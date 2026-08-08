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2026-08-08 20:38:16 (UTC+8) FLOW 本日の価格
FLOW (FLOW) の本日のライブ価格は
¥ 0.02852 で、直近24時間で 3.82% 変動しました。現在の FLOW から JPY への変換レートは、 ¥ 0.02852 につき FLOW です。
FLOW は現在、時価総額
¥ 47.58M で #425 位、循環供給量は 1.67B FLOW です。直近24時間の FLOW は、 ¥ 0.02726 (安値) から ¥ 0.02852 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 7,247.52042693、史上最安値は ¥ 3.85450462211923605 です。
短期的なパフォーマンスでは、FLOW は直近1時間で
+2.25%、直近7日間で -2.63% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.17K に達しました。 FLOW (FLOW) 市場情報 総供給量 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427 1,668,166,978.02274427
FLOW の現在の時価総額は
¥ 47.58M、24時間取引高は ¥ 53.17K です。FLOW の循環供給量は 1.67B、総供給量は 1668166978.02274427 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 47.58M です。 購入 FLOW FLOW 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.02726 ¥ 0.02726 ¥ 0.02726
24H 最安値
¥ 0.02852 ¥ 0.02852 ¥ 0.02852
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.02726 ¥ 0.02726 ¥ 0.02726 24H 最高値 ¥ 0.02852 ¥ 0.02852 ¥ 0.02852 過去最高値 ¥ 7,247.52042693 ¥ 7,247.52042693 ¥ 7,247.52042693 最安値 ¥ 3.85450462211923605 ¥ 3.85450462211923605 ¥ 3.85450462211923605 FLOW (FLOW) 価格履歴 JPY
FLOW の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.1647523 +3.82% 30日 ¥ +0.00141 +5.20% 60日 ¥ +0.00229 +8.73% 90日 ¥ -0.01313 -31.53% FLOW 本日の価格変動
本日 FLOW は、
¥ +0.1647523 (+3.82%) の変動を記録しました。 FLOW 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ +0.00141 (+5.20%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 FLOW 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、FLOW は、
¥ +0.00229 (+8.73%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 FLOW 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.01313 (-31.53%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
FLOW (FLOW) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
FLOW 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の FLOW 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
55% | 弱気 45%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 0 買い 0-20% 売り すべての移動平均線が下向きに整列しており、短期線が長期線を大きく下回っています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント 価格 > R2 R2の上方 直近の「最高価格帯」を上回る高値圏にあります。
FLOW_USDTは4時間足で0.02799の価格帯で推移しています。価格は中心軸である0.02754を上回り、R1レジスタンスである0.02780を突破した後、R2の重要水準である0.02795を試しています。ハブ構造からは買い勢力が優勢であることが示されており、短期移動平均線群およびEMA群ともにゼロバイイングシグナルを示しているため、現在は高値圏でのレンジ調整局面にあると見られます。
MACD指標はゴールデンクロスを形成しており、モメンタムの方向性は強気を示唆しています。RSIは中立域に位置し、買われ過ぎや売られ過ぎといった極端な状況には至っていません。KDJおよびStochRSIの数値はまだ確定しておらず、ボラティリティはBOLLバンドの幅によって判断されます。また、速い指標と遅い指標の間に層状の分布が見られ、MACDのゴールデンクロスが上昇の追い風となっていますが、移動平均線群による追従的な確認は不足しています。モメンタムの分布は比較的分散しており、単一方向の強い牽引力はまだ形成されていないため、市場は多空均衡後の方向性選択期にあります。
近隣の重要なレジスタンスはR2の0.02795であり、現行価格からわずか0.00004の差しかありません。一方、下側の第一サポートはR1の転換水準である0.02780で、現行価格から0.00019の距離に位置します。遠方の参考サポートとしては、中心軸の0.02754およびS1の0.02739が挙げられます。もし価格がR2を確実に維持できなければ、調整局面ではまず0.02780付近がテストされる可能性があります。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
FLOW の価格に影響を与える要因は何ですか？
FLOWトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます。
ネットワークの採用: dAppやNFTプロジェクト、そしてFlowブロックチェーン上での開発者活動の拡大が需要を牽引します。 パートナーシップ: NBA（Top Shot）などの大手ブランドとの協業により、認知度と利用が高まります。 トークンのユーティリティ: ステーキング報酬、取引手数料、ガバナンス権などが保有インセンティブを生み出します。 市場センチメント: 仮想通貨市場全体の動向や投資家の信頼感がFLOWの価格に影響を与えます。 技術的進展: プロトコルのアップグレード、スケーラビリティの向上、新たな機能の追加が価値に影響を及ぼします。 競合: 他のスマートコントラクトプラットフォームとの比較におけるパフォーマンスがポジショニングに影響します。 規制環境: 仮想通貨に関する規制やコンプライアンス要件が、機関投資家の導入に影響を及ぼします。 人はなぜ今日 FLOW の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から、今日のFLOWの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、投資計画、そして利益・損失の追跡が含まれます。FLOWの価格変動は、デイトレーダーやスイングトレーダーにチャンスをもたらします。投資家は保有資産の現在価値を評価し、売買の判断を行うために価格を注視しています。価格の動きは、市場のセンチメントやFlowブロックチェーンエコシステムの採用状況を示す指標となります。
FLOW の価格予測 FLOW (FLOW) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FLOW の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 FLOW (FLOW) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、FLOW の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
FLOW が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FLOW の 2026–2027 年の価格予測は
FLOW 価格予測
ページでご確認いただけます。
FLOW について
Flow (FLOW)は、高速で安全、開発者に優しい設計のブロックチェーンで、次世代のゲーム、アプリ、デジタル資産をサポートするために特別に開発されました。CryptoKittiesの開発者であるDapper Labsによって開発されたFlowは、新しい分散型でオープンなインターネットの基盤となることを目指しています。Flowは、シャーディングなしでスケーラビリティを実現するユニークなマルチノードアーキテクチャを採用し、バランスの取れた効率的なエコシステムを維持しています。FlowのネイティブトークンであるFLOWは、トランザクション手数料、ステーキング、プラットフォームのガバナンスへの参加に使用されます。このブロックチェーンは、高スループットアプリケーションをサポートするよう設計されており、典型的な使用例としてはゲーム、デジタルコレクティブル、分散型金融（DeFi）アプリケーションなどがあります。
日本 で FLOW を購入して投資する方法
FLOW を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FLOW の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
FLOW の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、FLOW (FLOW) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、FLOW が即座にあなたのウォレットに入金されます。
FLOW でできること
FLOW を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで FLOW (FLOW) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
FLOW ( FLOW ) とは何か
Flow is a fast, decentralized, and developer-friendly blockchain, designed as the foundation for a new generation of games, apps, and the digital assets that power them. It is based on a unique, multi-role architecture, and designed to scale without sharding, allowing for massive improvements in speed and throughput while preserving a developer-friendly, ACID-compliant environment.
ホワイトペーパー
Flowは、CryptoKittiesおよびNBA Top Shotを手がけたDapper Labs社によって開発されました。このプロジェクトには、分散システム、暗号技術、ブロックチェーン技術の各分野の専門家が集結しており、CEOのRoham Gharegozlou氏およびCTOのDieter Shirley氏がキーリーダーとして名を連ねています。両氏は、これまでに成功を収めたブロックチェーン製品の開発経験で知られています。Flowは、エンターテインメントやスポーツ分野の大手ブランドなど、注目を集める投資家・パートナーから支援を受けており、これらのブランドは同プラットフォーム上での開発に強い関心を示しています。プロジェクト開始以降、組織は大幅に拡大し、現在では数百人の開発者およびエンジニアがプロトコルのさまざまな部分に取り組んでいます。また、大手テクノロジー企業およびエンターテインメントブランドとの戦略的パートナーシップも複数締結しており、より広範なエコシステムの成長と強化を図っています。
Flowのアーキテクチャは、ノードが通常行うタスクを専門化された役割に分割します。特に、コンセンサスノード（Consensus Nodes）はトランザクションの順序を決定し、実行ノード（Execution Nodes）は処理を実行します。これは、専門のウェイターが来店客の注文を受け付け、シェフが料理の調理に集中するレストランの業務フローに似ています。つまり、すべてのスタッフがすべての作業を行うのではなく、役割分担が明確になっているのです。セキュリティと正当性は、「専門化された機密知識証明（Specialized Proofs of Confidential Knowledge：SPoCKs）」によって支えられており、これは実行ノードが作業を適切に完了したことを示す検証可能なデジタル領収書のようなものです。もし実行ノードがエラーを起こしたり不正行為を試みたりした場合、問題は検出され、そのノードはステーキングしたトークンの一部を失うペナルティを科されます。また、Flowではコンセンサスノードがトランザクションを実行したり、フルブロックチェーン状態を保存したりする必要がないため、参加ハードルが低くなっています。これにより、一般消費者向けのハードウェアでも動作可能です。2023年時点では、Flowはスマートコントラクト機能を強化するCadenceプログラミング言語のアップデートに加え、より強力なクロスチェーン相互運用性機能を導入し、技術をさらに進化させています。
FLOWはネットワークのコアトークンであり、運用のセキュリティと機能性を維持するために使用されます。ステーキングに必要であり、ノードは参加するためにはFLOWを担保としてロックアップしなければなりません。これは、不適切な行動を取った場合にリスクを負うことを意味します。ステーキング額はノードの種類によって異なり、実行ノード（Execution Nodes）はより重要な責任を担っているため、一般にそれらがステーキングする額は大きくなります。また、FLOWはトランザクション手数料の支払いおよびスマートコントラクトのデプロイにも使用され、これは多くのブロックチェーン上でアクションを実行するためにガスが必要となるのと同様です。実用性および手数料の用途に加えて、FLOWはガバナンスにおける投票権も付与し、保有・ステーキングしているトークンの量に応じて保有者の影響力が高まります。2023年現在、Flowはトークノミクスの強化を導入しており、これにはステーキング報酬の改善やトークン保有者向けの追加ユーティリティ機能が含まれます。
Flowのロードマップは、ブロックチェーン技術をより使いやすく、アクセスしやすくすることを目指しています。近中期の目標には、ネットワークパフォーマンスの向上や、Flow上での開発をより簡便にするためのデベロッパーツールの拡充が含まれます。また、ロードマップではメインストリームへの採用拡大も重視されており、ウォレットのUI改善や新規ユーザー向けのより直感的なオンボーディングなど、ユーザビリティ向上の取り組みが進められています。長期的には、Flowは、高いパフォーマンスと低トランザクションコストを要求するNFT、ゲーム、その他の消費者向けアプリケーションのための主要プラットフォームとなることを目指しています。最近のロードマップ更新では、さらに強力なスケーラビリティソリューション、改良されたクロスチェーンブリッジ、およびエコシステムの成長を支援する新しいデベロッパー向けフレームワークの導入計画も発表されています。
Flowは、重要な設計上の選択に基づいて構築されたブロックチェーンです。つまり、「合意形成（コンセンサス）」はトランザクションの順序に合意することを担当し、「計算（コンピューテーション）」はそれらのトランザクションを実行することを担当します。これらの責務を分離することで、ネットワークは多くの従来型ブロックチェーンよりもはるかに高速にトランザクションをパイプライン処理できますが、同時にセキュリティと分散性も維持しています。これをイメージするひとつの方法は、注文を受け付けて整理するチームと、調理にのみ集中するチームがそれぞれ別に存在するレストランです。これにより、全体の運用がより効率化されます。2020年のローンチ以来、Flowは主要なNFTプロジェクトをホスティングし、何百万件ものトランザクションを処理することで、このモデルの有効性を実証してきました。
FLOW資料
FLOW についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： FLOW に関するその他の質問
FLOW が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 FLOW の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の FLOW の価格は ¥ 4.47764 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
FLOW は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、FLOW への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の FLOW がMEXCで取引されました。
FLOW ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の FLOW 価格を確認するには、FLOW 価格のページにアクセスしてください。
FLOW の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,042.5
+0.16%
ETH
1,921.51
+0.18%
GOLD(XAUT)
4,327.38
+0.14%
SOL
75.5
+2.16%
XMR
378.04
+2.29%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、FLOW/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、FLOW の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
FLOW 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については FLOW (FLOW) の価格予測をご覧ください。
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2026-08-08 20:38:16 (UTC+8) FLOW (FLOW) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
FLOW USDT（先物取引）
FLOW をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FLOW USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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