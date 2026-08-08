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GMX (GMX) 本日のテクニカル分析

GMX (GMX) 本日のテクニカル分析

GMX 分析ページでは、AIによって生成された GMX の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で GMX の分析内容について詳しくご覧ください。

GMX (GMX) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$6.525--+8.91%+11.67%-16.10%
GMX 価格について詳しく知る

GMX テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる GMX の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 14
中立 2
購入 10
移動平均:強い売り売却 11中立 1購入 2
テクニカル指標:購入売却 3中立 1購入 8
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
6.5163
6.5136
R2
6.5136
6.5121
R1
6.5123
6.5111
PP
6.5096
6.5096
S1
6.5083
6.5081
S2
6.5056
6.5071
S3
6.5043
6.5056

GMX 市場シグナル

現在の未約定注文数量
0.01M
$1.18 M
$1.16 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.00M
3日間のアクティブ購入額
$0.01 M
3日間のアクティブ売却額
$0.01 M
7日間のアクティブ売買差額
0.00M
7日間のアクティブ購入額
$0.07 M
7日間のアクティブ売却額
$0.07 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

GMX 資本フロー

純流入GMXUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.04 M6.52
2026-08-07$0.03 M6.45
2026-08-06$0.01 M6.36
2026-08-05-$0.01 M6.23
2026-08-04$0.00 M6.23

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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現物市場と先物市場を探索し、GMX ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
GMX/USDT
$6.525
$6.525$6.525
+1.20%
8.45K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

GMX
GMX
USD
USD

1 GMX = 6.525 USD

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