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Filecoin (FIL) 本日のテクニカル分析

Filecoin (FIL) 本日のテクニカル分析

Filecoin 分析ページでは、AIによって生成された FIL の日次パフォーマンス、価格動向、主要なテクニカル指標に関する洞察を提供します。潜在的な市場の動き、取引機会、注目すべきテクニカルパターンもハイライトしています。以下で Filecoin の分析内容について詳しくご覧ください。

Filecoin (FIL) 価格変動

現在の価格24時間7日30日90日
$0.7156--+0.61%-7.39%-39.27%
Filecoin 価格について詳しく知る

Filecoin 資本フロー

純流入FILUSDT 価格
履歴純流入価格
2026-08-08-$0.20 M0.71
2026-08-07-$0.69 M0.69
2026-08-06-$0.90 M0.71
2026-08-05-$0.51 M0.72
2026-08-04$0.05 M0.71

上記のデータは、公開されている市場情報を纏めたものであり、あくまでも参考情報です。MEXCはファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを提供しておりません。投資前に専門家にご相談ください。

Filecoin についてさらに詳しく知る

MEXCの Filecoin (FIL) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Filecoin ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FIL/USDT
$0.7156
$0.7156$0.7156
+3.02%
2.24M (USDT)
FIL/USDC
$0.715
$0.715$0.715
+3.01%
37.62K (USDT)

免責事項

本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

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