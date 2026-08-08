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本日の FLOKI のライブ価格は 0.00002114 JPY です。FLOKI の時価総額は 202,423,002.2545600391551484 JPY です。日本 のリアルタイムの FLOKI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の FLOKI のライブ価格は 0.00002114 JPY です。FLOKI の時価総額は 202,423,002.2545600391551484 JPY です。日本 のリアルタイムの FLOKI から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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FLOKI価格(FLOKI)

1 FLOKI から JPY へのライブ価格：

¥0.00331584
¥0.00331584¥0.00331584
+0.61%1D
JPY
FLOKI (FLOKI) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:37:51 (UTC+8)

FLOKI 本日の価格

FLOKI (FLOKI) の本日のライブ価格は ¥ 0.00002114 で、直近24時間で 0.61% 変動しました。現在の FLOKI から JPY への変換レートは、¥ 0.00002114 につき FLOKI です。

FLOKI は現在、時価総額 ¥ 202.42M#118 位、循環供給量は 9.58T FLOKI です。直近24時間の FLOKI は、¥ 0.00002085 (安値) から ¥ 0.00002121 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 0.05435789791509618、史上最安値は ¥ 0.00000314 です。

短期的なパフォーマンスでは、FLOKI は直近1時間で +0.04%、直近7日間で +2.87% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 84.14K に達しました。

FLOKI (FLOKI) 市場情報

No.118

¥ 202.42M
¥ 202.42M¥ 202.42M

¥ 84.14K
¥ 84.14K¥ 84.14K

¥ 203.92M
¥ 203.92M¥ 203.92M

9.58T
9.58T 9.58T

9,646,223,160,116.22623273
9,646,223,160,116.22623273 9,646,223,160,116.22623273

0.01%

BSC

FLOKI の現在の時価総額は ¥ 202.42M、24時間取引高は ¥ 84.14K です。FLOKI の循環供給量は 9.58T、総供給量は 9646223160116.22623273 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 203.92M です。

FLOKI 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00002085
¥ 0.00002085¥ 0.00002085
24H 最安値
¥ 0.00002121
¥ 0.00002121¥ 0.00002121
24H 最高値

¥ 0.00002085
¥ 0.00002085¥ 0.00002085

¥ 0.00002121
¥ 0.00002121¥ 0.00002121

¥ 0.05435789791509618
¥ 0.05435789791509618¥ 0.05435789791509618

¥ 0.00000314
¥ 0.00000314¥ 0.00000314

+0.04%

+0.61%

+2.87%

+2.87%

FLOKI (FLOKI) 価格履歴 JPY

FLOKI の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.000020104+0.61%
30日¥ -0.00000163-7.16%
60日¥ -0.00000273-11.44%
90日¥ -0.00001595-43.01%
FLOKI 本日の価格変動

本日 FLOKI は、 ¥ +0.000020104 (+0.61%) の変動を記録しました。

FLOKI 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00000163 (-7.16%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

FLOKI 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FLOKI は、 ¥ -0.00000273 (-11.44%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

FLOKI 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.00001595 (-43.01%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

FLOKI (FLOKI) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

FLOKI 価格履歴ページ を今すぐチェック。

FLOKI の分析

この分析では、AIモデルを活用して FLOKI の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

FLOKI 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の FLOKI 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ3-4 買い40-60% 中立移動平均線が上昇と下落で混在しており、方向感が不明確です。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントS1 ≤ 価格 < ピボットS1‑ピボットの間中央ピボットを抜けた直後で、やや低めの水準にあります。

FLOKI_USDTは4時間足のチャートにおいて、2.092E-5という中枢価格を下回る位置で推移しています。価格はS1と中枢の間の狭いレンジ内に留まっており、買い手と売り手の勢力が2.086E-5から2.096E-5の範囲で均衡しています。市場構造は横ばいの調整局面を示しており、短期移動平均線群は買いシグナルを発しています。MACDはゴールデンクロスの形態を形成しており、RSI指標は中立的な値を維持しています。また、遅行線と早行線の乖離が見られ、一方向への強い集中トレンドは確認されていません。ボラティリティも収束傾向にあります。 上側の近隣抵抗は2.096E-5の中枢価格に位置し、現在価格から0.004E-5の距離にあります。この水準を突破した場合、次の第一抵抗である2.109E-5へと目線が移ります。一方、下側の近隣サポートは2.086E-5の枢軸ポイントにあり、現在価格から0.006E-5の距離にあります。この水準を下回った場合は、次の第二サポートとなる2.073E-5まで下落する可能性があります。遠隔の参考水準としては2.119E-5が挙げられます。現在の価格は中枢の下端付近でタイトなレンジ内で推移しており、重要な価格帯間のギャップは非常に狭く、取引レンジの境界線も明確です。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

FLOKI の価格に影響を与える要因は何ですか？

FLOKIの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けています：

1. 市場のセンチメントとミームコインのトレンド
2. ソーシャルメディア上の話題性とコミュニティのエンゲージメント
3. エロン・マスク氏が愛犬フロキについてツイートしたこと
4. 仮想通貨市場全体の動向とビットコインのパフォーマンス
5. 取引量と流動性
6. ユーティリティの進展とエコシステムの成長
7. 交易所への上場とパートナーシップ
8. ホエールの動向や大口取引

人はなぜ今日 FLOKI の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から今日のFLOKIの価格を知りたがっています。その理由には、情報に基づいた取引判断の実行、ポートフォリオの価値の追跡、売買注文のタイミングの調整、市場動向の分析、そして投資パフォーマンスの評価が含まれます。高いボラティリティを持つミームコインとして、日々の価格モニタリングはトレーダーが価格変動を活かし、リスクを効果的に管理するのに役立ちます。

FLOKI の価格予測

FLOKI (FLOKI) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FLOKI の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
FLOKI (FLOKI) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、FLOKI の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
FLOKI が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FLOKI の 2026–2027 年の価格予測は FLOKI 価格予測 ページでご確認いただけます。

FLOKI について

FLOKIは、イーロン・マスクの柴犬の同名の犬に触発されて作られた暗号通貨です。これは分散型のピアツーピアデジタル資産で、高速で低コスト、安全な価値移転手段を提供することを目指して設計されました。FLOKIはイーサリアムブロックチェーン上で動作し、トランザクションの検証にはステーキングの証明コンセンサスメカニズムを利用しています。主に自身のエコシステム内で様々な取引に使用され、ネットワークへの参加の報酬としても使用されます。FLOKIの供給量は固定されており、各取引ごとに一定量が焼却または破壊され、デフレ効果を生み出します。全体として、FLOKIはコミュニティ参加と金融アクセシビリティに焦点を当てたユーザーフレンドリーな暗号通貨体験を提供することを目指しています。

日本 で FLOKI を購入して投資する方法

FLOKI を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FLOKI の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は FLOKI の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、FLOKI (FLOKI) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、FLOKI が即座にあなたのウォレットに入金されます。
FLOKI (FLOKI) の購入ガイド

FLOKI でできること

FLOKI を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで FLOKI (FLOKI) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

FLOKI ( FLOKI ) とは何か

NFTゲームメタバース、NFTと商品マーケットプレイス、暗号資産教育プラットフォームを通じて実用性を備えたミームコイン。イーロン・マスクの愛犬の名前にインスパイアされ、彼の弟キンバル・マスクとパートナーシップを組んでいます。FLOKIの目標は、暗号資産プロジェクトのトップ10に入り、NFTゲーム分野の事実上のリーダーとなることです。

ホワイトペーパー

FLOKI資料

FLOKI についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式FLOKIウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

BNB Chain EcosystemDog-ThemedEthereum Ecosystem

よくある質問： FLOKI に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:37:51 (UTC+8)

FLOKI (FLOKI) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

FLOKI についてさらに詳しく知る

FLOKI USDT（先物取引）

FLOKI をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FLOKI USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの FLOKI (FLOKI) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、FLOKI ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FLOKI/USDT
¥0.00332369
¥0.00332369¥0.00332369
+0.76%
3.91B (USDT)
FLOKI/USDC
¥0.00332212
¥0.00332212¥0.00332212
+0.80%
2.60B (USDT)

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¥42.60980
¥42.60980¥42.60980

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¥243.3186
¥243.3186¥243.3186

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¥150.4531¥150.4531

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STONK

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¥1.241399¥1.241399

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Tutorial

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¥9.343541
¥9.343541¥9.343541

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¥3.048312
¥3.048312¥3.048312

+54.02%

Audiera

Audiera

BEAT

¥391.98818
¥391.98818¥391.98818

+24.88%

Solstice Finance

Solstice Finance

SLX

¥14.60100
¥14.60100¥14.60100

+18.97%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FLOKI から JPY の計算機

金額

FLOKI
FLOKI
JPY
JPY

1 FLOKI = 0.00331898 JPY