FLOKI (FLOKI) 本日のテクニカル分析 FLOKI 分析ページでは、AIによって生成された FLOKI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で FLOKI の分析内容について詳しくご覧ください。 新規登録

FLOKI (FLOKI) 価格変動 現在の価格 24時間 7日 30日 90日 $0.00002112 -- +2.77% -7.25% -43.06%

FLOKI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる FLOKI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

1m 5m 15m 30m 1H 4H 8H 1D 1W 強い売り 売却 中立 購入 強い買い 中立 売却 7 中立 16 購入 3 移動平均 : 中立 売却 2 中立 10 購入 2 テクニカル指標 : 中立 売却 5 中立 6 購入 1 ピボットポイント 移動平均 テクニカル指標 名称 クラシック フィボナッチ R3 0.00002112 0.00002112 R2 0.00002112 0.00002111 R1 0.00002111 0.00002111 PP 0.00002111 0.00002111 S1 0.0000211 0.0000211 S2 0.0000211 0.0000211 S3 0.00002109 0.0000211

FLOKI 市場シグナル 現在の未約定注文数量 -0.88M $16.90 M $17.78 M 保留中の購入 (USDT) 保留中の売却 (USDT) 3日間のアクティブ売買差額 0.01M 3日間のアクティブ購入額 $1.83 M 3日間のアクティブ売却額 $1.82 M 7日間のアクティブ売買差額 0.02M 7日間のアクティブ購入額 $5.21 M 7日間のアクティブ売却額 $5.19 M 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。 FLOKI 資本フロー 純流入 FLOKIUSDT 価格 履歴 純流入 価格 2026-08-08 $0.02 M 0.00 2026-08-07 -$0.12 M 0.00 2026-08-06 -$0.04 M 0.00 2026-08-05 -$0.04 M 0.00 2026-08-04 $0.06 M 0.00 上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

MEXCの FLOKI (FLOKI) 市場で取引 現物市場と先物市場を探索し、FLOKI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。 ペア 価格 24H 変動率 24H 取引高 FLOKI / USDT $0.00002113 $0.00002113 $0.00002113 +0.57% 4.01B (USDT) 取 引 FLOKI / USDC $0.00002113 $0.00002113 $0.00002113 +0.66% 2.60B (USDT) 取 引