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2026-08-08 20:37:51 (UTC+8) FLOKI 本日の価格
FLOKI (FLOKI) の本日のライブ価格は
¥ 0.00002114 で、直近24時間で 0.61% 変動しました。現在の FLOKI から JPY への変換レートは、 ¥ 0.00002114 につき FLOKI です。
FLOKI は現在、時価総額
¥ 202.42M で #118 位、循環供給量は 9.58T FLOKI です。直近24時間の FLOKI は、 ¥ 0.00002085 (安値) から ¥ 0.00002121 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.05435789791509618、史上最安値は ¥ 0.00000314 です。
短期的なパフォーマンスでは、FLOKI は直近1時間で
+0.04%、直近7日間で +2.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 84.14K に達しました。 FLOKI (FLOKI) 市場情報 時価総額 ¥ 202.42M ¥ 202.42M ¥ 202.42M 完全希薄化後時価総額 ¥ 203.92M ¥ 203.92M ¥ 203.92M 総供給量 9,646,223,160,116.22623273 9,646,223,160,116.22623273 9,646,223,160,116.22623273
FLOKI の現在の時価総額は
¥ 202.42M、24時間取引高は ¥ 84.14K です。FLOKI の循環供給量は 9.58T、総供給量は 9646223160116.22623273 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 203.92M です。 購入 FLOKI FLOKI 価格履歴 JPY
24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00002085 ¥ 0.00002085 ¥ 0.00002085
24H 最安値
¥ 0.00002121 ¥ 0.00002121 ¥ 0.00002121
24H 最高値
24H 最安値 ¥ 0.00002085 ¥ 0.00002085 ¥ 0.00002085 24H 最高値 ¥ 0.00002121 ¥ 0.00002121 ¥ 0.00002121 過去最高値 ¥ 0.05435789791509618 ¥ 0.05435789791509618 ¥ 0.05435789791509618 最安値 ¥ 0.00000314 ¥ 0.00000314 ¥ 0.00000314 FLOKI (FLOKI) 価格履歴 JPY
FLOKI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：
期間 変動率 (JPY) 変動率 (%) 今日 ¥ +0.000020104 +0.61% 30日 ¥ -0.00000163 -7.16% 60日 ¥ -0.00000273 -11.44% 90日 ¥ -0.00001595 -43.01% FLOKI 本日の価格変動
本日 FLOKI は、
¥ +0.000020104 (+0.61%) の変動を記録しました。 FLOKI 30日間の価格変動
過去30日間で、価格は
¥ -0.00000163 (-7.16%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。 FLOKI 60日間の価格変動
表示を60日間に拡大すると、FLOKI は、
¥ -0.00000273 (-11.44%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。 FLOKI 90日間の価格変動
90日間のトレンドを見ると、価格は
¥ -0.00001595 (-43.01%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。
FLOKI (FLOKI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？
FLOKI 価格履歴ページ を今すぐチェック。
現在の FLOKI 市場の全体的なセンチメント：強気、強気
55% | 弱気 45%；
指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 3-4 買い 40-60% 中立 移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント S1 ≤ 価格 < ピボット S1‑ピボットの間 中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。
FLOKI_USDTは4時間足のチャートにおいて、2.092E-5という中枢価格を下回る位置で推移しています。価格はS1と中枢の間の狭いレンジ内に留まっており、買い手と売り手の勢力が2.086E-5から2.096E-5の範囲で均衡しています。市場構造は横ばいの調整局面を示しており、短期移動平均線群は買いシグナルを発しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立的な値を維持しています。また、遅行線と早行線の乖離が見られ、一方向への強い集中トレンドは確認されていません。ボラティリティも収束傾向にあります。
上側の近隣抵抗は2.096E-5の中枢価格に位置し、現在価格から0.004E-5の距離にあります。この水準を突破した場合、次の第一抵抗である2.109E-5へと目線が移ります。一方、下側の近隣サポートは2.086E-5の枢軸ポイントにあり、現在価格から0.006E-5の距離にあります。この水準を下回った場合は、次の第二サポートとなる2.073E-5まで下落する可能性があります。遠隔の参考水準としては2.119E-5が挙げられます。現在の価格は中枢の下端付近でタイトなレンジ内で推移しており、重要な価格帯間のギャップは非常に狭く、取引レンジの境界線も明確です。
このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
FLOKI の価格に影響を与える要因は何ですか？
FLOKIの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：
1. 市場のセンチメントとミームコインのトレンド 2. ソーシャルメディア上の話題性とコミュニティのエンゲージメント 3. エロン・マスク氏が愛犬フロキについてツイートしたこと 4. 仮想通貨市場全体の動向とビットコインのパフォーマンス 5. 取引量と流動性 6. ユーティリティの進展とエコシステムの成長 7. 交易所への上場とパートナーシップ 8. ホエールの動向や大口取引 人はなぜ今日 FLOKI の価格を知りたいのでしょうか？
人々は、いくつかの重要な理由から今日のFLOKIの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオの価値の追跡、売買注文のタイミングの調整、市場動向の分析、そして投資パフォーマンスの評価が含まれます。高いボラティリティを持つミームコインとして、日々の価格モニタリングはトレーダーが価格変動を活かし、リスクを効果的に管理するのに役立ちます。
FLOKI の価格予測 FLOKI (FLOKI) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FLOKI の目標価格は
¥ -- で、上昇率は 0.00% です。 FLOKI (FLOKI) の2040年の価格予測（14年後）
2040年、FLOKI の価格は
0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。
MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
FLOKI が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FLOKI の 2026–2027 年の価格予測は
FLOKI 価格予測
ページでご確認いただけます。
FLOKI について
FLOKIは、イーロン・マスクの柴犬の同名の犬に触発されて作られた暗号通貨です。これは分散型のピアツーピアデジタル資産で、高速で低コスト、安全な価値移転手段を提供することを目指して設計されました。FLOKIはイーサリアムブロックチェーン上で動作し、トランザクションの検証にはステーキングの証明コンセンサスメカニズムを利用しています。主に自身のエコシステム内で様々な取引に使用され、ネットワークへの参加の報酬としても使用されます。FLOKIの供給量は固定されており、各取引ごとに一定量が焼却または破壊され、デフレ効果を生み出します。全体として、FLOKIはコミュニティ参加と金融アクセシビリティに焦点を当てたユーザーフレンドリーな暗号通貨体験を提供することを目指しています。
日本 で FLOKI を購入して投資する方法
FLOKI を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FLOKI の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は
FLOKI の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、FLOKI (FLOKI) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。
ステップ1
アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する
まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2
USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する
USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。
銀行送金、OTC、P2P取引
を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3
現物取引ページへ
MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4
トークンを選択する
-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5
購入を完了する
トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、FLOKI が即座にあなたのウォレットに入金されます。
FLOKI でできること
FLOKI を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です
MEXCの現物市場を探索する
最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。
現物取引を開始する 先物取引
最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。
先物取引を開始する MEXCプレマーケット
新トークンの正式上場前に売買しよう。
今すぐ購入 MEXCで最低水準の手数料で取引
MEXCで FLOKI (FLOKI) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。
FLOKI ( FLOKI ) とは何か
NFTゲームメタバース、NFTと商品マーケットプレイス、暗号資産教育プラットフォームを通じて実用性を備えたミームコイン。イーロン・マスクの愛犬の名前にインスパイアされ、彼の弟キンバル・マスクとパートナーシップを組んでいます。FLOKIの目標は、暗号資産プロジェクトのトップ10に入り、NFTゲーム分野の事実上のリーダーとなることです。
ホワイトペーパー
フローキ・エコシステムは、分散型の構造内で活動する多様な経験豊富な専門家グループによって開発されています。ヴァルハラのゲーム開発チームのみでも、ゲームおよびブロックチェーン技術の分野で合計50年以上の実務経験を持つ11名のエキスパートが在籍しています。主要な貢献者には、尊敬される暗号資産（crypto）のベテランでありNFTの専門家として知られる@MrBrownWhale（ヴァルハラ開発を主導）、および2017年からスマートコントラクト開発を手掛けてきたブロックチェーン分野での10年にわたる経験を持つ@JackieXuが含まれます。さらに広範なチームには、Netflix制作経験を持つサウンドエンジニア、Unityゲーム開発者、イラストレーター、キャラクターモデラー、アニメーターに加え、専任のゲームデザイナーおよびロアマスター（世界観構築の専門家）も参加しています。また、パフォーマンスの高品質化を確保するためのQAスペシャリストもチームの一員です。この分散型の運営モデルは、各貢献者が自身の専門スキルをエコシステム内のさまざまなコンポーネントに対して効率的に適用できるようにすることを目的としています。
FLOKIは、2つの主要なネットワークに展開されており、イーサリアム上ではERC-20トークン、Binance Smart Chain上ではBEP-20トークンとして機能し、ユーザーが自身の好みに合ったブロックチェーン上で運用できるようになっています。そのコア体験の1つが、Valhalla NFTメタバースゲームです。これは、参加者がゲーム内のメカニクスとインタラクトしながら報酬を獲得できる、没入感のあるゲームプレイを提供するために構築されています。Valhallaは、高度なブロックチェーン技術を活用して、ゲーム内資産の安全な所有権を保証するとともに、公正な報酬分配を維持しています。また、エコシステムには、Telegramベースの取引アシスタントであるFloki Trading Botも含まれており、ユーザーは従来型の取引所へのアクセスやその複雑さを回避して、Telegram内ですべての暗号資産取引を直接行えるようになります。価格アラート、ポートフォリオ追跡、自動取引戦略などのツールを備えています。DeFi分野では、FlokiFiが暗号資産管理のためのセキュアなデジタル金庫として機能し、複数のブロックチェーンをサポートするとともに、NFTのロック、マルチトークン対応、柔軟なロック期間設定といった機能を、使いやすいインターフェースで提供することで、DeFi操作をより簡単に実行できるようにしています。TokenFiは、トークンの作成・管理を簡素化することに焦点を当てており、スマートフォンアプリを使うのと同じくらい直感的でシンプルなプロセスを目指し、トークン経済への参画機会を広げることを目的としています。教育面では、University of Flokiという学習ハブを通じて対応しており、初心者から上級者まで段階的なプログラムを提供し、インタラクティブなレッスン、実践的な演習、リアルワールドでの応用を通じて学びを定着させています。
FLOKIのトーケノミクスは、持続可能性および長期的な価値創出を支援するように設計されており、購入および売却の双方に対して最小限の0.3％取引税が課されます。この税収は、財務省ウォレット（treasury wallet）を通じて開発およびマーケティング活動に充てられます。より広範なエコシステム内において、FLOKIは複数の役割を果たします：ヴァルハラ（Valhalla）ゲームにおける主要通貨であり、FlokiFiプラットフォームを駆動し、エコシステム内の各種プロダクトにわたるユーティリティ機能を可能にするため、ユーティリティ主導型の需要モデルを支えています。ステーキングプログラムではTokenFiトークンによる報酬が提供され、参加者は3か月～48か月のいずれかのステーキング期間を選択できます。報酬のマルチプライヤーはコミットメント期間に比例して増加し、1.25倍から最大4倍までスケールします。ユーザーが早期にアンステークした場合、ペナルティメカニズムによりFLOKIトークンが焼却（burn）され、これは時とともに総供給量を減少させるデフレーション要素を導入するとともに、長期保有行動を促進し、価格の安定を支援します。さらに、エコシステムには特別なNFTコレクションも含まれており、手数料割引や新機能への限定アクセスといった追加のユーティリティを提供しています。
ロードマップの中心は、ユーティリティ（実用性）の拡充と、メインタストリームへの採用に向けた進捗の加速です。すでにいくつかの目立つマイルストーンを達成しています。完了済みの項目には、2022年Q4にリリースされたオープンワールド型プレイが特徴の「Valhalla」ゲームの初回メジャーリリース、およびFlokiFi Lockerプロトコルの開発・デプロイが含まれます。また、プロジェクトはF1のアルファロメオチームをはじめとする主要スポーツチームとの戦略的パートナーシップも獲得しています。今後の重点課題としては、TokenFiプラットフォームの拡張によるトークン化市場への参入、Valhallaのさらなる強化（新しいゲームプレイメカニクスや報酬システムの追加）、そして「University of Floki」の拡充（追加コースや学習リソースの提供）が挙げられます。長期的な目標は、ユーティリティに基づく収益でFLOKIを自己持続可能にすることであり、これにより取引税の完全撤廃が実現する可能性があります。
FLOKIは、現実世界における多様なユーティリティを通じて、より広範な暗号資産（Crypto）の採用を加速することを目的とした、コミュニティ主導のエコシステム・トークンです。FLOKIトークンを基盤とするこのエコシステムは、ゲーム、取引、DeFi、教育、および商用活動を1つの統合されたプラットフォームに収めています。オールインワンのゲートウェイとして位置付けられたFLOKIは、初心者があらかじめ複雑な技術的詳細をすべて理解する必要なく、暗号資産への参加を可能にすることを目指しています。使いやすさを重視したプラットフォームや斬新な製品アイデアを強調することで、従来の金融（TradFi）と暗号資産（Crypto）の間に横たわるギャップを縮小しようとしています。
FLOKI資料
FLOKI についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。
よくある質問： FLOKI に関するその他の質問
FLOKI が年間5%の成長率で成長した場合、その推定価値は 2027 年にはおよそ --、2030年には --、2035年にはおよそ --、2040年には -- に達する可能性があります。これらの数値は着実な複利成長シナリオを示していますが、実際の将来の価格は市場の採用状況、規制の動向、マクロ経済状況に左右されます。 FLOKI の潜在的な価格と期待されるROIの詳細な年次内訳については、以下の完全な予測表をご覧ください。
本日の FLOKI の価格は ¥ 0.00331898 です。本日、30日間、60日間、90日間の履歴を確認するには、価格履歴セクションをチェックしてください。
FLOKI は、市場への参加とエコシステムの発展が継続しており、活発に取引されている暗号資産です。しかしながら、FLOKI への投資をはじめとする暗号資産投資は、本質的に変動性が高いため、ご自身のリスク許容度と照らし合わせる必要があります。投資判断や投資を行う前に、必ずご自身で調査を行い、市場状況をご確認ください。
直近 24 時間に、-- 相当の FLOKI がMEXCで取引されました。
FLOKI ライブ価格は、MEXCを含む主要取引所における世界的な取引状況に基づいてリアルタイムで更新されます。市場価格は流動性、取引高、そして全体的なセンチメントの変化により常に変動します。ご希望の通貨で最新の FLOKI 価格を確認するには、FLOKI 価格のページにアクセスしてください。
FLOKI の価格は、市場全体のセンチメント、取引高、技術開発、ユーザーの採用動向など、いくつかの主要な要因の影響を受けます。金利変動、流動性サイクル、規制当局のシグナルといったより広範なマクロ経済状況も、価格変動に重要な役割を果たします。
リアルタイムの市場の変化とプロジェクトの最新情報を入手するには、最新の分析と暗号資産の洞察を提供するMEXC ニュースにアクセスしてください。
以下は、MEXCにおける24時間の取引高に基づく現在の取引高上位トークンです。価格とパフォーマンスは、ライブマーケットデータに基づいて継続的に更新されます。
BTC
65,042.5
+0.16%
ETH
1,921.64
+0.19%
GOLD(XAUT)
4,327.38
+0.14%
SOL
75.51
+2.17%
XMR
377.9
+2.25%
MEXCは、リスクを自動的に管理するために損切り注文と利確注文をサポートしています。
1. 現物または先物取引セクションに移動し、FLOKI/USDTペアを選択します。
2. 注文タイプメニューから「ストップリミット」または「トリガー注文」を選択します。
3. トリガー価格 (注文を有効にするレベル) と実行価格 (注文が約定する価格) を設定します。
4. 注文内容を確認し、送信します。
損切り注文は、FLOKI の価格があなたのポジションと反対に動いた場合に有効になり、利確注文はあなたの目標利益レベルに達したときに自動的に実行されます。
詳細な例とチュートリアルについては、MEXC現物取引ガイドをご覧ください。
FLOKI 価格は、市場状況とプロジェクトの進捗状況によっては今年さらに上昇する可能性があります。より詳細な分析については FLOKI (FLOKI) の価格予測をご覧ください。
ページの最終更新日：
2026-08-08 20:37:51 (UTC+8) FLOKI (FLOKI) 業界の重要最新情報
時間 (UTC+8) タイプ 情報 02-11 14:20:00 業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21 オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00 業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00 業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00 業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00 業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続
FLOKI USDT（先物取引）
FLOKI をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FLOKI USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。
¥0.00332369 ¥0.00332369 ¥0.00332369 +0.76% 3.91B (USDT) ¥0.00332212 ¥0.00332212 ¥0.00332212 +0.80% 2.60B (USDT) 免責事項
暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。
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