (GRM) の本日のライブ価格は ¥ 0.0008189 で、直近24時間で 2.20% 変動しました。現在の GRM から JPY への変換レートは、¥ 0.0008189 につき GRM です。

Gram は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #3991 位、循環供給量は 0.00 GRM です。直近24時間の GRM は、¥ 0.0008 (安値) から ¥ 0.0008606 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 41.37718871401637468、史上最安値は ¥ 0.0006190914432 です。

短期的なパフォーマンスでは、GRM は直近1時間で -2.12%、直近7日間で -12.49% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 52.78K に達しました。

Gram (GRM) 市場情報

ランキング No.3991 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 52.78K¥ 52.78K ¥ 52.78K 完全希薄化後時価総額 ¥ 4.09M¥ 4.09M ¥ 4.09M 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 総供給量 2,456,041,797 2,456,041,797 2,456,041,797 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン TONCOIN

Gram の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 52.78K です。GRM の循環供給量は 0.00、総供給量は 2456041797 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 4.09M です。