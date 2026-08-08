FLOKIは、2つの主要なネットワークに展開されており、イーサリアム上ではERC-20トークン、Binance Smart Chain上ではBEP-20トークンとして機能し、ユーザーが自身の好みに合ったブロックチェーン上で運用できるようになっています。そのコア体験の1つが、Valhalla NFTメタバースゲームです。これは、参加者がゲーム内のメカニクスとインタラクトしながら報酬を獲得できる、没入感のあるゲームプレイを提供するために構築されています。Valhallaは、高度なブロックチェーン技術を活用して、ゲーム内資産の安全な所有権を保証するとともに、公正な報酬分配を維持しています。また、エコシステムには、Telegramベースの取引アシスタントであるFloki Trading Botも含まれており、ユーザーは従来型の取引所へのアクセスやその複雑さを回避して、Telegram内ですべての暗号資産取引を直接行えるようになります。価格アラート、ポートフォリオ追跡、自動取引戦略などのツールを備えています。DeFi分野では、FlokiFiが暗号資産管理のためのセキュアなデジタル金庫として機能し、複数のブロックチェーンをサポートするとともに、NFTのロック、マルチトークン対応、柔軟なロック期間設定といった機能を、使いやすいインターフェースで提供することで、DeFi操作をより簡単に実行できるようにしています。TokenFiは、トークンの作成・管理を簡素化することに焦点を当てており、スマートフォンアプリを使うのと同じくらい直感的でシンプルなプロセスを目指し、トークン経済への参画機会を広げることを目的としています。教育面では、University of Flokiという学習ハブを通じて対応しており、初心者から上級者まで段階的なプログラムを提供し、インタラクティブなレッスン、実践的な演習、リアルワールドでの応用を通じて学びを定着させています。