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FLOKI (FLOKI) 本日のテクニカル分析

FLOKI (FLOKI) 本日のテクニカル分析

FLOKI 分析ページでは、AIによって生成された FLOKI の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で FLOKI の分析内容について詳しくご覧ください。

FLOKI (FLOKI) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.00002112--+2.77%-7.25%-43.06%
FLOKI 価格について詳しく知る

FLOKI テクニカル指標

テクニカル分析では、価格の動きや一般的な指標を用いて、トレンドやモメンタムを把握します。以下は、複数の時間軸にわたる FLOKI の自動スナップショットで、現在のテクニカルな傾向と、チャートが次に示唆している動きを要約したものです。これはあくまでテクニカル分析に基づく見解であり、将来を保証するものではありません。必ずご自身で調査を行い、適切なリスク管理を行ってください。

強い売り売却中立購入強い買い
中立
売却 7
中立 16
購入 3
移動平均:中立売却 2中立 10購入 2
テクニカル指標:中立売却 5中立 6購入 1
名称
クラシック
フィボナッチ
R3
0.00002112
0.00002112
R2
0.00002112
0.00002111
R1
0.00002111
0.00002111
PP
0.00002111
0.00002111
S1
0.0000211
0.0000211
S2
0.0000211
0.0000211
S3
0.00002109
0.0000211

FLOKI 市場シグナル

現在の未約定注文数量
-0.88M
$16.90 M
$17.78 M
保留中の購入 (USDT)
保留中の売却 (USDT)
3日間のアクティブ売買差額
0.01M
3日間のアクティブ購入額
$1.83 M
3日間のアクティブ売却額
$1.82 M
7日間のアクティブ売買差額
0.02M
7日間のアクティブ購入額
$5.21 M
7日間のアクティブ売却額
$5.19 M

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

FLOKI 資本フロー

純流入FLOKIUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08$0.02 M0.00
2026-08-07-$0.12 M0.00
2026-08-06-$0.04 M0.00
2026-08-05-$0.04 M0.00
2026-08-04$0.06 M0.00

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

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MEXCの FLOKI (FLOKI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、FLOKI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FLOKI/USDT
$0.00002113
$0.00002113$0.00002113
+0.57%
4.01B (USDT)
FLOKI/USDC
$0.00002113
$0.00002113$0.00002113
+0.66%
2.60B (USDT)

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本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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金額

FLOKI
FLOKI
USD
USD

1 FLOKI = 0.00002112 USD

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