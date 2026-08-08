この分析では、AIモデルを活用して GMX の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の GMX 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ ゴールデンクロス K > D 短期的なモメンタムが強まりつつあり、勢いが上昇しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI > 80 買われ過ぎゾーン 短期的に上昇が速すぎるため、押し戻しのリスクに注意が必要です。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) 価格 > 上限バンド 上限バンドに接触または突破 「割高」ゾーンに入りつつあり、ボラティリティが高まっています。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

GMX_USDTは4時間足チャート上で6.376付近で推移しており、価格はR1レジスタンスである6.3523を突破し、中枢ゾーンの6.3246をしっかりと上回っています。現在の構造はハブ体系における上昇局面に位置しており、短期移動平均線群は強気な並びを見せています。また、価格はS2サポートラインである6.2426からも十分な距離を保っています。 市場の重心は依然としてR1とR2の間で安定しており、これはブレイク後に買い勢力が優位に立っていることを示しています。 MACD指標ではゴールデンクロスが形成され、デッドクロスから転じて快慢線が上方へ発散する動きを示しています。これにより、モメンタムは集中した形で放出されています。MA1-2の組み合わせは買いシグナルを発信しており、EMA群も同様に強気方向を確認しています。RSIは中立域にあり、過剰買われ状態には至っていないため、KDJやStochRSIの数値も価格の上昇トレンドと良好に連動しています。 ボラティリティは比較的安定しており、ボリンジャーバンドの幅も急激な拡大は見られません。このため、現時点では多空双方が当該価格帯で一時的な均衡を保っている状況です。 直近の重要なレジスタンスはR2の6.4066であり、現在の価格からは約0.8%の距離にあります。一方、下側の第一目安となるサポートは、先ほど突破したR1の6.3523で、こちらは現在の価格から約0.4%の距離に位置します。さらに遠方の強いサポートとしては、中枢ゾーンの6.3246およびS1の6.2703が挙げられます。もし価格が調整局面に入る場合でも、6.3523は即時の防衛ラインとなり、6.2426はより深い構造上のサポートとして機能すると考えられます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。