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本日の FLOW のライブ価格は 0.02852 JPY です。FLOW の時価総額は 47,576,122.2132086665804 JPY です。日本 のリアルタイムの FLOW から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の FLOW のライブ価格は 0.02852 JPY です。FLOW の時価総額は 47,576,122.2132086665804 JPY です。日本 のリアルタイムの FLOW から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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FLOW価格(FLOW)

1 FLOW から JPY へのライブ価格：

¥4.47764
¥4.47764¥4.47764
+3.82%1D
JPY
FLOW (FLOW) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:38:16 (UTC+8)

FLOW 本日の価格

FLOW (FLOW) の本日のライブ価格は ¥ 0.02852 で、直近24時間で 3.82% 変動しました。現在の FLOW から JPY への変換レートは、¥ 0.02852 につき FLOW です。

FLOW は現在、時価総額 ¥ 47.58M#425 位、循環供給量は 1.67B FLOW です。直近24時間の FLOW は、¥ 0.02726 (安値) から ¥ 0.02852 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 7,247.52042693、史上最安値は ¥ 3.85450462211923605 です。

短期的なパフォーマンスでは、FLOW は直近1時間で +2.25%、直近7日間で -2.63% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.17K に達しました。

FLOW (FLOW) 市場情報

No.425

¥ 47.58M
¥ 47.58M¥ 47.58M

¥ 53.17K
¥ 53.17K¥ 53.17K

¥ 47.58M
¥ 47.58M¥ 47.58M

1.67B
1.67B 1.67B

--
----

1,668,166,978.02274427
1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427

0.01%

FLOW

FLOW の現在の時価総額は ¥ 47.58M、24時間取引高は ¥ 53.17K です。FLOW の循環供給量は 1.67B、総供給量は 1668166978.02274427 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 47.58M です。

FLOW 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.02726
¥ 0.02726¥ 0.02726
24H 最安値
¥ 0.02852
¥ 0.02852¥ 0.02852
24H 最高値

¥ 0.02726
¥ 0.02726¥ 0.02726

¥ 0.02852
¥ 0.02852¥ 0.02852

¥ 7,247.52042693
¥ 7,247.52042693¥ 7,247.52042693

¥ 3.85450462211923605
¥ 3.85450462211923605¥ 3.85450462211923605

+2.25%

+3.82%

-2.63%

-2.63%

FLOW (FLOW) 価格履歴 JPY

FLOW の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.1647523+3.82%
30日¥ +0.00141+5.20%
60日¥ +0.00229+8.73%
90日¥ -0.01313-31.53%
FLOW 本日の価格変動

本日 FLOW は、 ¥ +0.1647523 (+3.82%) の変動を記録しました。

FLOW 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ +0.00141 (+5.20%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

FLOW 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FLOW は、 ¥ +0.00229 (+8.73%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

FLOW 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.01313 (-31.53%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

FLOW (FLOW) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

FLOW 価格履歴ページ を今すぐチェック。

FLOW の分析

この分析では、AIモデルを活用して FLOW の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

FLOW 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の FLOW 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ0 買い0-20% 売りすべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイント価格 > R2R2の上方直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。

FLOW_USDTは4時間足で0.02799の価格帯で推移しています。価格は中心軸である0.02754を上回り、R1レジスタンスである0.02780を突破した後、R2の重要水準である0.02795を試しています。ハブ構造からは買い勢力が優勢であることが示されており、短期移動平均線群およびEMA群ともにゼロバイイングシグナルを示しているため、現在は高値圏でのレンジ調整局面にあると見られます。 MACD指標はゴールデンクロスを形成しており、モメンタムの方向性は強気を示唆しています。RSIは中立域に位置し、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値はまだ確定しておらず、ボラティリティはBOLLバンドの幅によって判断されます。また、速い指標と遅い指標の間に層状の分布が見られ、MACDのゴールデンクロスが上昇の追い風となっていますが、移動平均線群による追従的な確認は不足しています。モメンタムの分布は比較的分散しており、単一方向の強い牽引力はまだ形成されていないため、市場は多空均衡後の方向性選択期にあります。 近隣の重要なレジスタンスはR2の0.02795であり、現行価格からわずか0.00004の差しかありません。一方、下側の第一サポートはR1の転換水準である0.02780で、現行価格から0.00019の距離に位置します。遠方の参考サポートとしては、中心軸の0.02754およびS1の0.02739が挙げられます。もし価格がR2を確実に維持できなければ、調整局面ではまず0.02780付近がテストされる可能性があります。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

FLOW の価格に影響を与える要因は何ですか？

FLOWトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。

ネットワークの採用: dAppやNFTプロジェクト、そしてFlowブロックチェーン上での開発者活動の拡大が需要を牽引します。

パートナーシップ: NBA（Top Shot）などの大手ブランドとの協業により、認知度と利用が高まります。

トークンのユーティリティ: ステーキング報酬、取引手数料、ガバナンス権などが保有インセンティブを生み出します。

市場センチメント: 仮想通貨市場全体の動向や投資家の信頼感がFLOWの価格に影響を与えます。

技術的進展: プロトコルのアップグレード、スケーラビリティの向上、新たな機能の追加が価値に影響を及ぼします。

競合: 他のスマートコントラクトプラットフォームとの比較におけるパフォーマンスがポジショニングに影響します。

規制環境: 仮想通貨に関する規制やコンプライアンス要件が、機関投資家の導入に影響を及ぼします。

人はなぜ今日 FLOW の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のFLOWの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、投資計画、そして利益・損失の追跡が含まれます。FLOWの価格変動は、デイトレーダーやスイングトレーダーにチャンスをもたらします。投資家は保有資産の現在価値を評価し、売買の判断を行うために価格を注視しています。価格の動きは、市場のセンチメントやFlowブロックチェーンエコシステムの採用状況を示す指標となります。

FLOW の価格予測

FLOW (FLOW) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FLOW の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
FLOW (FLOW) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、FLOW の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
FLOW が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FLOW の 2026–2027 年の価格予測は FLOW 価格予測 ページでご確認いただけます。

FLOW について

Flow (FLOW)は、高速で安全、開発者に優しい設計のブロックチェーンで、次世代のゲーム、アプリ、デジタル資産をサポートするために特別に開発されました。CryptoKittiesの開発者であるDapper Labsによって開発されたFlowは、新しい分散型でオープンなインターネットの基盤となることを目指しています。Flowは、シャーディングなしでスケーラビリティを実現するユニークなマルチノードアーキテクチャを採用し、バランスの取れた効率的なエコシステムを維持しています。FlowのネイティブトークンであるFLOWは、トランザクション手数料、ステーキング、プラットフォームのガバナンスへの参加に使用されます。このブロックチェーンは、高スループットアプリケーションをサポートするよう設計されており、典型的な使用例としてはゲーム、デジタルコレクティブル、分散型金融（DeFi）アプリケーションなどがあります。

日本 で FLOW を購入して投資する方法

FLOW を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FLOW の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は FLOW の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、FLOW (FLOW) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、FLOW が即座にあなたのウォレットに入金されます。
FLOW (FLOW) の購入ガイド

FLOW でできること

FLOW を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで FLOW (FLOW) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

FLOW ( FLOW ) とは何か

Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.

ホワイトペーパー

FLOW資料

FLOW についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式FLOWウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

AI Agent LaunchpadAI AgentsAlleged SEC Securities

よくある質問： FLOW に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:38:16 (UTC+8)

FLOW (FLOW) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

FLOW についてさらに詳しく知る

FLOW USDT（先物取引）

FLOW をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FLOW USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの FLOW (FLOW) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、FLOW ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FLOW/USDT
¥4.39129
¥4.39129¥4.39129
+1.96%
1.89M (USDT)

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MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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ビットコイン

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BTC
Tether Gold

Tether Gold

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モネロ

モネロ

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イーサリアム

イーサリアム

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ソラナ

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AurumX

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¥42.32877
¥42.32877¥42.32877

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ZKcandy

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¥242.6592
¥242.6592¥242.6592

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JMDT

JMDT

JMDT

¥150.4531
¥150.4531¥150.4531

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STONK

STONK

¥1.242498
¥1.242498¥1.242498

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¥9.266140¥9.266140

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¥3.053650
¥3.053650¥3.053650

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¥389.84042
¥389.84042¥389.84042

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Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.86005
¥14.86005¥14.86005

+21.08%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FLOW から JPY の計算機

金額

FLOW
FLOW
JPY
JPY

1 FLOW = 4.47764 JPY